Ужасы Антарктиды: чьи призраки бродят во льдах и откуда они там взялись Тени былых путешественников, учёных и туристов скитаются по белой пустоши и заброшенным станциям, где они когда-то закончили свои дни. Кто-то стал жертвой катастрофы, кто-то просто замёрз, и теперь их неприкаянные души не дают покоя тем, кто их тревожит. 30 января, 15:00 Обложка © Wikimedia Commons / Frank Hurley

По подсчётам специалистов, в Антарктиде — самая большая концентрация призраков на Земле. Численность населения континента колеблется от 1100 человек зимой до 4400 летом, и на каждые девять живых людей приходится один потревоженный дух. А тревожить там есть кого.

1. Летучий голландец "Дженни"

Джордж Грие "Восход полной луны", картина из серии "Корабль-призрак". Примерно так представляют себе "Дженни" суеверные моряки. Изображение © Wikimedia Commons / Neosurrealismart

В 1860 году в проливе Дрейка экипаж китобойного судна заметил дрейфующий корабль. Морякам показалось, что с палубы им машут люди, но это были лишь замёрзшие трупы.

Китобои поднялись на борт и нашли документы на шхуну "Дженни", которая вышла из Перу 37 лет назад. На мостике сидел заледеневший капитан, перед которым лежал его дневник. Последняя запись гласила: "4 мая 1823 года: 71 день без еды. В живых остался я один…"

Историей "Дженни" до сих пор пугают друг друга моряки: говорят, что шхуна всё ещё дрейфует во льдах. И хотя виду никто не подаёт, но на подходе к Антарктиде сердца начинают биться чаще у всех.

2. Духи острова Росса

Самолёт DC-10 авиакомпании Air New Zealand за два года до крушения в Антарктиде. Фото © Wikimedia Commons / Eduard Marmet

В 1979 году в Антарктиде произошла первая авиакатастрофа. В тот период континент только начали открывать для себя туристы. Популярностью пользовались авиатуры одного дня из Новой Зеландии.

Один из таких самолётов из-за плохой видимости и ошибки пилота на скорости 500 км/ч врезался в вулкан Эребус на острове Росса. 257 человек погибли мгновенно.

Трупы какое-то время хранились на американской научной станции Мак-Мердо. После того как их увезли, работники станции начали слышать голоса и странные шумы. Один из свидетелей полтергейста утверждал, что от этих звуков у него вставали дыбом волосы.

3. Призрак Роберта Скотта

Скотт и часть его команды на Южном полюсе. Все погибли на обратном пути. Фото © Wikimedia Commons / Henry Bowers

В 1910–1913 годы в Антарктиде шла "полярная гонка": за право стать первооткрывателями Южного полюса боролись две экспедиции. Норвежскую возглавлял Руаль Амундсен, британскую — Роберт Скотт.

Скотт допустил критические ошибки в планировании экспедиции. Его команда добралась до полюса на месяц позже Амундсена. Британский исследователь и четверо его напарников, с которыми он совершил последний рывок к финишу, погибли на обратном пути.

29 марта 1912 года Скотт сделал последнюю запись в дневнике: "Снаружи пурга. Нет никакой надежды. Мы слабеем, и конец уже близок". Палатка, где нашли его тело, до сих пор стоит на том же месте. И все, кто её посетил, утверждают, что чувствовали незримое присутствие потусторонней силы.

4. Призрак Эрнеста Шеклтона

Сэр Эрнест Шеклтон (слева), последний исследователь "героического века" Антарктики. Снимок сделан во время его второй экспедиции, когда вся команда оказалась в ледяном плену. Фото © Wikimedia Commons / Frank Hurley

Сэр Шеклтон организовал три экспедиции на Южный полюс — и именно он закончил "героический век" антарктических исследований. Последняя экспедиция состоялась в 1921 году и прошла уже без него: исследователь умер от сердечного приступа ещё на старте.

Самой известной стала вторая экспедиция. Шеклтон предпринял попытку трансантарктического похода, но она обернулась полным крахом. Судно "Эндьюранс", на котором он с командой отправился в путь, было раздавлено льдами. При этом никто не погиб: благодаря лидерским качествам Шеклтон сумел грамотно организовать эвакуацию и спасти весь экипаж.

В 1958 году новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари прибыл в Антарктиду за экстремальными ощущениями: за пять лет до этого он покорил Эверест. Хиллари побывал в заброшенной хижине Шеклтона, и вот что он написал потом: "Я не из тех людей, которые верят в призраков, но, когда открыл дверь, отчётливо увидел дух Эрнеста. Он поздоровался со мной".

5. Духи острова Десепшен

Пейзаж острова Десепшен. Здесь забивали китов и топили их жир, а сейчас видят призраков. Фото © Wikimedia Commons / Christopher Michel

На острове Десепшен когда-то располагалась китобойная станция. Местное побережье до сих пор усыпано костями, а в мрачных зданиях стоят ржавые контейнеры, где топили жир. Станцию забросили во время Великой депрессии, а в годы Второй мировой войны её превратили в британскую военную базу.

Туристы, побывавшие здесь, утверждали, что видели призраков и светящиеся шары, а ещё слышали пугающие голоса. Исследователи паранормальных явлений посетили станцию и тоже услышали необычные звуки: они были похожи на громкие удары и сигналы SOS. А потом они увидели тёмные фигуры и даже силуэты в тепловизоре.

Авторы Семен Хафизов