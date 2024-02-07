Толстый троллинг: Почему Украина решила отправить на Евровидение злую Alyona Alyona Корпулентная рэперша Алёна Савраненко представит Украину на Евровидении-2024. Чем знаменита певица, как она прославилась и как относится к русским? 6 февраля, 21:41 Алёна Савраненко. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock , © t.me

Как живёт Alyona Alyona

Любители Евровидения, повидавшие в последние годы всевозможных фриков и странных участников, были шокированы выбором Украины: представлять страну в 2024 году будет имеющая избыточный вес 32-летняя хип-хоп- и рэп-исполнительница Алёна Савраненко, известная также под псевдонимом Alyona Alyona. Дуэтом с другой местной певицей — Jerry Heil — она исполнит на конкурсе песню Teresa & Maria.









Сама рэперша называет себя "гарной дивчиной" и внешности совершенно не стесняется. Она родом из села Капитановка Кировоградской области. Когда девушке исполнилось 13, её семья переехала в пригород Киева, в посёлок Барышевка, и поселилась там в хрущёвке. До популярности Алёна трудилась продавщицей на рынке, воспитателем в детсадах, кассиром и уборщицей в магазине. В 2018 году она впервые загрузила на "Ютуб" дешёвый треш-клип со своим участием. Её заметили, но поначалу не на родине, а на Западе. Английская The Guardian включила Савраненко в список 50 лучших певцов года, американская The New York Times — в перечень важнейших исполнителей европейского континента.

Дебютный клип Alyona Alyona.

В последние годы слава Alyona Alyona кратно увеличилась. Она теперь ездит с гастролями по всему миру: впервые выступила в Лондоне, Вене, Берлине, Мадриде и других европейских столицах. С ней заключил партнёрский договор популярный музыкальный сервис Spotify. Её гигантскую фотографию разместили на билбордах в Нью-Йорке на площади Таймс-сквер.

Алёна Савраненко на билбордах в Нью-Йорке. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alyona.alyona

Позиция Алёны Савраненко

В 2021 году Alyona Alyona дала совместный концерт с российской рэп-группой "Каста". Когда украинские неонацисты обвинили её в предательстве, она стала оправдываться.

— Я сотрудничала с "Кастой" только потому, что участники коллектива неоднократно выступали против президента России и аннексии Крыма. Я больше не намерена делать совместные треки с российскими артистами, даже настроенными оппозиционно, — рэперша сразу же открестилась от прежних связей. С тех пор её политическая позиция всё дальше дрейфует в сторону классического украинского неонацизма.

Как выяснил Лайф, Алёна Савраненко состоит в телеграм-чате украинского музыкального телеканала UA Music. Сразу после начала СВО её там проинструктировали, как через "Приватбанк" перевести деньги на поддержку ВСУ. "Дякую", — ответила она.

Алёне Савраненко объясняют, как перевести деньги на нужды ВСУ. Фото © t.me

В этом же чате кто-то пожаловался, что не получается согласовать с музыкальными онлайн-площадками размещение на альбомах украинских исполнителей антироссийской пропаганды. Даже местные музыкальные сервисы отказались размещать такое. Мол, музыка вне политики.

Алёна Савраненко успешно решила проблему.

— Можно просто сменить обложку в своём кабинете на всех платформах — они не модерируются, — предложила певица. А потом прислала в чат свой вариант украинских нацистских обложек для альбомов. Именно этот вариант был утверждён и растиражирован в Интернете.

На этом Алёна Савраненко не остановилась и организовала перевод на английский язык так называемой молитвы украинских националистов. Строчки оттуда всем давно хорошо известны: "Слава Украине, героям слава, Украина — превыше всего".

Алёна Савраненко организовала перевод украинского неонацистского гимна. Фото © t.me

В "Инстаграме"* Алёна Савраненко каждый день собирает донаты для ВСУ. Только за последние пару месяцев она объявляла сборы на комплексы радиоэлектронной борьбы, бронетехнику, боевые дроны, джипы, фуры, бронежилеты и другую амуницию.













В "Фейсбуке"* рэперша активно обозревает новости с фронта, тиражируя все без исключения фейки. Россию она называет не иначе как Рашкой и страной-террористом, русских — оккупантами, убийцами и зверями. По её мнению, наши соотечественники до сих пор стоят в огромных очередях в "Макдоналдс", а украинцы — на запись в тероборону.

По мнению рэперши, украинцы не такие, как русские, а намного лучше. Фото © Facebook* / alyona.alyona

На этом фоне смехотворно выглядят недавние статьи от ряда российских СМИ о том, что певица якобы отказалась помогать ВСУ. Наши журналисты просто сослались на её заявление, сделанное в одном из последних интервью.

— Если я делаю репост сбора, то охваты падают до двух тысяч в день. Из них на репост переходят три человека, и не факт, что они донатят. Они просто зашли, посмотрели, развернулись и ушли, — объяснила свою позицию Алёна Савраненко. Видимо, рэперша имела в виду, что сама организовывает сборы через сторис, а не репостит их.

*Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в нашей стране экстремистской.

Фото © Instagram* / alyona.alyona.official Почему Украина выбрала такого персонажа для Евровидения? 0 Чтобы устроить русофобскую акцию или провокацию на конкурсе Чтобы вызвать жалость на Западе к стране Чтобы напугать других участников Я не смотрю Евровидение, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров