Ловушка медведя: 7 попыток Запада развалить Россию, обернувшихся полным крахом Запад уже четыре века мечтает развалить Россию. Примерно каждые 100 лет он предпринимает попытки "завалить на лопатки "медведя", но у него это никак не выходит. Рассказываем о семи неудачных набегах Запада на Россию. 29 января, 14:00 Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

За всю историю стратегическим противникам удалось всего один раз одержать "победу над Россией". Когда распался Советский Союз, от огромной страны отделилось множество республик. СССР развалился 25 декабря 1991 года, но полной победой Запада это назвать нельзя — доступа к российским ресурсам он не получил. Когда и как США, британцы и Европа получали от "медведя" по зубам?

1. Польско-литовское вторжение (1609–1618 гг.)

Как Запад хочет уничтожить Россию и почему у него это не получится? Литовские солдаты Пятого пехотного полка в лесах во время боёв. Фото © Wikipedia

В 1618 году Российское государство переживало не лучшие времена. Постоянно происходили революции, что стало отличным периодом для проявления агрессии со стороны недругов. Тогда поляки, наёмники из других стран Европы и казаки решили напасть на Москву. Войско, насчитывавшее более 28 тысяч человек, подошло вплотную к столице.

От Москвы атаки Русское царство отбило, но утратило много других городов. Смоленск, Новгород, Калугу, Чернигов, а также несколько кусочков Тверской области стали оккупированы Польшей. Это была огромная потеря для страны, ведь на завоевание каждого населённого пункта тогдашняя Россия потратила более 100 лет. Тем не менее лишить Москву суверенитета Западу не удалось.

2. Северная война (1700–1721 гг.)

В 1709 году Швеция тоже хотела оккупировать и расчленить Россию. Царя планировали либо снять путём военного переворота, либо вовсе казнить. Также государство-завоеватель планировало забрать себе все северные территории России, начиная от Архангельска, заканчивая Псковом. Если бы Западу удалось оккупировать земли на Западе страны, то их бы отдали Польше. Южную часть Российского государства собирались поделить с турками.

Но планам Швеции не суждено было сбыться — её войска оказались разгромлены. Эта война стала одной из немногих, когда России удалось уничтожить угрозу до того, как чужие войска ступили на её территорию.

3. Отечественная война (1812 г.)

Отечественная война стала отличным примером, что Россия не по зубам никому. "Бородинская панорама". Фото © Wikipedia

В 1812 году у лидера Франции Наполеона была действительно внушительная (даже по сегодняшним меркам) армия. Она насчитывала 550 тысяч солдат. Причём французских бойцов в ней было не так много. В том походе на Россию участвовали тысячи польских, немецких, швейцарских и других солдат Запада.

Вся Европа работала на то, чтобы обеспечить французскую армию продовольствием, оружием и патронами. Наполеон уже, потирая руки, представлял, что будет делать с Россией после победы. Франция хотела разделить страну на множество маленьких республик, которые вошли бы в зону влияния Запада и снабжали бы Европу дешёвыми ресурсами. Казалось бы, что могло пойти не так? Но благодаря доблестным российским воинам армия Наполеона была повержена.

4. Крымская война (1853–1856 гг.)

В 1853 году Запад предпринял ещё одну попытку расчленить Россию. На этот раз британцы и французы решили скооперироваться с союзниками. 4 октября Турция объявила официальную войну России. Но боевые действия велись не только между Москвой и Стамбулом. Поддержку туркам оказывал весь Запад. Цель у него была всё та же: отобрать у России Финляндию, Прибалтику отдать Германии, Польше вернуть государственность. То есть "раздербанить" Россию на мелкие кусочки. Но, к счастью, добиться Западу этого не удалось. России и Турции пришлось пойти на мелкие уступки друг другу, война прекратилась — и был заключён мирный договор.

5. Иностранная военная интервенция (1918–1922 гг.)

Какие планы Запада на Россию были 100 лет назад? Чехословацкие войска во Владивостоке. 1918 год. Фото © Wikipedia

Следующая попытка Запада уничтожить Россию была предпринята в 1917 году. В столице Франции даже был подписан секретный договор, в котором страну уже "разделили на части". Лондон хотел забрать себе юго-запад страны. Франция — Крым и Украину. А Соединённые Штаты планировали под своё крыло утащить Сибирь и Дальний Восток. После чего началось вторжение, в котором участвовали бойцы из 14 государств Европы.

Единственный успех, который тогда удалось добиться Западу, — независимость Прибалтики и Финляндии. Но и это нельзя назвать победой, поскольку Латвия, Литва и Эстония в конечном итоге всё равно вошли в состав СССР. Эти планы по разделу "русского медведя" полностью провалились.

6. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)

Гитлер олицетворял собой всё тот же Коллективный Запад, который мечтал поработить Россию. У Германии даже был отдельный план оккупации СССР, в рамках которого вся страна должна была стать колонией Берлина. Европейская часть государства, по задумке нациста, должны была быть замещена немцами. Он планировал уничтожить более 30 млн советских людей. На стороне немцев сражались многие страны Европы, например Финляндия, Румыния и Хорватия. Но план Гитлера не сработал. Мало того что он проиграл СССР, так ещё и дал ему значительно расширить зону своего влияния, забрав в состав половину Восточной Европы.

7. Холодная война (1947–1991 гг.)

Разделение России на части — мечта Запада, которой не суждено сбыться. Фото © ТАСС / Николай Мошков

В 1949 году Соединённые Штаты создали секретный план агрессии против СССР с применением ядерного оружия. Вашингтон собирался уничтожить Советский Союз с помощью атомных бомб, атаковав большинство городов и сёл, после чего высадить войска. Затем США хотели оккупировать весь СССР и разбить его на несколько зон влияния. Но планам не суждено было сбыться, ведь Советский Союз внезапно изобрёл свою ядерную бомбу — и Соединённые Штаты угомонились, поняв, что сами находятся под угрозой уничтожения.

Авторы Никита Фартов