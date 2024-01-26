Богатство и магия украшений Древней Руси: От символов власти до свадебных оберегов
Драконы, таинственные знаки плодородия и украшения, обладающие магической силой, — всё это не сказки, а реальные артефакты Древней Руси. Рассказываем, что к чему, в материале.
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Во времена Древней Руси украшения были не просто способом нарядиться, а носили глубокий смысл, отражая статус, культуру и даже магические верования. Давайте подробнее рассмотрим эти уникальные предметы, которые были популярны у предков.
1. Колты
Славянские колты — украшение с символами плодородия. Фото © Wikipedia / shakko
Полые металлические подвески, часто в форме кругов, полукругов или звёзд. Они обычно украшали головные уборы и были популярны в свадебных обрядах, где символизировали плодородие и рост. Эти украшения часто покрывались разнообразными узорами, демонстрируя мастерство искусных ювелиров тех времён.
2. Фибулы
Фибулы — не только практическая, но и эстетическая функция. Фото © Wikipedia / Litvinov.aa
Фибулы использовались для застёгивания одежды, но на самом деле это были настоящие произведения искусства. Они могли быть украшены изображениями животных и растений, демонстрируя не только социальный статус владельца, но и его вкус и предпочтения. Фибулы делались из различных материалов, от белого металла до драгоценных сплавов, и часто выставлялись напоказ.
3. Височные кольца
Височные кольца — магическая защита и женская красота у славян. Фото © Wikipedia / Лобачев Владимир
Височные кольца — это исследователи сейчас их так называют. Как аксессуары именовали наши предки — неизвестно. Но вот что мы знаем. Исключительно женское украшение времён Древней Руси. Они крепились к головному убору или вплетались в волосы, служа не только украшением, но и магическим оберегом. Их изготавливали из различных металлов, украшая искусными узорами, иногда в форме семи лучей, что символизировало священное число у славян.
4. Гривна
Гривна — не валюта, а украшение древних славян. Фото © Wikipedia / shakko
Гривна, которую мы сегодня знаем как денежную единицу, в древности оказалась и украшением. Это были тяжёлые металлические изделия, которые носили на шее. Они могли быть изготовлены из сплава серебра и меди и часто украшались сложным плетением или гравировкой. На Руси гривны были популярны как у мужчин, так и у женщин и могли служить не только украшением, но и знаком отличия или наградой.
5. Браслеты, или "обручи"
Браслеты, или "обручи", — не просто украшение Древней Руси, а символ статуса. Фото © Музеи Московского Кремля
Браслеты на Руси назывались "обручи" и имели огромное значение. Они могли быть изготовлены из различных материалов: кожи с тиснёными узорами, металлической ленты или даже из цельного куска драгоценного металла. Носить их было привилегией высших слоёв общества, особенно у мужчин, где они служили атрибутом власти.
И напоследок, в Древней Руси существовали украшения, которые до сих пор актуальны. Кольца, которые носили все — мужчины, женщины и даже дети, — могли быть изготовлены из серебра или золота, украшенные гравировкой и инкрустациями. Они имели символическое значение и могли быть знаком помолвки или брака. Серьги, во время Древней Руси считавшиеся мужским военным атрибутом, со временем стали популярны и среди женщин, став неотъемлемой частью их образа.