Значение имени Оксана: Судьба, характер и любовная совместимость

Имя Оксана имеет славянское происхождение и является сокращённой формой имени Ксения. В переводе с греческого языка оно означает "гостеприимная", "гостеприимная женщина". Имя Оксана широко распространено в странах Восточной Европы, особенно на Украине и в России.

Судьба человека с именем Оксана

Судьба человека с именем Оксана. Фото © Freepik

Оксана всегда будет рядом, если у её близких произойдёт несчастье. Кроме того, женщина очень активная и не любит быть без дела, поэтому с ней никогда не бывает скучно. Потенциал Оксаны начинает проявляться ещё в детстве и с возрастом только укрепляется. Она становится не только умнее, но и привлекательнее.

Оксана обладает отзывчивостью, упорством, честностью, добротой и жизнерадостностью. Она негативно относится к лживым и корыстным людям, предпочитая окружать себя только верными и спокойными людьми.

Варианты и сокращённые формы имени Оксана

Оксанка, Ксана, Сана, Ксюша, Ксю. Другие формы имени: Ксения, Аксинья, Аксана.

Характер и отличительные черты девочки с именем Оксана

Каким будет характер девочки, если назвать её Оксана. Фото © Freepik

Оксана — это девочка с сильным характером и тёплым сердцем. Она всегда будет там, где нужна помощь и поддержка. У неё есть яркая личность, активная и всегда в движении. Умная, обаятельная и целеустремлённая, стремится к самосовершенствованию. Девочка с именем Оксана обычно обладает отзывчивостью, терпением и добротой. Она может быть решительной и настойчивой в достижении своих целей. В то же время Ксю чувствительна и нежна по отношению к окружающим. Негативно относится к лживым и двуличным людям, предпочитает окружать себя только теми, кому можно доверять.

Совместимость имени Оксана

С какими именами хорошо совместимо имя Оксана и как это влияет на отношения и дружбу. Фото © Freepik

Большая вepoятнocть построить прочные отношения у Оксаны с имeнaми: Aлeкcaндp, Aнтoн, Apтeмий, Bиктop, Bячecлaв, Зинoвий, Ивaн, Лeoнид, Maкcим, Hикoлaй, Яpocлaв. Haимeньшaя вepoятнocть крепких oтнoшeний у Оксаны c имeнaми: Бopиc, Bитaлий, Eгop, Opecт, Плaтoн, Poмaн, Юpий.

Кто покровитель имени Оксана?

Святые покровители имени Оксана. Икона святой блаженной Ксении Петербургской в часовне на Смоленском кладбище. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Преподобная мученица Ксения Петрухина; блаженная Ксения Петербургская; преподобная Ксения (царица Ирина); преподобная мученица Ксения Черлина-Браиловская.

Именины у Оксаны

Именины Оксаны (Ксении) отмечают шесть раз в год: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 26 августа, 15 сентября и 6 июня.

Знаменитости с именем Оксана

Певица Оксана Почепа. Фото © ТАСС