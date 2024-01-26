Блогера Шария заподозрили в причастности к поджогу дома в Подмосковье, где погибла пенсионерка

Украинский блогер Анатолий Шарий, на данный момент проживающий в Испании, может быть причастен к ещё одному поджогу в России. Однако на этот раз, по данным SHOT, смертельному: в ночь на 22 января в подмосковном Ступине вспыхнул и полностью выгорел деревянный частный дом площадью 120 квадратных метров, внутри спасатели нашли тело 73-летней Надежды С.

Пожар в подмосковном Ступине, в котором погибла тётя модератора телеграм-канала "Труха Барселона". Видео © Telegram / "Труха Барселона"

Эксперты установили, что огонь вспыхнул из-за коктейля Молотова, брошенного в окно с улицы. Спустя два дня правоохранители задержали троих подозреваемых — 16-летнюю Полину, 17-летнего Владимира и 18-летнего Александра. Все они проживают в Коломне, нигде не учатся и не работают. Предварительно, заказ поджигатели получили через мессенджер.

Преступники заявили, что считают заказчиком именно Шария. По их словам, целью силовой акции была девушка по имени Людмила — модератор телеграм-канала "Труха Барселона", высмеивающего блогера. Однако они "промахнулись", убив женщину, которая приходится той родной тётей.

Задержанные утверждают, что причиной поджога является конфликт Шария и ненавистного ему канала. Предварительно, те же подростки пытались сжечь Людмилу уже пять-шесть раз: поджигали всю её недвижимость, а недавно — даже квартиру в Москве.

Однако следствие также считает, что поджоги могут быть операцией украинских спецслужб по "очернению" Шария, который, к слову, свою причастность к инцидентам отрицает. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершённое общеопасным способом" и "Умышленное уничтожение имущества путём поджога", единственному совершеннолетнему поджигателю грозит до 20 лет лишения свободы.