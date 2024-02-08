С 1 марта ожидается повышение цен на мебель: Что подорожает больше всего Производители мебели анонсировали подорожание по ряду позиций. Причём рост цен будет значительно различаться в зависимости от категории товара. Что будет с ценами с 1 марта? 7 февраля, 21:42 С 1 марта ожидается повышение цен на мебель. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

На фоне эмбарго на импорт древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит из России, введённого ЕС, производство у нас в стране несколько просело. Затем на протяжении почти всей второй половины 2023 года оно восстанавливалось и наблюдался рост цен на ДСП, ЛДСП и ДВП. А поскольку в себестоимости мебели 70% приходится именно на материалы, то и тут не удивительно подорожание. Ведь ДСП и ДВП — это главные расходники. Конечно, некоторые компании могут снижать собственную маржу, чтобы сдерживать цены, но это не более чем частные инициативы. Так охарактеризовал обстановку на рынке руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Таким образом, полагаю, с 1 марта 2024 года стоит ожидать подорожания корпусной мебели и столов примерно на 10%. Стулья, кресла и табуреты прибавят в цене чуть меньше — порядка 5–7%. Полки, стеллажи и различные системы хранения либо останутся без изменений, либо подорожают незначительно, в пределах 3%, — считает Артём Деев.

С 1 марта 2024 года стоит ожидать подорожания корпусной мебели и столов примерно на 10%. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Рост себестоимости производства мебели по итогам 2023 года в разных категориях составил от 10% до 20%. Влияние на это оказывали такие факторы, как удорожание материалов, комплектующих, увеличение заработных плат в условиях кадрового голода, рост цен на логистику и курсовая волатильность. Безусловно, это не могло не оказать влияния на цены текущего года. Пока рост цен несущественный и близок к значениям инфляции в стране, но не стоит ожидать, что стоимость каких-то конкретных товаров или товарных категорий снизится. Предпосылок для этого сейчас нет. Об этом рассказал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

В рамках года, по его предварительным оценкам, рост может составить не менее 10%, а где-то и более. Если говорить о марте, то снижения цен точно не стоит ожидать ввиду внешних факторов. Производители будут вынуждены повышать цены в среднем на 5–10% в зависимости от сегмента. В первую очередь на товары, напрямую связанные с импортными составляющими, материалами.

— В значительной степени на рост цен будут оказывать влияние курс валюты, используемой в расчётах с иностранными поставщиками, затраты на логистику, энергию и иные издержки, встающие перед продавцами. Кроме того, крупнейшие игроки находятся в прямой зависимости от кредитных ставок на покупку недвижимости и не могут не реагировать на эти изменения. Ожидать, что в ближайшей перспективе это окажет значимое влияние на мебельные компании, не стоит, а вот в долгосрочный период — однозначно. Не стоит забывать и о геополитике как серьёзном триггер-факторе для бизнеса в последние годы, — пояснил Сергей Шихов.

Вероятнее всего, снижения цен в марте ожидать не стоит не только на мебель, но и на декор в целом. Виной тому подорожание сырья, колебания курса валют и стоимости логистики. Впрочем, производители понимают, что покупатели сейчас чувствительны к ценам, и стараются по возможности удерживать их. Для этого договариваются с поставщиками о лучших условиях, более эффективно консолидируют грузы. И, конечно, надеются на валютный коридор, в рамках которого доллар будет стоить 87–93 рубля, а юань — 12,5–13,5. Об этом рассказала генеральный директор Finedesigngroup Александра Хлопушина.

— В прошлом году мы делали переоценку товаров в августе и ноябре — это было связано с колебаниями курса валют. Сейчас доллар более-менее стабилен и держится в пределах 90 рублей, поэтому на сегодняшний момент мы не планируем никаких изменений. Но если что-то произойдёт, например введут новые санкции или появятся какие-либо другие факторы, то нам снова придётся пересматривать цены. Ну и не могу не отметить, что стоимость нашего основного сырья — текстиля — постоянно растёт и похоже, что эта тенденция будет сохраняться, — отметила генеральный директор TKANO Юлия Пашментова.

Учитывая, что закупочные цены на материалы и фурнитуру уже поднялись в среднем на 10–15% за последние полгода, стоимость мебельных товаров и товаров для дома может вырасти к концу 2024 года на 17–20%. Дело не только в подорожании комплектующих, но и в увеличении цен на логистику, электроэнергию. По видам товаров больше всего цены могут вырасти на домашний текстиль, сантехнику и деревянную мебель. Такой прогноз сделала генеральный директор Chakra Rus Индира Хафизова.

Больше всего цены могут вырасти на домашний текстиль, сантехнику и деревянную мебель. Фото © Life.ru

Она обратила внимание, что в целом изменение цен на мебель и товары для дома будет зависеть от цен на топливо и курса валют, так как по-прежнему существенная доля товаров импортируется. Особенно если речь идёт о сегменте премиум.

Чтобы не переплачивать, Индира Хафизова рекомендует переориентироваться с импортных европейских товаров на товары из дружественных стран. Для сравнения: рост цен на европейские бренды за прошедший год составил 100% и более, турецкие же товары, в том числе класса премиум и люкс, прибавили в среднем сопоставимо с российскими 15–20%.

— В сегменте товаров для дома на данный момент мы не видим причин для резкого изменения цен с 1 марта. В категориях "постельное бельё" и "домашний текстиль" мы имеем стабильный спрос, ориентируемся на российское производство и непосредственной зависимости от импорта не ощущаем. Но колебание курса доллара влияет на нас напрямую. Это связано с тем, что основным сырьём является хлопок, который торгуется в долларах США. В случае роста курса мы будем вынуждены поднимать цены на готовую продукцию. При падении у нас появится возможность снизить цены. Но по ситуации рынка на данный момент нет оснований ожидать серьёзных колебаний в ближайшей перспективе, — рассказал основатель Cozy Home Константин Волков.

Авторы Нина Важдаева