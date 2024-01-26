5 жутких долгостроев СССР, которые уничтожили, и правильно сделали В Советском Союзе хотели построить много масштабных проектов. Но по разным причинам многие из них так и не были реализованы. Рассказываем, какие амбициозные советские стройки заморозили, превратив величественные бетонные здания в труху. 26 января, 15:30 Ховринская больница, снос Екатеринбургской телебашни. Обложка © stroi.mos, Shutterstock

Величественные памятники архитектуры времён Советского Союза можно найти практически в каждом городе России. К сожалению, многие проекты так и не удалось реализовать по причине ухудшения экономики СССР и ряда других факторов. Часть зданий из подборки уже снесены, а некоторые — только планируют уничтожить.

"Мёртвая дорога"

Жуткое название объект получил из-за строителей с тяжёлой судьбой. Фото © Wikipedia / ComIntern

Официальное название этого объекта инфраструктуры времён СССР — Трансполярная магистраль. Её начали возводить практически сразу после окончания Великой Отечественной, в 1949-м. Объект инфраструктуры должен был протянуться от Салехарда до населённого пункта Игарка.

Зловещее название у железной дороги появилось из-за специфического контингента, который её строил. Возведением занимались заключённые ГУЛАГа. Трудиться им было тяжело, поскольку климат в этой местности был очень холодным — северным. Ходили слухи, что заключённые погибали из-за холода прямо во время работы. Могилы им рыли около железной дороги.

Когда погиб Иосиф Сталин, возведение этого участка железной дороги поставили на паузу. Преступников вернули в лагеря. Заканчивать строительство не стали, поскольку основная часть дороги, как оказалось, была возведена с большим количеством технических ошибок. Эксплуатировать такое полотно было невозможно. Работать остался лишь небольшой участок, который тянется от населённого пункта Чум до Лабытнанги.

Ховринская больница

Строительство Ховринской больницы. Фото © Shutterstock

Изначально проект был очень амбициозным. Планировалось, что лечебница будет самой крупной во всём СССР. Возводить её начали в 1980-м.

Объект социальной инфраструктуры отличался уникальным дизайном. Его спланировали в виде звезды с тремя лучами. Позднее в народе постройку начали называть "Амбреллой". Если посмотреть на больницу с высоты птичьего полёта, то она практически идентична логотипу фирмы Umbrella из фильма про восстание зомби "Обитель зла". Этот факт очень пугал москвичей.

Стройка шла ударными темпами, и за 5 лет, с 1980-го до 1985-го, клинику почти полностью возвели. Но её так и не открыли. Причём официальные причины приостановки строительства не называли. Скорее всего, у СССР просто закончились деньги на возведение объекта инфраструктуры. Но не исключено, что при строительстве были допущены критические ошибки, поэтому вводить его в эксплуатацию было нецелесообразно. В 2018 году объект был снесён, о чём очень жалели любители пощекотать себе нервы. Ведь ходили слухи, что в подвале больницы с 1990 года происходили сходки сектантов, во время которых те проводили зловещие ритуалы.

Дом Советов

За 50 лет достроить Дом Советов в Калининграде не удалось. Фото © Shutterstock

После Второй мировой Советский Союз получил контроль над немецким городом Кёнигсбергом — современным Калининградом. Чтобы показать, кто на этих землях хозяин, Москва решила построить Дом Советов. Его начали возводить уже в 1970 году, привлекая к строительству все части великой страны. В столице ожидали, что все работы закончатся в 1974-м, однако уложиться в сроки не удалось. Завершение стройки постоянно переносили на протяжении следующих 50 лет. Дом Советов в Калининграде по-прежнему стоит в недостроенном виде. Более того, в мае 2023 года власти города приняли решение о сносе здания. Пока этого не произошло, можно слетать в Калининград и увидеть это великое, но недостроенное здание воочию.

Гостиница "Северная корона"

Какие долгострои времён СССР с жуткой историей снесли. Фото © Shutterstock

Это одна из самых ненавидимых советских построек у жителей Петербурга. Возводить здание начали в 1988 году. Планировалось, что отель будет сделан в современном стиле. Для гостей хотели создать более 200 номеров с интересными развлечениями. На территории комплекса должны были установить бассейны, открыть кафе, а также залы для занятий спортом. Во времена СССР строительство финансировалось за счёт государственного бюджета. Затем Советский Союз развалился, и деньги на постройку брать было неоткуда. Работы были поставлены на паузу.

После 1991-го предпринималось много попыток добыть средства у инвесторов из разных стран, но никто не хотел связываться с объектом, дизайн которого на тот момент уже устарел. Объект начали сносить в 2019-м.

Но это было правильным решением, поскольку вокруг отеля ходили зловещие городские легенды. Многие считали его местом с ужасной энергетикой, поскольку в период с 1990-го по 1995-й год на территории комплекса произошло около 40 трагедий. Поэтому петербуржцы предпочитали обходить отель стороной вплоть до сноса. Сейчас на месте отеля планируют построить жилой комплекс. Насколько безопасно в нём будет жить, учитывая прошлую зловещую историю этого места, покажет время.

Екатеринбургская телебашня

Как потенциально полезное здание превратилось в место, притягивающее экстремалов? Фото © Shutterstock

Объект инфраструктуры начали возводить в 1983 году. Планировалось, что по внешнему виду телебашня будет аналогом тех, которые построены в Эстонии и Литве. Высота объекта инфраструктуры должна была быть 220 метров. Антенна для приёма сигнала была бы в длину 141 метр. Таким образом, суммарная высота объекта составляла бы более 300 метров. Но когда СССР развалился, объект возводить перестали.

После 1990 года на екатеринбургской телебашне начали собираться группы молодёжи. Они пытались забраться на самый её верх. Это было возможно, поскольку объект был заброшен, а доступ к лестницам не был перекрыт. Телебашню в Екатеринбурге снесли только в 2018 году.

Авторы Елизавета Терешкова