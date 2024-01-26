Богатство и магия украшений Древней Руси: От символов власти до свадебных оберегов Драконы, таинственные знаки плодородия и украшения, обладающие магической силой, — всё это не сказки, а реальные артефакты Древней Руси. Рассказываем, что к чему, в материале. 26 января, 14:30 Обложка © Shutterstock

Во времена Древней Руси украшения были не просто способом нарядиться, а носили глубокий смысл, отражая статус, культуру и даже магические верования. Давайте подробнее рассмотрим эти уникальные предметы, которые были популярны у предков.

1. Колты

Славянские колты — украшение с символами плодородия. Фото © Wikipedia / shakko

Полые металлические подвески, часто в форме кругов, полукругов или звёзд. Они обычно украшали головные уборы и были популярны в свадебных обрядах, где символизировали плодородие и рост. Эти украшения часто покрывались разнообразными узорами, демонстрируя мастерство искусных ювелиров тех времён.

2. Фибулы

Фибулы — не только практическая, но и эстетическая функция. Фото © Wikipedia / Litvinov.aa

Фибулы использовались для застёгивания одежды, но на самом деле это были настоящие произведения искусства. Они могли быть украшены изображениями животных и растений, демонстрируя не только социальный статус владельца, но и его вкус и предпочтения. Фибулы делались из различных материалов, от белого металла до драгоценных сплавов, и часто выставлялись напоказ.

3. Височные кольца

Височные кольца — магическая защита и женская красота у славян. Фото © Wikipedia / Лобачев Владимир

Височные кольца — это исследователи сейчас их так называют. Как аксессуары именовали наши предки — неизвестно. Но вот что мы знаем. Исключительно женское украшение времён Древней Руси. Они крепились к головному убору или вплетались в волосы, служа не только украшением, но и магическим оберегом. Их изготавливали из различных металлов, украшая искусными узорами, иногда в форме семи лучей, что символизировало священное число у славян.

4. Гривна

Гривна — не валюта, а украшение древних славян. Фото © Wikipedia / shakko

Гривна, которую мы сегодня знаем как денежную единицу, в древности оказалась и украшением. Это были тяжёлые металлические изделия, которые носили на шее. Они могли быть изготовлены из сплава серебра и меди и часто украшались сложным плетением или гравировкой. На Руси гривны были популярны как у мужчин, так и у женщин и могли служить не только украшением, но и знаком отличия или наградой.

5. Браслеты, или "обручи"

Браслеты, или "обручи", — не просто украшение Древней Руси, а символ статуса. Фото © Музеи Московского Кремля

Браслеты на Руси назывались "обручи" и имели огромное значение. Они могли быть изготовлены из различных материалов: кожи с тиснёными узорами, металлической ленты или даже из цельного куска драгоценного металла. Носить их было привилегией высших слоёв общества, особенно у мужчин, где они служили атрибутом власти.

И напоследок, в Древней Руси существовали украшения, которые до сих пор актуальны. Кольца, которые носили все — мужчины, женщины и даже дети, — могли быть изготовлены из серебра или золота, украшенные гравировкой и инкрустациями. Они имели символическое значение и могли быть знаком помолвки или брака. Серьги, во время Древней Руси считавшиеся мужским военным атрибутом, со временем стали популярны и среди женщин, став неотъемлемой частью их образа.

Авторы Сергей Трофимов