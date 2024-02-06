Блогерша из Краснодара извинилась за видео с однополым поцелуем, но штраф платить всё равно придётся
УМВД Краснодара оштрафовало блогершу Алчаеву за видео с пропагандой ЛГБТ*
Владлина Алчаева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 1alcha
Полиция Краснодара нашла девушек, которые опубликовали в соцсетях резонансное видео с поцелуем. Они утверждают, что ролик был снят ради хайпа, а к ЛГБТ* ни одна из них отношения не имеет. По словам блогерши Владлины Алчаевой (Влады Алчи), в чьём аккаунте и появилось видео с поцелуем, цель состояла в том, чтобы за счёт эпатажа набрать новых подписчиков. Они уже принесли извинения всем, кого мог задеть данный контент.
Блогершу из Краснодара и её подругу оштрафовали за видео с поцелуем. Видео © УМВД Краснодара
На 24-летнюю блогершу Алчаеву составлено два административных протокола — по ч. 1 и 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смена пола). Теперь она заплатит штраф до 100 и до 200 тысяч рублей соответственно. Её знакомая, которая снялась в ролике с поцелуем, тоже попала на штраф за пропаганду в размере до ста тысяч рублей.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.