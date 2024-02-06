Блогерша из Краснодара извинилась за видео с однополым поцелуем, но штраф платить всё равно придётся

Полиция Краснодара нашла девушек, которые опубликовали в соцсетях резонансное видео с поцелуем. Они утверждают, что ролик был снят ради хайпа, а к ЛГБТ* ни одна из них отношения не имеет. По словам блогерши Владлины Алчаевой (Влады Алчи), в чьём аккаунте и появилось видео с поцелуем, цель состояла в том, чтобы за счёт эпатажа набрать новых подписчиков. Они уже принесли извинения всем, кого мог задеть данный контент.