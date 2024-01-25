Клоны или родственники? 14 звёзд, похожих друг на друга как две капли воды Наш мир удивителен с точки зрения генетики. Есть десятки российских и иностранных звёзд, которые похожи друг на друга как две капли воды, хотя родственной связи между ними нет. Рассказываем, кого из артистов можно спутать, увидев по телевизору. 25 января, 15:33 Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock

Когда смотришь на некоторых актёров и музыкантов, порой хочется полезть в Интернет и выяснить, не приходятся ли они родственниками другим артистам. И внезапно узнаёшь, что ничего общего, кроме внешности, у них нет. Кого из российских и иностранных звёзд можно невольно спутать друг с другом?

Певица Алла Пугачёва и актриса Салли Стразерс

Они и правда похожи. Может, они сёстры? © ТАСС / Виноградов Сергей / ZUMA / Dane Andrew

Хоть Примадонну и тяжело спутать с кем-то, особенно в свете её последнего поведения, она такая в мире не одна. У Пугачёвой есть практически точная "американская копия". Её зовут Салли Стразерс, и она актриса, которая играет в комедиях.

Внешнее сходство между звёздами удивительное. У Пугачёвой практически такие же объёмные волосы, она использует идентичные по цвету румяна. А когда Стразерс красит губы такой же помадой, как и Примадонна, артисток становится невозможно отличить.

Певица Полина Гагарина и актриса, модель Диана Крюгер

Слева Крюгер, справа Гагарина — они что, сёстры? Фото © Shutterstock, © ТАСС / Михаил Терещенко

"Клон" Полины Гагариной тоже обнаружился за океаном. Речь идёт об актрисе немецкого происхождения Диане Крюгер. Модель тоже красится в блонд, а ещё у неё практически такие же скулы и щёки, как у Гагариной.

Актриса Екатерина Вилкова и актриса Аманда Сейфрид

Заокеанские коллеги с baby face заступили на дежурство: 7 пар знаменитостей – точных копий друг друга. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Wikipedia / Toglenn

Неродная "сестра-близнец" есть и у звезды сериала "Кухня" Екатерины Вилковой. Ею является актриса из Соединённых Штатов Аманда Сейфрид.

Внешне девушки очень похожи. У обеих острый подбородок, красивые густые волосы, похожие причёски. "Сёстры-близняшки" похожи даже по строению щёк. Благодаря особенностям внешности Вилкова и Сейфрид выглядят молодо, хотя им обеим уже по 39 и 38 лет соответственно. Даже возраст у них почти совпадает, не говоря уже о внешнем виде.

Актёры Кирилл Плетнёв и Максим Аверин

Плетнёва (слева) и Аверина (справа) часто путают из-за схожести во внешности. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Валерий Шарифулин

Аверин стал известен благодаря легендарному сериалу "Глухарь". Многие телезрители радовались, когда видели его в новых ролях в других кинокартинах. Но потом понимали, что это был не он, а другой актёр — Кирилл Плетнёв, который очень похож на "глухаря". Но винить зрителей не за что — спутать этих звёзд действительно легко. Они практически одинаково улыбаются, носят короткие причёски и имеют идентичное телосложение.

Актёры Константин Хабенский и Иван Стебунов

Они отец и сын или стали похожими только благодаря вузу? Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Сергей Карпухин

Когда Стебунов начал активно сниматься в сериалах и кино, многие заинтересовались, а не сын ли он Хабенского. Внешнее сходство очевидно, но есть и другие важные детали. Например, Стебунов двигается и говорит практически так же, как Хабенский. Не говоря уже о похожем телосложении.

К тому же на экране Стебунов играет в стиле, похожем на стиль Хабенского. Но, возможно, это просто совпадение, так как оба артиста проходили обучение в одном театральном вузе. Правда, в разное время.

Певица Наташа Королёва и актриса Наталья Медведева

Как их отличить между собой? 14 знаменитостей – копий друг друга. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Артём Геодакян

Певица Королёва и Медведева, которая стала известной благодаря проекту Comedy Woman, тоже похожи друг на друга по внешности. Причём буквально по всем параметрам: форме носа, глазам светлого цвета и ярким губам. К тому же у них одинаковые имена. Что ещё забавно: и певица, и актриса сами признают сходство друг с другом. На эту тему они много раз шутили.

Актёры Иван Охлобыстин и Дмитрий Лысенков

Правдива ли конспирологическая теория о том, что артисты — отец и сын? Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Сергей Петров

Лысенков — восходящая звезда российского кинематографа. Он снимался в большом количестве сериалов и фильмов, в том числе "Мажоре", "Чебурашке", "Почке". Увидев Лысенкова на экране, многие замечали сходство с Охлобыстиным и даже думали, что они отец и сын. Но никакой связи между актёрами нет. У Лысенкова есть свои родители, да и между артистами маленькая разница в возрасте.

Авторы Елизавета Терешкова