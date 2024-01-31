Доктор Смерть и Балашихинский потрошитель: 5 ужасающих советских маньяков, которых боялись все в СССР Преступность в Советском Союзе была на низком уровне. Но кровожадные психи, которые убивали десятки человек, всё равно периодически появлялись. Рассказываем о серийных убийцах времён СССР и ранней России, с которыми вам повезло не жить в одно время. 31 января, 14:30 Андрей Чикатило, Сергей Ряховский. Обложка © Wikipedia, © ТАСС / Николай Мошков

Печально известный Андрей Чикатило, к сожалению, не единственный советский серийный убийца. У него были не менее кровожадные предшественники.

1. Александр Лабуткин

Самые страшные маньяки СССР: 5 фамилий. Фото © Wikipedia

Действовал серийный убийца, когда, казалось бы, на улицах должен был царить мир и порядок. Пик его криминальной "карьеры" пришёлся на 1933–1935 годы, во времена правления Иосифа Сталина. Орудовал маньяк в окрестностях Ленинграда. Его жертвами стали 15 человек.

У Лабуткина не было одной руки. Её оторвало, когда серийный убийца использовал взрывчатку. Возможно, именно это происшествие заставило преступника обозлиться на весь мир.

Любимым орудием Александра был небольшой револьвер. Пули для него он изготавливал самостоятельно, из подручных материалов. В качестве жертв преступник выбирал людей, которые забредали в леса. Убийца не щадил ни женщин, ни детей, ни подростков. После совершения преступления он забирал личные вещи жертвы в качестве "трофея".

Поймать киллера удалось, когда он совершил неудачное нападение на женщину. Ранил её, но не убил. Девушка обратилась в полицию, и маньяка поймали. Впоследствии преступника расстреляли.

2. Владимир Ионесян

"Послужной список" у преступника не очень большой. Он орудовал всего два месяца — с декабря 1963-го по январь 1964 года. Но даже за такой короткий промежуток времени смог отнять жизнь у пяти жертв.

Преступления Ионесян совершал в Москве. Схема, по которой происходили убийства, была довольно банальной. Криминальный элемент звонил людям в двери, говорил, что работает в газовой компании, и просил пустить внутрь для проверки приборов. Ничего не подозревающие граждане подчинялись требованиям, и Ионесян почти сразу рубил их топором.

"Криминальная карьера" преступника закончилась довольно быстро из-за фатальной ошибки. После убийства очередной жертвы маньяк похитил у неё телевизор и нёс его по улице. Прохожим показалось странным поведение мужчины, те вызвали полицию. Преступник был задержан, а впоследствии расстрелян.

3. Геннадий Михасевич

Какие маньяки СССР и России вошли в историю? Фото © Wikipedia / Телекомпания НТВ

Этот "серийник" орудовал в Белорусской ССР. Его не могли поймать на протяжении 14 лет. В период с 1971-го по 1985-й маньяку удалось убить 36 женщин.

Способ заманивания жертв в ловушку был максимально банальный. Михасевич находил красивых девушек, подъезжал к ним на автомобиле, а потом отвозил в лес и насиловал. В момент получения наивысшего удовольствия душил дам предметами, которые попадались под руку.

Поймали преступника из-за совершённой им ошибки на месте преступления. Он хотел перехитрить следствие и оставил рядом с одной из жертв записку о том, что в её убийстве виноваты так называемые "Патриоты Витебска". Организация якобы состояла из "мужей-ревнивцев". Но следствие в такую версию не поверило, провело экспертизу почерка и вышло на настоящего преступника. В 1985-м его взяли под арест. В 1987-м — расстреляли.

4. Сергей Ряховский

Этот маньяк кошмарил всю Московскую область. За свои жестокие убийства он получил кличку Балашихинский потрошитель. К слову, жертв у него было целых 19.

Первое злодеяние преступник совершил в 1988 году, лишив жизни мужчину. Это произошло сразу после того, как его выпустили из тюрьмы за неудачную попытку изнасилования женщины в возрасте.

Но после одного преступления Ряховский не остановился. Преступник начал убивать всех, кто попадался под руку: и подростков, и мужчин, и женщин любых возрастов. После убийств маньяк нередко устраивал надругательства над телами.

Органы внутренних дел сработали относительно быстро. Преступника арестовали уже в 1993 году и посадили на пожизненный срок. Выйти из тюрьмы у Ряховского не получилось, поскольку в 2005 году он умер от туберкулёза.

5. Максим Петров

Какие серийные маньяки России должны быть преданы забвению? Фото © Wikipedia

Этот преступник орудовал в Петербурге с 1997 по 2000 год. Он работал врачом-педиатром в скорой помощи, что позволяло проще войти к жертвам в доверие.

За три года от рук маньяка погибло десять человек. Всего нападений было совершено около 50, но 40 людей удалось спасти. За свою "деятельность" преступника прозвали Доктором Смерть.

Схема совершения преступления у Петрова была банальная: звонил в квартиры старикам, говорил, что работает в больнице, просил дать войти. Затем делал жертвам укол с ядом. Но "криминальная карьера" маньяка продлилась недолго. Его поймали уже в 2000 году и дали пожизненный срок.

Авторы Никита Фартов