Делают погоду: Землю хотят накрыть гигантским зонтиком Учёные уже объявили сбор средств на фантастическое сооружение, которое намерены построить в ближайшие несколько лет. 9 февраля, 07:50 Землю хотят накрыть гигантским зонтиком. Обложка © YouTube / Asri Technion

Климатологи представили проект гигантского устройства в виде зонтика, которое планируют запустить в космос, сообщает Израильский технологический институт. Как объяснили учёные, задача в том, чтобы частично закрыть Землю от солнечных лучей и тем самым смягчить эффект глобального потепления.

Исследователи уточнили, что на самом деле предполагается создать и развернуть в космосе целую серию таких "зонтиков". Их общая площадь должна быть сопоставима с площадью Аргентины — более двух с половиной миллионов квадратных километров. Устройства планируется закрепить на космических аппаратах, которые намереваются отправить к так называемой точке Лагранжа L1 — той точке между Землёй и Солнцем, где их гравитация друг друга уравновешивает. Благодаря этому космическая техника там стабильно может работать долгие годы. Расположена эта точка в полутора миллионах километров от Земли.

Концепт устройства, которое планируют запустить в космос с целью частично перекрыть солнечный свет. Фрагмент видео © YouTube / Asri Technion

"Зонтики" не закроют собой Солнце полностью, а лишь бросят на Землю лёгкую тень, говорят учёные. По их расчётам, это поможет в течение двух лет снизить средние глобальные температуры на полтора градуса по Цельсию, и этого вполне достаточно, чтобы изменение климата не перешло в неуправляемую стадию. Сейчас разработчики собирают средства на создание прототипа площадью около девяти квадратных метров. По их мнению, это обойдётся примерно в 20 миллионов долларов. Критики проекта заверили, что полноценная реализация этого проекта будет стоить триллионы долларов.

Авторы Адель Романенкова