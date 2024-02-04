Время и стиль: Ценные советские часы, которые можно продать за большие деньги Возможно ли, что старые часы, давно забытые в кладовке у бабушки, могут оказаться настоящим сокровищем стоимостью сотни тысяч рублей? Ещё как! И сейчас мы вам это докажем. 4 февраля, 14:00 Обложка © ТАСС / Игорь Сабадаш

Советские наручные часы — не просто украшение или способ узнать время, это, если хотите, часть истории, символ эпохи… И способ неплохо подзаработать! Рассмотрим пять уникальных моделей часов из СССР, стоимость которых сегодня начинается от 50 000 рублей.

"Полярные" — для истинных путешественников

Ценные советские часы: вложение средств и стильный аксессуар. Фото © Avito.ru

Цена: стартует от 50 000 рублей. Эти часы были созданы в 1970 году специально для полярников, учитывая все особенности их работы и нужды. Уникальность "Полярных" — в 24-часовом циферблате, позволяющем легко различать день и ночь в условиях Крайнего Севера. Их редкость и специфика делают их особенно ценными.

"Полёт", хронограф СССР 3133, — мечта офицера

История и стиль: редкие советские часы, которые можно найти сегодня. Фото © Avito.ru

Цена: около 55 000 рублей. "Полёт" начали выпускать с 1940 года, и они были символом статуса среди офицеров. Каждая модель этих часов — часть истории, особенно после того, как они были переименованы в честь первого полёта человека в космос. Изначально были только цифры.

Золотые часы "Луч" ЧН-4M

За сколько можно продать советские наручные часы. Фото © OK.ru

Цена: более 70 000 рублей. Эта модель — настоящая находка для коллекционера, цена — более 70 000 рублей. Выпущенные в 1956 году, эти часы экспортировали во многие страны, даже в Великобританию! Их стильный дизайн и историческая ценность делают аксессуар одним из самых желанных лотов на аукционах.

"Заря", версия 2006 года, с дисковой индикацией

Ценные советские часы: купить или продать? Фото © forums-su.com

Цена: около 150 000 рублей. История этих часов начинается ещё в 1935 году, когда было принято решение о выпуске женских наручных часов под маркой "Заря". Версия 2006 года с дисковой индикацией является одной из самых редких и ценных, выпущена ограниченным тиражом — 1500 экземпляров. Изысканный дизайн и исключительная редкость — вот почему цена на модель такая высокая.

"Ракета" от Петродворцового часового завода

Уникальные модели советских часов, которые стоят больших денег. Фото © VK / Часы СССР

Цена: около 150 000 рублей. Искусство на запястье — именно так можно описать золотые часы "Ракета". Они выделяются не только своим блестящим внешним видом, но и значительной ценой, достигающей 150 000 рублей. "Ракета" — истинная гордость советской часовой промышленности, за которой гоняются коллекционеры.

Часы времён СССР — не просто инструменты измерения времени. Это часть истории, стиль и инвестиции. Их ценность со временем только растёт, делая аксессуар уникальным дополнением к личной коллекции и прекрасным вложением средств!

Авторы Сергей Трофимов