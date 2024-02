Толстый троллинг: Почему Украина решила отправить на Евровидение злую Alyona Alyona

Как живёт Alyona Alyona

Сама рэперша называет себя "гарной дивчиной" и внешности совершенно не стесняется. Она родом из села Капитановка Кировоградской области. Когда девушке исполнилось 13, её семья переехала в пригород Киева, в посёлок Барышевка, и поселилась там в хрущёвке. До популярности Алёна трудилась продавщицей на рынке, воспитателем в детсадах, кассиром и уборщицей в магазине. В 2018 году она впервые загрузила на "Ютуб" дешёвый треш-клип со своим участием. Её заметили, но поначалу не на родине, а на Западе. Английская The Guardian включила Савраненко в список 50 лучших певцов года, американская The New York Times — в перечень важнейших исполнителей европейского континента.