Рунический гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля для всех знаков зодиака Рунолог Игорь Вечерский специально для Лайфа рассказал, какой для представителей зодиакального круга окажется новая неделя. Впереди последний зимний месяц — что он принесёт с собой: кому проблем, кому счастья? 28 января, 06:00 Подробный гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля. Обложка © Freepik / freepic.diller

Знак зодиака Овен — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

Тейваз: Энергия вашего духа на этой неделе поможет сконцентрировать силы! Используйте свою уверенность для достижения целей.

Эйваз: Время обрести внутреннюю гармонию, понимая, что она зачастую связана с твёрдостью в отстаивании своих интересов.

Перевёрнутый Турисаз: Будьте бдительны при принятии решений. Оцените ситуацию с разных сторон, разрешайте старые проблемы.

Знак зодиака Телец — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock

Иса: Наступил период терпения. Постарайтесь извлечь уроки из текущих событий — это приведёт к росту.

Манназ: Время для оценки людей в жизни и новых связей. Откройтесь для окружающих, это принесёт вам поддержку.

Перевёрнутый Альгиз: Остерегайтесь негативного воздействия. Защитите свою энергию от токсичных влияний.

Знак зодиака Близнецы — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Перевёрнутая Вунье: Пересмотрите свои планы. Гибкость и адаптация помогут вам преодолеть трудности.

Кено: Вам открываются новые возможности. Рискните и вложитесь в себя, это приведёт к процветанию.

Манназ: Общение и сотрудничество важны. Саморазвитие и правильное понимание мотивации важных лиц приведут к великолепным результатам.

Знак зодиака Рак — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Йера: Время эффективных действий и продуктивного труда. Однажды вы посадили семена изменений и ожидайте, что они прорастут.

Альгиз: Защищайте свои идеи и цели. Ваша решимость преодолеет любые препятствия.

Вунье: Хорошее время для достижения гармонии с самим собой и улучшений в различных сферах, которые помогают чувствовать себя на своём месте. Примите уроки, чтобы двигаться вперёд.

Знак зодиака Лев — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock

Иса: Время саморефлексии. Погрузитесь в свои внутренние миры, чтобы найти источник силы.

Уруз: Физическая активность поднимет мотивацию. Займитесь спортом, чтобы поддерживать баланс. Используйте свою энергию, не упускайте возможностей.

Беркана: Плавный, но положительный этап роста. Развивайте свои таланты и открывайте новые горизонты.

Знак зодиака Дева — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock

Перевёрнутый Эваз: Стройте долгосрочные планы, особенно с деловыми партнёрами, с открытым сердцем. Изменения могут привести к новым возможностям и иному пути.

Альгиз: Будьте бдительны, хотя сейчас вы и занимаете уверенные позиции. Отметьте границы и защищайте свою энергию.

Тейваз: Используйте прямые действия и соберитесь для достижения целей. Вдохновите окружающих своим энтузиазмом.

Знак зодиака Весы — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock

Перевёрнутый Уруз: Переосмыслите свою силу и уверенность. Найдите равновесие внутри себя.

Перевёрнутый Эваз: Взгляните на свои отношения с новой точки зрения. Подготовьтесь для будущих перемен.

Эйваз: Время, когда повышается вероятность возникновения конфликтов, когда может возникнуть противостояние интересов. Практикуйте заботу о себе, чтобы обрести внутренний покой.

Знак зодиака Скорпион — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock

Феху: Финансовый успех. Ваши усилия принесут стабильность и материальное благополучие.

Иса: Новый взгляд на ситуацию, необходимость взять паузу. Время переоценки целей и планов.

Соуло: Сила солнца, раскрывающая ваш потенциал и дающая старт творческому началу. Примите их с открытым сердцем, они приведут к личному росту.

Знак зодиака Стрелец — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

Йера: Период обновлений. Посеянные семена начинают прорастать. Откройтесь новым возможностям.

Перевёрнутый Манназ: Обратите внимание на свои отношения. Возможны недопонимания, постарайтесь разрешить конфликты. Очистите своё пространство от паразитов.

Перевёрнутый Турисаз: Остерегайтесь неоправданных рисков, работайте над первопричиной, исследуйте корни проблем. Принимайте решения осознанно.

Знак зодиака Козерог — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock

Перевёрнутая Кено: Оцените свои цели. Возможно, необходимо приобрести новые знания, новый уровень контроля и управления своей жизнью, чтобы достичь успеха.

Дагаз: Новый этап света. Перемены, которые вы ищете, придут, принесут радость и свет в вашу жизнь, но и потребуют оставить прошлое позади.

Эваз: Будьте открытыми к новым коммуникациям. Сотрудничество и поддержка других помогут вам, особенно во взаимовыгодных проектах.

Знак зодиака Водолей — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock

Уруз: Физическая активность придаст вам силу. Заботьтесь о своём теле для улучшения общего благополучия. Большой потенциал сил поможет в реализации целей.

Перевёрнутая Вунье: Гибкость в планах, когда личный комфорт потребуется отложить на второй план. Будьте готовы к компромиссам и подстройтесь под существующие обстоятельства.

Турисаз: Время активных действий, больших целей. Проявите терпение и осторожность в достижении успехов.

Знак зодиака Рыбы — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock

Гебо: Обмен энергией с окружающими. Будьте открытыми для поддержки и будьте готовы делиться своей энергией.

Тейваз: Ваша энергия на пике. Используйте её для решительных действий и достижения личных целей.

Перевёрнутая Феху: Остерегайтесь излишеств. Управляйте своими ресурсами, чтобы избежать финансовых трудностей.