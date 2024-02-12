Правда ли, что в каждой квартире живёт домовой, и 8 способов, как его задобрить Согласно легендам, в квартире каждого человека живёт дух-хранитель. Life.ru рассказывает, как задобрить потустороннее существо, чтобы оно не стало злым. И как определить, охраняет ли вас домовой или нет. 12 февраля, 16:30 Обложка © "Приключения домовёнка", режиссёр Аида Зябликова, сценарист Марина Вишневецкая / Kinopoisk.ru

Поверья о присутствии домовых в квартирах существуют издавна. Узнать, есть ли потустороннее существо в вашем жилище, можно по нескольким признакам. Например, если иногда по ночам слышны странные звуки, пропадают и потом резко появляются некоторые вещи. Если замечали такое, знайте: это дело рук духа.

Как понять, что у вас в квартире живёт домовой

Кто такой домовой? Фото © Shutterstock

Домовые — добрые потусторонние существа, которые живут в квартирах и домах. Они помогают содержать жильё в порядке: не дают завестись насекомым, плесени, наполняют стены дома позитивной энергией и защищают хозяев от недоброжелателей.

Понять, что в вашей квартире живёт домовой, можно по пяти признакам: Аномальное поведение кошки. Если четырёхлапая носится по квартире, смотрит в стену и кричит, то она может видеть домового. Эти питомцы очень чувствительны к любой мистике. Пропажа вещи. Если вы уверены, что точно знали, куда положили тот или иной предмет, но он внезапно исчез, скорее всего, его забрал домовой. Проведите эксперимент, скажите: "Домовой, домовой, поиграйся и отдай". Если вещь нашлась, то в её исчезновении замешан добрый дух. Ощущение уюта и безопасности. Если вы считаете дом своей крепостью, успокаиваетесь каждый раз, когда заходите в него, значит, жильё охраняет добрая потусторонняя сущность. Вещие сны. Если с домовым выстроены хорошие отношения, то он будет помогать находить выход из любых проблем. Способы их решения будут приходить ночью в виде снов. Странный шум в квартире. Если ночью слышен какой-то стук или шорох, вполне возможно, что его издаёт добрый дух — домовой. Главное — не пугайтесь.

Как задобрить домового

Вне зависимости от того, верите вы в существование волшебного существа или нет, его всё равно лучше задобрить. Для этого соблюдайте восемь рабочих правил.

1. Регулярно убирайтесь

Каждый хочет знать, есть ли домовой в его квартире: как задобрить духа-хранителя. Фото © Freepik

Домовые злятся, когда в их жилище беспорядок и разбросаны вещи. Чтобы призрак не навредил семье, всё должно лежать на своих местах. Также в квартире не должно быть мусора и пыли. Поэтому периодически нужно делать генеральную уборку и мыть даже самые дальние углы.

Если же в квартире будет грязно, домовой разозлится. Согласно легендам, из дома нерях уйдут удача и благополучие.

2. Не кричите и не ссорьтесь

Домовой ненавидит, когда в его обители ссорятся. Помните, что главная задача этого доброго существа — следить за тем, чтобы вверенная ему семья жила дружно. Поэтому если уж и возникает конфликтная ситуация с близкими, то диалог нужно вести спокойным тоном. Тогда энергетика помещения очистится, а потусторонняя сущность не разозлится.

3. Дарите волшебному существу подарки

Как задобрить домового: 8 рабочих способов. Фото © Freepik / ansiia

Все любят подарки, и этот дух-хранитель не исключение. Задобрить домового, согласно легендам, можно с помощью сладостей и молока. Пару раз в месяц ставьте на стол на кухне конфеты и говорите духу, что положили вкуснятину для него. Это не просто бессмысленный ритуал. Говоря домовому приятные слова и делая подарок, вы передаёте позитивную энергию. Тогда волшебное существо будет благосклонно.

4. Придерживайтесь семейных традиций

Согласно народным поверьям, домовой нужен для того, чтобы хранить домашний очаг. Когда в семье всё идёт по установленным порядкам, потусторонняя сущность радуется. Поэтому старайтесь чтить семейные традиции.

Например, завтракайте и ужинайте с близкими за одним столом, поздравляйте друг друга с 23 Февраля, 8 Марта и так далее. Если домовой будет видеть, что родственники близки так же, как и раньше, то их дом ждёт благополучие.

5. Предупреждайте домового о любых перестановках мебели

Делайте это, даже если не знаете, есть ли в доме домовой. Фото © "Приключения домовёнка", режиссёр Аида Зябликова, сценарист Марина Вишневецкая / Kinopoisk.ru

Традиции гласят, что с добрым духом нужно общаться как с живым существом. Если хотите переклеить обои, сделать перепланировку или передвинуть мебель, сообщите о своих планах домовому. Тогда он будет готов к нововведениям, его покой не будет нарушен, а ремонт пройдёт успешно. Если заранее не предупредить таинственное существо, оно может обозлиться и испортить все планы.

6. Обращайтесь к домовому за помощью, если возникают проблемы в семье

Поскольку домовой, как гласят легенды, — хранитель очага, он поможет решить конфликты с близкими людьми. В подробностях расскажите потусторонней сущности, что произошло. Дух "выслушает" и поспособствует примирению.

7. Слушайте музыку

Нужен ли домовой в квартире и как с ним подружиться? Фото © Shutterstock

Поверья гласят, что домовой обожает музыку. Поэтому можете смело включать песни любых жанров, не надевая наушники. Тогда дух-хранитель будет радоваться, заряжаться позитивной энергией и дарить семье положительные эмоции.

8. Приучите других членов семьи верить в домового

Расскажите родственникам правила общения с добрым существом. Пусть верят в него и придерживаются рекомендаций. Тогда домовой проявит благосклонность ко всем членам семьи, а в доме будет царить гармония. Если же кто-то из членов семьи будет относиться к доброму существу пренебрежительно, то дух обозлится. Последствия этого негативного решения ощутят на себе все домочадцы.

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Авторы Никита Фартов