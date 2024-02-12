Песах в 2024 году: Что это за праздник и как приготовить мацу В апреле евреи празднуют Песах — Святой праздник избавления. Что это за торжество, почему во время него нельзя есть обычный хлеб и как празднуют Песах — Life.ru рассказывает в этой статье. 12 февраля, 16:00 Песах — центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Песах — один из главных религиозных праздников в иудаизме. Его ещё называют еврейской Пасхой, праздником избавления или праздником весны — Хаг ха-Авив. Название Песах одни трактуют как "переход", Исход из земли Египетской, другие связывают с историей праздника. Ещё "Пе-сах" переводится как "уста говорящие", и это полностью соответствует тому, что главная заповедь праздника Песах — говорить, рассказывать об истории Исхода.

Когда отмечают Песах в 2024 году

Песах длится семь дней и начинается с заходом солнца в 14-й день месяца нисана, а заканчивается на 21-й день. Поскольку в Израиле принят лунно-солнечный календарь, то даты начала праздника не совпадают с григорианским календарём и каждый год выпадают на разные дни.

В 2024 году Песах отмечается 23–30 апреля.

Мультфильм "Песах — история и традиции". Видео © YouTube / STL CHANNEL Еврейский канал

История праздника

История Песаха уходит своими корнями в древние времена. По преданию, Бог послал десять казней на египетский народ, чтобы заставить фараона освободить евреев из рабства. Однако ни превращение нильской воды в кровь, ни появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, диких зверей, падёж скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, ни сплошной трёхдневный мрак так и не убедили египетского правителя отпустить евреев. Десятой казнью была гибель всех египетских первенцев, включая маленького наследника фараона. Чтобы обозначить свои жилища, которых не должно было коснуться наказание, евреям было велено пометить косяки дверей своих домов кровью молодых ягнят. Агнцев надобно было зарезать, зажарить и съесть "с горькими травами и опресноками". Причём сделать это на глазах у египтян, для которых молодые ягнята были священными животными. Тем самым евреи демонстрировали угнетателям, что Бог на их стороне.

В ночь, когда в каждой семье египтян погибли первенцы, ангел смерти обошёл стороной все еврейские дома, помеченные кровью агнцев. Бог умертвил первенцев египтян, но пропустил ("песах" — на иврите) дома евреев. После этого фараон наконец отпустил евреев и начался Исход. Правда, фараон вскоре передумал и ринулся в погоню. Предводительствующий Исходом Моисей раздвинул воды Красного моря своим чудодейственным посохом, евреи перешли по осушенному дну на Синай, а армия фараона погибла в сомкнувшихся водах. Еврейскому народу предстояло трудное путешествие длиной в 40 лет, но главное — он теперь был свободным.

Именно поэтому Песах называют Праздником Свободы — это память об Исходе и освобождении еврейского народа от египетского рабства.

Переход евреев через Красное море. Картина Ивана Айвазовского (1891) © Wikipaintings

Традиции праздника

Празднование Песаха сопровождается множеством традиций и обрядов, которые передаются из поколения в поколение. Одной из главных традиций является седер — особый праздничный ужин, который проводится в первый и второй вечер Песаха. Во время седера собирается вся семья, чтобы почитать особую книгу — Агаду, которая рассказывает историю Песаха и включает в себя песни и молитвы. Также на столе седера обязательно присутствуют символические продукты, такие как марор (горькая трава), харосет (сладкая паста из фруктов и орехов), карпас (зелёная овощная закуска) и яйцо. Каждый из этих продуктов имеет свой символический смысл и напоминает о событиях, связанных с Песахом.

В течение всего Песаха евреи не употребляют хамец — продукты, содержащие дрожжи. Вместо этого они едят мацу — бездрожжевой хлеб из муки и воды. Существует легенда, что перед Исходом евреи не успели заквасить тесто, поэтому напекли пресных лепёшек. Так это или нет, но до сих пор маца напоминает о хлебе, который ели евреи, спешно покидая Египет.

Церемония выпекания мацы накануне иудейского праздника Песах. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Во второй половине вечера подаются обычные еврейские праздничные блюда, например форшмак. Запрещено употреблять алкоголь или любые другие напитки на основе дрожжей. В праздничный вечер обязательно выпивается четыре бокала вина — по числу обещаний, данных Богом избранному народу. Пятый бокал наливают, но оставляют нетронутым, он предназначен для пророка Элияу.

В этот вечер родители рассказывают детям об истории праздника, читают молитвы и благословения. А в конце праздничной трапезы съедается небольшой кусочек мацы, который взрослые прячут от детей, а те должны его найти.

После седера следуют пять "будней праздника", а завершает Песах выходной, в который проводят "церемонию разделения морских вод". В последний день Песаха читают соответствующий отрывок из священной книги иудаизма, Торы, рассказывающий о переходе евреев через Красное море и гибели армии фараона.

Празднование Песаха. Украинский лубок XIX века. Фото © Wikipedia

Что нельзя делать в Песах

Во время Песаха есть определённые ограничения и запреты, которые евреи соблюдают в течение праздника:

Одним из главных запретов является запрет на употребление хамеца . Это означает, что нельзя не только есть хлеб, пирожные, печенье, пасту и другие продукты, содержащие дрожжи, но даже держать их в доме.

. Это означает, что нельзя не только есть хлеб, пирожные, печенье, пасту и другие продукты, содержащие дрожжи, но даже держать их в доме. Также запрещено использование дрожжей при приготовлении пищи . Вместо этого евреи едят мацу и другие бездрожжевые продукты.

. Вместо этого евреи едят мацу и другие бездрожжевые продукты. Во время Песаха иудеи не пользуются обычной посудой , поскольку считается, что она впитывает в себя запрещённые продукты на протяжении года. На время праздника покупают специальную пасхальную посуду или очищают домашнюю посуду у раввина.

, поскольку считается, что она впитывает в себя запрещённые продукты на протяжении года. На время праздника покупают специальную пасхальную посуду или очищают домашнюю посуду у раввина. В первый и последний день Песаха нельзя работать.

Евреи покидают Египет. Картина Дэвида Робертса © Wikipedia

Рецепт мацы

Приготовление мацы — это особый процесс, который требует соблюдения определённых правил и традиций. Мука для мацы должна быть измельчена из зёрен пшеницы, которые были выращены и хранятся под строгим контролем, чтобы исключить возможность появления дрожжей. Затем мука смешивается с водой и тщательно вымешивается, чтобы получить однородное тесто. Тесто раскатывается и выпекается в очень горячей печи, чтобы маца получилась тонкой и хрустящей.

Рецепт приготовления мацы в домашних условиях:

Рецепт оригинальной израильской мацы. Видео © YouTube / Тайны Израиля

Ингредиенты

500 г пшеничной муки.

200 мл воды.

Инструкция

Просеять муку, чтобы избавиться от комков. Постепенно добавлять воду в муку и тщательно вымешивать, пока не получится однородное тесто. Разделить тесто на несколько равных частей и раскатать каждую часть на тонкий лист. Перфорировать тесто с помощью вилки или ножа, чтобы избежать появления пузырей при выпечке. Разогреть духовку до 250 градусов. Выпекать мацу в предварительно разогретой духовке в течение 10–15 минут, пока она не станет золотистой и хрустящей. Готовую мацу нужно охладить до комнатной температуры перед употреблением. Повторить процесс с оставшимся тестом, пока не будет приготовлена вся маца.

И самое важное: кошерной мацой считается только такая, которая приготовлена быстро, не дольше 18 минут.

Авторы Андрей Соколов