Россияне стали чаще использовать отечественные сервисы для видеозвонков

В 2023 году россияне стали чаще пользоваться отечественными сервисами для проведения онлайн-встреч, в то время как активность в зарубежных Zoom и Skype снизилась более чем на треть. Об этом Лайфу сообщили аналитики Yota, которые провели исследование на основе обезличенных данных абонентов.

По итогам прошлого года расход трафика внутри приложения Zoom упал на 38%, в итоге сервис потерял лидирующую позицию. Схожий спад произошёл у Skype, активность абонентов которого снизилась на 34%, и на 30% - у Google Meet. Первое место занял Microsoft Teams. Это единственный иностранный сервис, трафик которого вырос в три раза. Из отечественных приложений россияне чаще выбирали Pruffme. За год сервис не вырос по трафику, однако нарастил количество пользователей на 8%.

"Другие отечественные решения растут взрывными темпами: потребление трафика в "Контур.Толке" выросло в 5,5 раза, в VK Teams — в 3,4 раза, в TrueConf — в 2,3 раза. Кроме того, сервисы "Яндекс.Телемост" и "Салют, Jazz" прибавили 62 и 50% соответственно", — говорится в сообщении аналитиков.

Они также отметили, что в среднем в 2023 году россияне тратили на видеоконференции 49 часов в месяц (или 98 минут в день). При этом женщины проводят за разговорами на онлайн-встречах на 4% больше времени, чем мужчины. А дольше всего по видеосвязи общаются жители Норильска (в среднем 62 часа в месяц на абонента), Магадана (56 часов) и Тамбова (55 часов).