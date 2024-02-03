В музее Сергиева-Посада показали уникальную выставку 3D-печати на тему трудов да Винчи

В Сергиевом Посаде открылась уникальная выставка "3Dа Винчи", на которой представили изготовленные с помощью 3D-печати и цифрового прототипирования экспонаты. Об этом сообщила пресс-служба Сергиево-Посадского музея-заповедника (СПМЗ), который известен благодаря экспозициям классических художественных коллекций русского народного и декоративно-прикладного искусства.

Проект стал первой выставкой, которую музей открыл уже будучи в статусе федерального учреждения культуры, присвоенного ему в январе 2024 года. Тема — сплав искусства, науки и высоких технологий. Для гостей мероприятия создали атмосферу творческой мастерской великого художника и учёного, изобретателя, писателя, музыканта и одного из ярчайших творцов эпохи периода Высокого Возрождения Леонардо да Винчи.

В день открытия посетителям представили вернисаж с особой культурно-исторической программой. Экспонаты выставки создавались на основе анализа запасников музеев России и многолетних изучений Международного института новых образовательных технологий (МИНОТ) РГГУ, проводившихся в том числе и на базе музея-мастерской 3Da Vinci. Самым значимым элементом церемонии открытия стала демонстрация полномасштабной цифровой копии всемирной росписи "Тайная вечеря" авторства Леонардо да Винчи из трапезного зала доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие.

Для создания копии использовались уникальные современные цифровые технологии. А воссоздать настоящий размер оригинала позволили хранящиеся в России редкие работы итальянского художника Джузеппе Босси, который посвятил многолетние труды изучению наследия да Винчи и создавал мастерски выполненные копии его работ.

"Экспозиция включит предметы из фондов Сергиево-Посадского музея, содержательно связанные с образами "Тайной вечери": серебряные сосуды XV–XIX веков — 13 стаканов — по количеству изображённых на фреске Леонардо да Винчи — и пять тарелей, что символически дополняет отсутствие сервировки стола на представленной копии известной фрески", — рассказала замгендиректора по научной работе СПМЗ Светлана Николаева.

Экспозиция станет очень важным событием в жизни музея-заповедника, которое покажет единство художественного и научного творчества, не приемлющее границ. Одна из главных задач мероприятия — продемонстрировать приятие Россией всех мировых этносов и культур, полностью противоположное "синдрому отмены" русской культуры на Западе.

Бюст Леонардо да Винчи. Фото © Сергиево-Посадский музей-заповедник

Открытие встретило гостей культурно-историческими перформансами. В частности, впервые звучала неоклассическая симфоническая сюита "Тайная вечеря Леонардо да Винчи — Cenacolo Vinciano" современного столичного композитора Тиграна Джагера, под композиции которого также показали арт-перформанс "Образы Ренессанса" авторства художниц Ирины Климовой и Нелли Филимоновой, посвящённый гениальным умам человечества. А солистка Президентского оркестра Российской Федерации (2002—2022 гг.) Екатерина Черноусова исполнила арии из итальянских опер.

На выставке представлены модели устройств из музея 3Da Vinci, которые были сконструированы на основе эскизов Леонардо да Винчи и распечатаны с помощью 3D-принтеров. Технологии дополненной реальности и мобильное приложение 3Da Vinci позволят гостям мероприятия на собственных гаджетах увидеть анимированные изобретения итальянского гения. К слову, выставку адаптировали для посетителей с ограничениями по зрению — благодаря объёмным и рельефно-графическим технологиям, экспонаты можно будет изучить на ощупь.

Эскиз механизма да Винчи. Изображение © Сергиево-Посадский музей-заповедник