У Льва разбитое сердце, у Рака новая страсть: Любовный гороскоп на февраль 2024 для знаков зодиака Лайф узнал, каким представителям зодиакального круга в последнем зимнем месяце повезёт наладить романтику и встретить половинку, а кому ничего менять не стоит. Что звёзды пророчат в любви именно вам? 31 января, 05:00 Обложка © Shutterstock

Овнам в феврале 2024 года для встречи второй половинки рекомендуется посещать мероприятия с большим количеством людей. Будьте дружелюбными и ищите близких по духу — это в разы увеличит шанс встреть свою любовь.

По словам астропсихолога и таролога Ульяны Боковой, февраль для носителей знака зодиака Телец — отличное время продемонстрировать себя миру. "Ваши отношения в ваших руках. Не стесняйтесь, показывайте свои лучшие качества и проявляйте инициативу. Ведь чем ярче вы себя покажете, тем выше шанс встретить любовь", — говорит эксперт.

Любовный гороскоп на февраль для всех знаков зодиака: чего ждать Овнам и Тельцам? Фото © Shutterstock

Близнецы весь февраль будут настроены практично и трезво. Любовь и увлечения станут проходить фильтр собственной выгоды и материальных достижений.

Это также отличное время для изменения собственных заработков и увеличения финансов. Бокова Ульяна Астропсихолог, таролог

Представители знака зодиака Рак, как говорит таролог, могут встретить свою вторую половину в путешествии или поездке. "Хотите найти любовь — больше общайтесь, перемещайтесь и не сидите на месте", — подсказывает таролог. Даже простая прогулка до магазина может всё изменить в этом месяце.

Того, кто по гороскопу Лев, всё самое интересное в феврале ожидает под крышей собственного дома.

Не ищите приключений на стороне, попробуйте насладиться уже существующими отношениями. Бокова Ульяна Астропсихолог, таролог

Если их нет, продолжает астропсихолог, займитесь обустройством жилища. Впоследствии это может сыграть важную роль.

Кому из знаков зодиака в феврале 2024 не повезёт в любви? Фото © Shutterstock

Весь февраль 2024 года носители знака зодиака Дева будут увлечены каким-то творческим процессом. Это может быть как новый роман, так и эмоциональное включение в уже существующие отношения. Главное — требовать от партнёра больше, чем он может дать.

Весам в феврале важно следить за своим эмоциями и не перегружаться от чувственных переживаний, так как они могут повлиять на здоровье. "Оглянитесь вокруг, возможно, среди коллег есть кто-то, кто давно питает к вам нежные чувства", — советует Ульяна Бокова.

Как рассказал Лайфу эксперт, вся буря чувств и эмоций будет поджидать представителей знака зодиака Скорпион на работе.

Не бойтесь проявлять свою сексуальность и напор. В противном случае вытесненные эмоции могут пагубно сказаться на здоровье и отношениях. Бокова Ульяна Астропсихолог, таролог

Для Стрельцов февраль — отличное время для встречи второй половины или чтобы укрепить уже сложившиеся отношения. Стоит выбирать надёжных и проверенных партнёров.

Знаки зодиака и любовный гороскоп на февраль: каких перемен ждать и кому? Фото © Shutterstock

Для носителей знака зодиака Козерог февраль не лучшее время для построения отношений, так как кризисов и напряжения не избежать. "Пришло время навести порядок в своих чувствах и переживаниях. Избавляйтесь от лишнего и отжившего", — советует таролог.

Водолеям важно не идеализировать любовные отношения, а чётко определиться, какого партнёра они хотели бы видеть рядом с собой.

Познакомиться можно на отдыхе, в поездке или сойтись с кем-то по идейным соображениям. Бокова Ульяна Астропсихолог, таролог

Представителям знака зодиака Рыбы рекомендуется сосредоточить всё своё внимание на карьере и реализации. Возможно, кто-то из коллег или руководства давно наблюдает за вами, но не решается подойти. Есть шанс романтического приключения на работе.