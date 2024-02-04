Эра киборгов: Как работает Neuralink и зачем Илон Маск чипирует людей Поскольку всемирно известный "двигатель прогресса" объявил о первом вживлении своего устройства в мозг человека, LIFE решил разобраться, как именно знаменитый чип должен помочь пациенту. 3 февраля, 21:45 Как работает Neuralink и зачем Илон Маск чипирует людей. Обложка © neuralink.com

Вот так выглядит последнее поколение этих чипов. В биосовместимой (то есть минимально враждебной для живых тканей) оболочке находится следующее: батарейка, которая заряжается беспроводным способом, как многие смартфоны;

собственно, микросхема для сбора и обработки информации;

совокупность идущих от чипа нитей с электродами (по текущим данным на сайте Neuralink, 64 нити, на которых размещены в общей сложности 1024 электрода). Нити тончайшие, в несколько раз тоньше человеческого волоса.

Чип Neuralink. Фото © neuralink.com

Как уже множество раз объяснялось, устройство инвазивно, то есть вживляется путём просверливания в черепной коробке отверстия. Но самая сложная часть операции — размещение электродов в нужных участках мозга. Всё это делается с помощью специально созданного робота-хирурга, которого сравнивают со швейной машинкой, оснащённой микроскопами: он действительно вшивает электроды специальной иглой. И одна из важнейших задач при этом — не задеть кровеносные сосуды. Желательно ещё и не вредить или как можно меньше вредить самим нейронам и нейронным связям.

Процесс вживления в мозг электродов Neuralink

В целом чип работать должен так: электроды улавливают мозговые электрические импульсы, микросхема их мгновенно собирает, обрабатывает, удаляет побочные шумы и пересылает полученную команду туда, куда нужно. А куда нужно, зависит от поставленной задачи. В данном случае по поводу первого чипированного человека Илон Маск сказал следующее:

Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем машинистка или распорядитель аукциона. В этом заключается цель. Илон Маск Глава Neuralink

Исходя из этого объяснения, раз пациент должен "общаться", то чип должен стать для него средством управления какой-то техникой силой мысли. Он должен быть соединён, допустим, с компьютером или смартфоном и передавать мозговые импульсы девайсу. Например, если человек хочет надиктовать сообщение, соответствующая команда мозга через чип приходит на гаджет и гаджет моментально "печатает" целый научный труд. Стоит отметить, что этому проекту в Neuralink дали говорящее название Telepathy.

Но на самом деле мысленным управлением техникой поставленная задача не ограничивается. Было заявлено, что с помощью Neuralink можно будет управлять и собственным телом, если другой возможности им управлять нет. Личность первого пациента не разглашается, очевидно, из этических соображений. Но Маск неоднократно заявлял, что первым делом с помощью этого чипа попытаются улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями, особенно тем, кто не может ходить. Расчёт идёт на то, что они в этом эксперименте ничего не теряют. Чип может им не помочь, но всё-таки есть надежда, что подвижность хотя бы частично восстановится.

А чтобы дать человеку эту надежду, одним чипом тут не обойдёшься. Схема получается сложнее. Чаще всего паралич конечностей — последствие тяжёлой травмы спинного мозга. Дело в том, что через спинной мозг нужные импульсы передаются к мышцам и вызывают их сокращение. Поэтому стоит задача компенсировать эту потерянную функцию спинного мозга. И ранее представители Neuralink объясняли, что намерены действовать в несколько этапов. Сначала чип вживляется в моторную кору головного мозга и собирает данные о том, какие именно нейроны там отвечают за работу конкретных мышц. А далее нейрофизиологи прослеживают, где в спинном мозге те точки, куда от этих нейронов должны идти сигналы, которые должны отправляться дальше для сокращения нужной мышцы. Следующий этап плана — установить в этих точках спинного мозга дополнительные электроды и таким образом заменить утраченное звено в цепи передачи информации.

Эту схему, надо сказать, ранее успешно использовали. Парализованному мужчине из Нидерландов точно так же установили электроды в мозг и дополнительные — в позвоночник. После этого он впервые за десять лет смог подняться на ноги. Тестируется и несколько другой путь — внешнее воздействие на мышцы. Несколько лет назад молодому человеку вживили в голову чип и обмотали руку специальным гибким рукавом с электродами, которые и вызывают сокращение мышц.

Из вопросов, которые беспокоят по поводу и чипов Neuralink, и всех прочих чипов: опасность повреждений при операции и развитие воспалений впоследствии. Не совсем ясно, насколько долго мозг сможет спокойно воспринимать присутствие в себе всех этих электродов и, соответственно, как часто и насколько проблематично это устройство будет при необходимости удаляться и заменяться на новое. Впрочем, есть основания полагать, что люди, лишённые возможности двигаться, согласились бы рискнуть. Что касается вживления себе чипа не по медицинским показаниям, а просто ради "сверхспособностей", это уже вопрос личного желания и наличия денег.

Авторы Адель Романенкова