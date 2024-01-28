Рунический гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля для всех знаков зодиака
Рунолог Игорь Вечерский специально для Лайфа рассказал, какой для представителей зодиакального круга окажется новая неделя. Впереди последний зимний месяц — что он принесёт с собой: кому проблем, кому счастья?
Подробный гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля. Обложка © Freepik / freepic.diller
Знак зодиака Овен — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock
Тейваз: Энергия вашего духа на этой неделе поможет сконцентрировать силы! Используйте свою уверенность для достижения целей.
Эйваз: Время обрести внутреннюю гармонию, понимая, что она зачастую связана с твёрдостью в отстаивании своих интересов.
Перевёрнутый Турисаз: Будьте бдительны при принятии решений. Оцените ситуацию с разных сторон, разрешайте старые проблемы.
Знак зодиака Телец — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock
Иса: Наступил период терпения. Постарайтесь извлечь уроки из текущих событий — это приведёт к росту.
Манназ: Время для оценки людей в жизни и новых связей. Откройтесь для окружающих, это принесёт вам поддержку.
Перевёрнутый Альгиз: Остерегайтесь негативного воздействия. Защитите свою энергию от токсичных влияний.
Знак зодиака Близнецы — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock
Перевёрнутая Вунье: Пересмотрите свои планы. Гибкость и адаптация помогут вам преодолеть трудности.
Кено: Вам открываются новые возможности. Рискните и вложитесь в себя, это приведёт к процветанию.
Манназ: Общение и сотрудничество важны. Саморазвитие и правильное понимание мотивации важных лиц приведут к великолепным результатам.
Знак зодиака Рак — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock
Йера: Время эффективных действий и продуктивного труда. Однажды вы посадили семена изменений и ожидайте, что они прорастут.
Альгиз: Защищайте свои идеи и цели. Ваша решимость преодолеет любые препятствия.
Вунье: Хорошее время для достижения гармонии с самим собой и улучшений в различных сферах, которые помогают чувствовать себя на своём месте. Примите уроки, чтобы двигаться вперёд.
Знак зодиака Лев — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock
Иса: Время саморефлексии. Погрузитесь в свои внутренние миры, чтобы найти источник силы.
Уруз: Физическая активность поднимет мотивацию. Займитесь спортом, чтобы поддерживать баланс. Используйте свою энергию, не упускайте возможностей.
Беркана: Плавный, но положительный этап роста. Развивайте свои таланты и открывайте новые горизонты.
Знак зодиака Дева — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock
Перевёрнутый Эваз: Стройте долгосрочные планы, особенно с деловыми партнёрами, с открытым сердцем. Изменения могут привести к новым возможностям и иному пути.
Альгиз: Будьте бдительны, хотя сейчас вы и занимаете уверенные позиции. Отметьте границы и защищайте свою энергию.
Тейваз: Используйте прямые действия и соберитесь для достижения целей. Вдохновите окружающих своим энтузиазмом.
Знак зодиака Весы — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock
Перевёрнутый Уруз: Переосмыслите свою силу и уверенность. Найдите равновесие внутри себя.
Перевёрнутый Эваз: Взгляните на свои отношения с новой точки зрения. Подготовьтесь для будущих перемен.
Эйваз: Время, когда повышается вероятность возникновения конфликтов, когда может возникнуть противостояние интересов. Практикуйте заботу о себе, чтобы обрести внутренний покой.
Знак зодиака Скорпион — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock
Феху: Финансовый успех. Ваши усилия принесут стабильность и материальное благополучие.
Иса: Новый взгляд на ситуацию, необходимость взять паузу. Время переоценки целей и планов.
Соуло: Сила солнца, раскрывающая ваш потенциал и дающая старт творческому началу. Примите их с открытым сердцем, они приведут к личному росту.
Знак зодиака Стрелец — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock
Йера: Период обновлений. Посеянные семена начинают прорастать. Откройтесь новым возможностям.
Перевёрнутый Манназ: Обратите внимание на свои отношения. Возможны недопонимания, постарайтесь разрешить конфликты. Очистите своё пространство от паразитов.
Перевёрнутый Турисаз: Остерегайтесь неоправданных рисков, работайте над первопричиной, исследуйте корни проблем. Принимайте решения осознанно.
Знак зодиака Козерог — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock
Перевёрнутая Кено: Оцените свои цели. Возможно, необходимо приобрести новые знания, новый уровень контроля и управления своей жизнью, чтобы достичь успеха.
Дагаз: Новый этап света. Перемены, которые вы ищете, придут, принесут радость и свет в вашу жизнь, но и потребуют оставить прошлое позади.
Эваз: Будьте открытыми к новым коммуникациям. Сотрудничество и поддержка других помогут вам, особенно во взаимовыгодных проектах.
Знак зодиака Водолей — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock
Уруз: Физическая активность придаст вам силу. Заботьтесь о своём теле для улучшения общего благополучия. Большой потенциал сил поможет в реализации целей.
Перевёрнутая Вунье: Гибкость в планах, когда личный комфорт потребуется отложить на второй план. Будьте готовы к компромиссам и подстройтесь под существующие обстоятельства.
Турисаз: Время активных действий, больших целей. Проявите терпение и осторожность в достижении успехов.
Знак зодиака Рыбы — гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Рунический гороскоп на неделю для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock
Гебо: Обмен энергией с окружающими. Будьте открытыми для поддержки и будьте готовы делиться своей энергией.
Тейваз: Ваша энергия на пике. Используйте её для решительных действий и достижения личных целей.
Перевёрнутая Феху: Остерегайтесь излишеств. Управляйте своими ресурсами, чтобы избежать финансовых трудностей.