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Как с помощью магии вернуть любимого мужчину: 6 рабочих ритуалов и практик

Иногда вернуть к женщине мужчину помогает колдовство. Любовная магия — это не только привороты, но и более простые, безопасные, но не менее действенные обряды. Мы расскажем про несколько рабочих техник, которые помогут любящим сердцам воссоединиться.

1 февраля, 16:00
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Трудно отпустить от себя любимого человека, хотя важно уважать его выбор, если тот решил расстаться. Однако нередко люди разрывают общение на эмоциях, не разобравшись до конца в ситуации. Может, конец ещё не наступил и помидоры любви не завяли. Вот только упрямая вторая половинка и слушать ничего не желает. Помочь вернуть общение в этом случае может любовная магия. Важно, чтобы колдовство было без злого умысла, а от искренней любви, а то не сработает. Как вернуть мужа или партнёра обратно к себе?

Ритуал с листком и стаканом воды

Любовная магия: как вернуть мужчину с помощью заговора. Фото © Shutterstock

Любовная магия: как вернуть мужчину с помощью заговора. Фото © Shutterstock

Для обряда понадобятся: чистый лист бумаги, ручка или фломастер, пустой стакан, вода и сахар.

Что делать: сначала на листке написать крупными буквами имя любимого, представляя его образ в голове, думая о нём только хорошее. Потом поставить на имя стакан. Неторопливо наполните его водой и потом киньте щепотку сахара, приговаривая: "Пусть (имя мужчины) скучает, пусть места себе не находит, пусть ноги его ко мне приводят. Да будет так". После сладкую воду нужно выпить до дна.

Заговор на 9 спичек для возврата мужчины

Гадание на свечах, чтобы мужчина вернулся к женщине. Фото © Freepik

Гадание на свечах, чтобы мужчина вернулся к женщине. Фото © Freepik

Для обряда понадобятся: 9 спичек, посуда.

Что делать: создать безопасные условия для ритуала и убедиться, что нет рисков устроить пожар. Взять коробок и приговаривать следующие слова, зажигая по спичке и бросая в тарелку догорать. Говорить стоит следующее:

  • "Взяла я девять лучин с девяти осин". Зажечь спичку.
  • "Огнём жгу-пожгу, дымом выпущу". Зажечь спичку.
  • "Дым весёлый да кудрявый, помоги". Зажечь спичку.
  • "(Имя мужчины) поскорей домой зазови". Зажечь спичку.
  • "Зову его, любимого моего, к своим ногам, к своим устам". Зажечь спичку.
  • "К телу строптивому и сердцу ретивому". Зажечь спичку.
  • "Как девять лучин горят и пылают". Зажечь спичку.
  • "Так, чтобы и чувства (имя мужчины) пылали, ни на миг не угасали". Зажечь спичку.
  • "Чтоб ко мне привечали, никогда не отпускали. Да будет так". Зажечь последнюю спичку и кинуть к остальным, смотря, как всё догорает.

Манифест на любовь и возвращение любимого мужчины

Любовная магия: как вернуть мужчину без приворотов, но с помощью манифеста. Фото © Freepik / Racool_studio

Любовная магия: как вернуть мужчину без приворотов, но с помощью манифеста. Фото © Freepik / Racool_studio

Перед сном в течение семи дней каждый раз перед тем, как заснуть, как только голова касается подушки, стоит шёпотом проговаривать следующий манифест: "Я нужна ему, он нужен мне. Слово моё крепко, дело моё цепко. Да будет так!" Если искренне верить и не сомневаться, то после семи дней мужчина объявится.

Ритуал с церковной свечой

Обряды и ритуалы на любовь, белая магия: как вернуть к себе мужчину, не навредив. Фото © Shutterstock

Обряды и ритуалы на любовь, белая магия: как вернуть к себе мужчину, не навредив. Фото © Shutterstock

Для обряда понадобятся: стакан воды, церковная свеча.

Что делать: в полночь начать ритуал. Налить в стакан воды и зажечь свечу. Капая воском в воду, следует произнести следующие слова: "Воск в воду добавляю и тебя (имя мужчины) к себе призываю. К порогу моему навеки приди, а от соперницы уйди — все двери на замок запри". Затем свечу затушите, а воду следует вылить и лечь спать. Через пару дней мужчина должен вернуться.

Заговор, чтобы мужчина скучал и потом вернулся

Простые любовные обряды на любовь. Фото © Freepik

Простые любовные обряды на любовь. Фото © Freepik

Для обряда понадобятся: лист бумаги, ручка, соль, сахар.

Что делать: написать имя любимого мужчины на листке бумаги, думая о нём и вспоминая с теплом в сердце. Затем взять соль и немного насыпать на буквы. Взять сахар и щепотку добавить к соли. Перемешать их, приговаривая: "Как смешаются соль с сахаром, так и наши пути, дороги вместе".

Любовный ритуал на мужчину перед сном

Какие слова нужно говорить перед сном, чтобы вернуть любимого к себе. Фото © Freepik / Racool_studio

Какие слова нужно говорить перед сном, чтобы вернуть любимого к себе. Фото © Freepik / Racool_studio

Перед сном в течение трёх ночей, глядя на себя в зеркало в полутьме, нужно с улыбкой смотреть себе в глаза и произносить следующие слова: "Как сон мой крепок и сладок, так и ты, раб божий (имя мужчины), так твоя любовь ко мне крепка и сладка". Заговор следует повторить три раза подряд и потом с улыбкой и лёгкой душой идти спать.

Авторы
Любовь Свободная
Любовь Свободная
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