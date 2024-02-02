На следующей неделе курс доллара получит новый импульс: К какой отметке подойдёт рубль На валютном рынке ждут несколько событий, которые определят дальнейший вектор движения курса рубля. Что будет с валютой на следующей неделе? 1 февраля, 21:42 На валютном рынке ждут повышения волатильности курса доллара. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Доллар вышел за 90 рублей на фоне завершения налогового периода и импульса укрепления американской валюты, на что указывает рост индекса DXY. В четверг он прибавил 0,5%. ФРС по итогам заседания в среду ожидаемо сохранила ставки без изменений, но риторика регулятора разочаровала рынки. Ожидания первого шага в смягчении денежно-кредитной политики с мартовского заседания смещаются на май.

— Рост глобального доллара давит на другие валюты и сырьевые котировки. Также отметим недостаточно благоприятную ситуацию с ценами на энергоносители, сложившуюся с конца осени 2023 года. В результате приток валютной экспортной выручки сокращается и это транслируется в курс, — рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В то же время он не ждёт сильного снижения курса рубля в ближайшей перспективе. Сказываются эффект высоких ставок, действие указа об обязательной продаже большей части экспортной выручки и увеличившиеся в разы с января валютные интервенции ЦБ. Всё это не позволит рублю существенно просесть. С точки зрения финансовых властей, курс вблизи 90 вполне комфортен, с учётом именно такого курса свёрстан бюджет на текущий год.

— С учётом всех факторов на предстоящей неделе пара доллар-рубль видится нам в зоне 88,5–91,5, — добавил Александр Бахтин.

На курс рубля сейчас влияет главным образом предложение валюты на рынке. Пик фискальных платежей в начале этого года мы уже прошли, а потому предложение на торгах постепенно снижается. На этом фоне идёт рост котировок доллара и евро, курс рубля же вполне ожидаемо просаживается. В феврале доллар продолжит дорожать, пусть и незначительно. Котировки будут примерно следующие: 89–91 рубль за доллар, порядка 98 рублей за евро и около 12,75 рубля за юань. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Психологическая отметка в 90 рублей за доллар вполне может быть достигнута уже на этой неделе или в начале следующей. Биржевой курс уже пробивал эту отметку, но он пока всё равно установлен на уровне ниже 90 рублей за доллар. На этот момент обратил внимание руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

— Заседание ФРС США на этой неделе не вызвало значительных изменений на рынке, так как ставка была сохранена и прогнозов по её изменению тоже пока нет. Тем не менее на рынке ожидаются другие события, которые повлияют на курс. В частности, это данные США по рынку труда, на них всегда ориентируются аналитики в плане сохранения спроса на товары и услуги. Также ожидается снижение продажи валютной выручки в РФ, так как налоговый период закончился, — добавил Александр Шнейдерман.

Курс рубля продолжает находиться в торговом диапазоне 87,5–92,5 рубля за доллар. В ближайшее время ожидается его плавное перемещение к верхней границе этого коридора в связи с окончанием налоговых выплат. Дальнейшее фундаментальное движение курса будет определяться судьбой программы принудительной продажи валютной выручки экспортёрами. Такое мнение высказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

— Близится заседание Банка России по ставке 16 февраля, рынок уже начинает жить ожиданиями этого заседания. Судя по комментариям ЦБ, мы на текущий момент не ожидаем снижения ставки. На рубль влияют ожидания по продлению или непродлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, цены на нефть, конец нового налогового периода далеко. Правительству нужен стабильный плавающий курс. На следующей неделе доллар ожидаем в диапазоне 88–90 рублей, — отметил аналитик телеграм-канала "Рынки, деньги, власть" Сергей Раманинов.

В четверг на торгах на Мосбирже рублёвые пары показывали смешанную динамику. Рубль продолжил снижаться к доллару и юаню, но укрепился к евро из-за его ослабления на валютном рынке "Форекс". На этот момент обратил внимание финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он ожидает повышенной волатильности рубля около уровня 90. Зоной сопротивления выступает 90,50–90,75. Только при закреплении курса доллара выше 91 рубля на два дня чаша весов склонится на сторону покупателей. Владислав Антонов считает, что курс доллара сможет остаться ниже 90,75 рубля до заседания Центробанка по ключевой ставке.

Авторы Нина Важдаева