Почему новолуние, выпавшее на китайский Новый год 10 февраля, особенное и как исполнить свои мечты Новолуние знаменует собой приход Нового года по китайскому календарю. Эра Зелёного Деревянного Дракона сулит нам новые возможности и духовное возрождение. Как прожить этот день правильно, рассказывает Life.ru. 9 февраля, 05:00 Обложка © Shutterstock

Переход Луны в фазу, когда она становится тонким месяцем, всегда сопровождается постепенным ростом психической и физической энергий. Поэтому любое новолуние — прекрасное время для начала новых проектов, стратегического планирования и разработки планов на ближайшее будущее.

"Но и про незавершённые дела прошлого забывать не стоит, сейчас самое время про них вспомнить и довести до конца", — рассказывает астролог Рэйна Симонова для Life.ru. Эксперт уверен: удачными будут новые знакомства, а вот в отношениях с близкими наступает время переосмысления некоторых вещей. Выйти из этого этапа можно как на более глубокий и близкий уровень отношений, так и на стадию разрыва.

Чего нельзя и что можно делать в новолуние 10 февраля

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По мере того как Луна будет проявляться всё ярче, энергия станет нарастать и достигнет пика в момент полнолуния.

Но сам день 10 февраля лучше провести в спокойных размышлениях и духовных практиках. Рэйна Симонова Астролог

То, о чём вы станете думать в этот день, будет иметь тенденцию к росту в течение всего месяца. Поэтому, по словам астролога, постарайтесь соблюсти чистоту мыслей, не злиться ни на кого, не вступать в конфликты. Не стоит также торопиться начинать что-то именно 10 февраля. Новолуние приходится на субботу — день, который лучше посвятить окончанию старых проектов, а не началу новых.

Новолуние в знаке зодиака Водолей — что означает

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Новолуние 10 февраля приходится на созвездие Водолея. Луна в этом знаке зодиака способствует тому, что наша рациональная сторона начинает немного уступать свои позиции миру воображения.

Это хорошее время для творческой и интеллектуальной деятельности, но не требуйте от себя или своих близких и коллег решительных действий или чётких ответов на вопрос. Рэйна Симонова Астролог

Должно пройти несколько дней, чтобы туман иллюзий рассеялся и мы вновь стали способны думать и действовать рационально.

"Единственное исключение из этого правила — финансовые вопросы, особенно связанные с инвестициями и получением прибыли. Их можно и нужно решать в новолуние, как и проводить разнообразные обряды на деньги", — рассказывает астролог.

Как исполнить свои мечты в магическое новолуние в китайский Новый год 10 февраля

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Эксперт советует воспользоваться временем самого сильного энергетического влияния Луны. В промежутке с 1:50 ночи по московскому времени до 17:55 сделать следующее: скачать любое приложение для визуализации или оформить карту желаний с фотографиями.

Нужно загружать только фото желаемых событий: страны, куда хотите, счастливых пар, пар с детьми, атрибутов изобилия, фото денег. Рэйна Симонова Астролог

Также важно найти хотя бы 10–15 минут наедине, включить успокаивающую музыку, закрыть глаза и визуализировать все эти события. Будто сейчас конец 2024-го и вы вспоминаете свой год. Эти две простые практики, по словам астролога Рэйны Симоновой, точно исполнят ваши желания.