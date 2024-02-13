Советские раритеты: Какие медали сейчас можно продать и обогатиться Life.ru собрал пять орденов, которые не только выражают выдающиеся достижения и заслуги наших предков, но и стоят столько, что хватит до конца жизни. Что это за награды — рассказываем в материале. 13 февраля, 14:00 Обложка © ТАСС / URA.RU/ EDUARD KORNIYENKO

Забудьте о золотых слитках и бриллиантовых ожерельях. Настоящие сокровища истории и богатства скрываются в орденах Российской империи и СССР. От Золотого Руна до невероятно редкого ордена Победы — каждый из них рассказывает уникальную историю о мужестве, чести и искусстве.

Орден Золотого Руна: средневековое наследие в современном мире

Ордена на миллионы: рейтинг российских сокровищ. Фото © Shutterstock

Учреждённый в начале XV века герцогом Бургундии Филиппом Добрым орден Золотого Руна стал одним из самых желанных знаков отличия в Европе. Он символизирует высокие достижения и заслуги, а стоимость на аукционах может быть от 200 тысяч до полумиллиона евро. Изготовленный из золота и украшенный драгоценными камнями, орден представляет собой вершину ювелирного искусства того времени.

Орден Святого Апостола Андрея Первозванного: высшая честь в Российской империи

Самые ценные ордена: от России до СССР. Фото © Wikipedia

Стоимость на аукционах начинается от 200 тысяч евро, что отражает не только материальную, но и историческую ценность ордена. Учреждённый в 1698 году по инициативе Петра Великого орден Святого Апостола Андрея Первозванного стал высшей наградой в Российской империи. Он вручался за особо выдающиеся заслуги перед государством.

Орден Святой Великомученицы Екатерины: символ женской силы и благородства

Рекордные цены на ордена: Россия и СССР. Фото © Wikipedia / Stas Kozlovskiy

Второй по значимости наградой в Российской империи был орден Святой Великомученицы Екатерины, учреждённый в 1714 году. Он украшался большим количеством бриллиантов и предназначался для награждения женщин за особые заслуги. Стоимость ордена может варьироваться на уровне 300 тысяч евро, подчёркивая не только историческую, но и материальную ценность.

Орден Белого Орла: связующее звено между эпохами и народами

Ценности империи: за сколько можно продать ордена. Фото © Shutterstock

Отражая уникальную и сложную историю перехода Польши в Российскую империю после 1814 года, орден Белого Орла стал символом воинской доблести и заслуг перед Отечеством. Он оценивается в 100–120 тысяч евро, что делает орден не только историческим артефактом, но и ценным ювелирным изделием.

Орден Победы: СССР в его величайшем проявлении

Топ самых дорогих орденов России и СССР. Фото © Shutterstock

Орден Победы, учреждённый в честь победы Советской армии, стал символом героизма и отваги. Изготовленный из платины и украшенный бриллиантами, он является одной из самых редких и ценных наград с примерной стоимостью свыше двух миллионов евро. Орден Победы занимает особое место среди наград как символ мужества и героизма.

Эти ордена не просто драгоценности. В них заключена душа эпохи, их стоимость — это дань уважения тем, кто оставил свой след в истории. В мире, где ценности постоянно меняются, эти знаки отличия остаются вечными символами героизма, чести и благородства.

Авторы Сергей Трофимов