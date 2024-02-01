Для этих четырёх знаков зодиака февраль 2024-го обернётся настоящим кошмаром Февральский небосклон направит большое количество энергии на Землю. События обретут более быстрое развитие, желания начнут исполняться, а проактивная позиция станет залогом успеха. Но, к сожалению, не для всех. 1 февраля, 05:00 Обложка © Shutterstock

Некоторых представителей зодиакального круга звёзды будут баловать. Например, Тельцы смогут очень сильно разбогатеть и укрепить здоровье. Те, кто по гороскопу Скорпионы и Весы, избавятся от любых проблем, беспокоящих длительное время. Но есть и те знаки зодиака, для которых февраль обернётся кошмаром.

Знак зодиака Рак

Знак зодиака Рак — какие невзгоды обрушатся на голову в феврале 2024 года? Фото © Shutterstock

Ракам придётся выйти из сумрака! В феврале 2024 года начнут происходить события, требующие высказывания своего мнения предельно конкретно. "А учитывая дипломатичность представителей этого знака зодиака, они могут захотеть усидеть на двух стульях, что подвергнет их карьеру и репутацию риску", — рассказывает Лайфу астролог Андрей Харрис.

Знак зодиака Лев

Гороскоп на февраль 2024-го для Львов: чего ожидать? Фото © Shutterstock

Не смогут отдохнуть и Львы. Положение планет сделает их жертвами слухов и сплетен.

Общественное внимание к ним усилится, повысится риск конфликтов и столкновений интересов. Андрей Харрис Астролог

Эксперт уверен: также возможно ухудшение денежного положения. Трудиться придётся много, чтобы поймать улетающего дракона за хвост. Однако ситуация нормализуется к 24 февраля, когда полная Луна перейдёт из Льва в Деву.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева — почему не повезёт в феврале 2024-го. Фото © Shutterstock

Конец месяца для практичных и расчётливых представителей знака зодиака Дева может превратиться в хаос. По словам эксперта, энергии Водолея будут требовать аналитики и быстрых решений, основанных на чувствах, а не на расчётах. Дела могут стоять на месте, здоровье подвергнется испытанию.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог и гороскоп на февраль 2024 года — к чему готовиться? Фото © Shutterstock

Пережить гром среди ясного неба в сфере любви в феврале 2024 года, по словам астролога, рискуют обладатели знака зодиака Козерог.

В их чувственную сферу ворвутся вибрации свободы. Текущие отношения подвергнутся проверке на прочность. Андрей Харрис Астролог

Андрей Харрис поясняет: у партнёров могут появиться сторонние увлечения либо же они тоже поддадутся дуновению свежего ветра новых эмоций. Риски измен возрастают.