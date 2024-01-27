Чудовищные муки: Что произошло 27 января 1945 года?

Во время Второй мировой войны, в которой участвовали многие европейские страны, произошёл ужасный геноцид еврейского народа. Согласно широко известным данным, количество евреев, переживших холокост, было таким же, как и количество погибших. На территории СССР фашистами за годы войны было уничтожено более полутора миллионов евреев. Этому трагическому событию посвящён всемирный памятный день.

Давайте же узнаем, когда его отмечают и что произошло в этот день?

Когда отмечают День памяти жертв холокоста

27 января — Международный день памяти жертв холокоста — International Holocaust Remembrance Day. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В 2024 году будет отмечаться уже в 19-й раз.

Кроме того, в некоторых странах существуют отдельные дни, посвящённые памяти жертв холокоста, связанные с конкретными событиями. В Израиле такой день — 27 нисана (по еврейскому календарю), в Латвии — 4 июля, в Венгрии — 16 апреля, а в Румынии — 9 октября.

Что произошло 27 января 1945 года?

Узники фашистского концентрационного лагеря. Фото © ТАСС / Владимир Юдин

Международный день памяти жертв холокоста приходится на 27 января. Эта дата не случайна, так как она соотносится с освобождением узников концлагеря Освенцим советскими войсками. Это событие произошло 27 января 1945 года и имеет большое символическое значение для всего мирового сообщества.

Мероприятия, которые проходят в России: встречи, выставки, конференции

В России сейчас проходит X Неделя памяти жертв холокоста, которая будет длиться с 15 по 31 января 2024 года. Это важное событие уже традиционно организуется каждый год с 2015 года, и оно привлекает много внимания общества и СМИ. Главная цель этой недели — напомнить об одной из самых страшных трагедий ХХ века.

сейчас проходит X Неделя памяти жертв холокоста, которая будет длиться с 15 по 31 января 2024 года. Это важное событие уже традиционно организуется каждый год с 2015 года, и оно привлекает много внимания общества и СМИ. Главная цель этой недели — напомнить об одной из самых страшных трагедий ХХ века. Музей Победы в Москве подготовил выставку, приуроченную к Международному дню памяти жертв холокоста. Временная экспозиция подготовлена в рамках выставочного проекта "Война: день за днём". В выставку войдут предметы из фондов Музея Победы, которые рассказывают о страшных событиях, связанных с холокостом. В витринах будут представлены предметы быта узников концлагерей, фрагменты их одежды, обувь. Гости выставки увидят нашивки — обязательный атрибут клеймения заключённого, — привезённые из Германии и переданные в дар музею советской участницей антифашистского движения во время Великой Отечественной войны Галиной Хромушиной.

подготовил выставку, приуроченную к Международному дню памяти жертв холокоста. Временная экспозиция подготовлена в рамках выставочного проекта "Война: день за днём". В выставку войдут предметы из фондов Музея Победы, которые рассказывают о страшных событиях, связанных с холокостом. В витринах будут представлены предметы быта узников концлагерей, фрагменты их одежды, обувь. Гости выставки увидят нашивки — обязательный атрибут клеймения заключённого, — привезённые из Германии и переданные в дар музею советской участницей антифашистского движения во время Великой Отечественной войны Галиной Хромушиной. В Белгороде с 2 по 30 января 2024 года в универсальном читальном зале Белгородской государственной универсальной библиотеки работает выставка "Холокост: трагедия народа".

с 2 по 30 января 2024 года в универсальном читальном зале Белгородской государственной универсальной библиотеки работает выставка "Холокост: трагедия народа". Пермская государственная краевая библиотека им. Горького подготовила выставку "Холокост: знать и помнить", которая будет работать с 22 января по 5 февраля 2024 года. На экспозиции представлены книги по истории возникновения холокоста, очерки, дневники, воспоминания узников концлагерей, а также художественная литература.

государственная краевая библиотека им. Горького подготовила выставку "Холокост: знать и помнить", которая будет работать с 22 января по 5 февраля 2024 года. На экспозиции представлены книги по истории возникновения холокоста, очерки, дневники, воспоминания узников концлагерей, а также художественная литература. В Свердловской области уже в десятый раз будет проведена Неделя памяти жертв холокоста, которая будет включать в себя театральные постановки, выставки и лекции. Согласно информации, предоставленной Департаментом информполитики Свердловской области, будет организована экспозиция "Памятники холокоста" в Уральском центре развития дизайна с 24 по 31 января, а также выставка "Искусство в годы холокоста" в том же центре 31 января. Кроме того, интерактивная выставка о судьбе детей, пострадавших от холокоста, пройдёт в Центре современной драматургии 3 и 4 февраля.

Мероприятия, которые проходят в честь памяти жертв холокоста по всему миру

В этот день проводятся международные конференции и всемирные форумы под девизом "Жизнь народа моего". Главная цель этих мероприятий состоит в формировании культуры предотвращения подобных событий в будущем, борьбе с предрассудками и развитии терпимости к традициям и культуре других народов. Человечество должно научиться извлекать уроки из прошлого. Важно начинать с самого себя.

Исторические факты о холокосте, которые нужно помнить

И напоследок мы собрали для вас несколько интересных и шокирующих фактов из истории.

Где находился лагерь пленных

Женщины – узницы фашистского концентрационного лагеря Аушвиц. Фото © ТАСС

Во время Второй мировой войны лагеря для пленных евреев находились в разных частях Европы. Некоторые из самых известных лагерей находились в Германии и её оккупированных территориях. Например, основными лагерями были Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Майданек, Собибор, Тростенец.

Аушвиц (Освенцим) был самым известным и крупным лагерем с концентрационным назначением на территории оккупированной Польши.

Дахау располагался в Германии и был одним из первых концентрационных лагерей, построенных нацистами.

Майданек находился в Польше и был одним из самых крупных нацистских концентрационных лагерей.

Это лишь некоторые примеры лагерей, в которых содержались пленные евреи во время Второй мировой войны. Вообще было множество лагерей на территории Европы, в которых евреев держали в плену.

Сколько было жертв

Большинство исторических источников утверждают, что около шести миллионов людей погибло во время холокоста. Однако на самом деле, по всей видимости, число погибших значительно превышает эту оценку.

Ужасные эксперименты

Нацистский доктор и офицер Йозеф Менгеле был бесчеловечным и проводил опасные эксперименты над еврейскими жертвами. Он особенно интересовался близнецами и делал с ними страшные вещи, однажды убил 14 из них за одну ночь. Беременных женщин он также использовал в своих ужасных экспериментах. Мы не знаем, сколько людей он убил своими руками, но удивительно, что одному человеку удалось выжить после удаления почки без анестезии и даже пережить газовую камеру, потому что его номер был 201, а в камеру было запущено только 200 человек.

Не только евреи