Доллар пробил важную отметку: На сколько ещё может опуститься курс рубля Доллар на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Экономисты считают, что это ещё не предел. Почему подешевел рубль, как долго продлится укрепление доллара и что будет дальше с курсом валют? 29 января, 08:50 Курс доллара пробил важную психологическую отметку. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

В понедельник утром курс доллара на бирже поднимался выше 90. Затем снова опустился чуть ниже. Тем не менее была пробита важная психологическая отметка. Не исключено, что в ближайшее время доллар снова подорожает и будет стоить больше 90. По крайней мере, это вписывается в базовые прогнозы многих экономистов.

— На курс рубля давят баланс спроса и предложения валюты. Конкретно сейчас это может быть связано с окончанием налогового периода для экспортёров (около 25-го числа каждого месяца). Соответственно, снижается предложение валюты. Обратим отдельное внимание на нефть: выше 80 долларов за баррель, рублёвая цена — выше 5500 за баррель, — рассказал аналитик телеграм-канала "Рынки, деньги, власть" Сергей Раманинов.

В то же время он не ожидает дальнейшего ослабления рубля. По прогнозам аналитика, российская валюта в ближайшее время останется в диапазоне 89–90.

— Скорее всего, это некритичные колебания курса в рамках ожидаемого коридора. Просто 90 рублей за доллар являются психологической отметкой, поэтому многие и обратили на это внимание. Мы и прогнозировали на прошлой неделе, что рубль будет двигаться в коридоре 83–91. На данный момент этот прогноз подтверждается. Рубль может колебаться в этих пределах, что комфортно для российского бюджета. На этой неделе ожидается продажа валютной выручки экспортёрами, поэтому в течение недели рубль может укрепиться, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Впрочем, есть и другое мнение. На рубль сейчас влияют сразу несколько негативных факторов. Соответственно, снижение курса может продолжиться.

— На мой взгляд, в ближайшую неделю можно ждать дальнейшего, но незначительного ослабления нашей нацвалюты. Мы можем увидеть курс в коридоре 89–91 рубль за доллар, порядка 98 рублей за евро и около 12,75 рубля за юань, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Курс рубля продолжает снижаться в основном в связи с техническими факторами. В частности, график колебаний валюты по отношению к доллару США говорит о возможности дальнейшего снижения до 91,75 рубля. Это случится, если российская валюта не сможет удержаться ниже отметки 90,5. Так считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Также на ослабление курса рубля оказывают влияние пик налоговых выплат компаний-экспортёров и действующие обязательства по продаже части валютной выручки. Вероятно, курс доллара не сможет с первого раза закрепиться выше важного уровня 90,5. Следующая ключевая отметка составит 91,75 рубля. После её достижения курс будет двигаться в сторону 93,75. Напомню, что все эти движения продолжаются в рамках указанного ранее диапазона 87,66–93,56 рубля. Никакого нового витка давления рубль на исходе января не испытывает, — добавил Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева