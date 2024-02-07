8 чудовищно тупых и опасных для жизни изобретений человечества Изобретения не всегда двигали прогресс. Худшие образцы никак на него не влияли, и это в лучшем случае. Потому что встречались и такие инновации, от которых до сих пор волосы встают дыбом. 7 февраля, 14:00 Обложка © Wikipedia / Benno Rothenberg / Meitar Collection / National Library of Israel / The Pritzker Family National Photography Collection / CC BY 4.0

Что объединяет солярии, асбест и клетки для детей? Они как минимум вызывают желание задать много вопросов к их изобретателям. Почему — читайте в нашей подборке.

1. Солярии

Солярий используют для загара, но он крайне опасен. Фото © Flickr / Evil Erin

В 90% случаев рак кожи возникает из-за ультрафиолетового излучения. Главный источник УФ-лучей — солнце, но солярии наступают ему на пятки.

Эти устройства появились в США в 1970-х годах. Несмотря на риски, их популярность продолжает расти. Исследование 2010 года показало, что солярии могут вызывать даже зависимость, как наркотики или алкоголь.

2. Асбест

Из асбеста делают кровельные листы. Фото © Wikipedia / Enrico Pargaetzi

Асбест — универсальное минеральное волокно, которое превосходно впитывает влагу и выдерживает экстремальные температуры. Но, кроме преимуществ, у него есть смертельно опасные недостатки.

Если во время строительства или ремонта вдохнуть асбестовую пыль, начнутся проблемы со здоровьем. Среди них фиброз лёгких, одышка и отслоение ногтей. Из-за этого многие асбестосодержащие материалы запрещено продавать.

3. Кринолиновые юбки

Кринолиновые юбки были писком моды в XIX веке. Изображение © Wikipedia / Punch

Чтобы придать юбке пышный вид, в XIX веке использовали кринолин — жёсткую структуру в виде купола. В сочетании с корсетом это был самый неудобный наряд. Женщинам было тяжело даже просто проходить в двери. Так что современные высокие каблуки по сравнению с этим недоразумением выглядят максимально практично.

4. Агент оранж

Американский вертолёт распыляет агент оранж над джунглями. Фото © Wikimedia Commons / US Army

Агент оранж — мощный гербицид, который американцы разработали специально для вьетнамской войны. Его использовали для уничтожения джунглей, где умело укрывался противник.

Но вместе с деревьями умирали и люди. Вещество вызывало рак, пороки развития и другие проблемы со здоровьем. Пострадали сотни тысяч вьетнамцев и самих американцев. Ветераны войны получили компенсацию на сумму 180 млн долларов.

5. Водородные дирижабли

Крушение дирижабля "Гинденбург" в 1937 году. Фото © Flickr / Nationaal Archief

В 1931 году придумали "Гинденбург" — дирижабль с водородом вместо гелия. Водород был дешевле и доступнее, но легко воспламенялся.

"Гинденбург" погиб в 1937 году: он сгорел всего за 36 секунд. На этом эпоха дирижаблей закончилась. А в современных воздушных судах этого типа используют старый добрый гелий.

6. Клетки для детей

При желании в одну клетку можно было посадить сразу двух детей. Фото © Getty Images / Reg Speller / Fox Photos

В 1930-х годах в США и Англии вошли в моду детские клетки. Если квартира была маленькой, для ребёнка сооружали на улице нечто вроде современной корзины для кондиционера. Там он мог безопасно гулять и не путаться под ногами. О его психическом здоровье речи просто не шло.

7. ДДТ

Когда-то ДДТ считали абсолютно безопасным для людей. Фото © Wikipedia / Центр военной истории армии США

ДДТ изобрели в 1873 году для борьбы с малярией. А в 1939 году швейцарский химик Пауль Герман Мюллер отметил эффективность вещества против вредных насекомых. Учёный даже получил за открытие Нобелевскую премию.

Но ДДТ убивает не только букашек. В малых и средних дозах средство вызывает у человека отравление, в больших может повлечь смерть от интоксикации. В 1972 году его полностью запретили в США.

8. Амарант

Внимание на красные драже. Фото © Wikimedia Commons / Evan-Amos

В начале 1970-х красный амарант был самым популярным пищевым красителем. Но советские учёные доказали, что он вызывает рак, и уже в 1971 году амарант запретили в СССР.

В США запрет ввели только спустя пять лет. С тех пор его не применяют, но некоторые сторонники теории заговоров до сих пор вытаскивают красные конфеты из пачек с драже.

Авторы Семен Хафизов