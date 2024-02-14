Эти слова Лао-цзы заставят вас перечеркнуть жизнь до и начать всё с чистого листа Не важно, что они жили на другом конце света несколько веков назад, — китайские философы всегда могут подарить нам немного своей мудрости. Собрали пять выражений Лао-цзы, которые заставят вас по-другому посмотреть на этот мир. 14 февраля, 16:15 Какие мудрые цитаты Лао-цзы о жизни помогут вам? Обложка © ogbors.livejournal.com

Время от времени мы все задумываемся о смысле жизни, о том, как найти гармонию и как нам стать по-настоящему счастливыми. И тут на помощь приходит Лао-цзы, древнекитайский мудрец, который, кажется, знал ответы на все вопросы задолго до того, как мы их задали. Сегодня поговорим о пяти его цитатах, которые могут заставить вас взглянуть на свою жизнь по-новому и, возможно, даже начать всё с чистого листа. Подготовьтесь к интеллектуальному путешествию с щепоткой юмора, ведь серьёзные вещи легче воспринимаются с улыбкой.

"Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага"

Как начать всё с чистого листа: вдохновение в мудрых цитатах Лао-цзы. Фото © moris-levran.livejournal.com

Звучит как план на выходные, не так ли? Но Лао-цзы не о том, чтобы просто выбраться на природу. Мудрец напоминает нам, что любое великое дело начинается с малого. Не стоит пугаться своих самых амбициозных планов. Хотите написать книгу — начните с первого предложения. Мечтаете перевернуть свою карьеру — подайте заявление на курсы. Важно решиться на этот первый шаг, даже если он кажется микроскопическим. Ведь если вы не сделаете его сегодня, завтра вы окажетесь точно в том же месте, где и сейчас.

"Тот, кто знает, — не говорит. Тот, кто говорит, — не знает"

Загадочно, правда? Эта цитата — настоящий удар по самомнению всех знатоков. Лао-цзы предлагает погрузиться в тишину и смирение. В следующий раз, когда вам захочется поделиться своим "бесценным" мнением, задумайтесь: действительно ли это нужно? Или, может быть, лучше просто слушать и учиться у других?

"Кто много обещает, тот не заслуживает доверия"

Пять уроков Лао-цзы в мудрых высказываниях, которые помогут и сегодня. Фото © cinematographua.livejournal.com

Эта цитата — такой подзатыльник для всех, кто любит обещать золотые горы, не имея даже лопаты. Лао-цзы подсказывает: слова ничего не стоят, если за ними не стоят действия. В наше время вечных обещаний и рекламных слоганов "получи больше, быстрее и лучше" эти слова звучат как напоминание, что надёжность и доверие — это то, что строится постепенно. Действиями, а не громкими заявлениями. Так что если в следующий раз кто-то пообещает вам звёзд с неба, улыбнитесь и вспомните эту мудрость. А если сами склонны к бравым обещаниям, помните: лучше меньше слов и больше дела.

"Побеждающий людей силён. Побеждающий себя могущественен"

Подумайте, сколько раз вы сдавались перед лицом трудностей? Сколько раз выбирали путь наименьшего сопротивления, потому что борьба с собой казалась слишком тяжёлой? Лао-цзы говорит нам: "Вот где настоящее испытание". Победить другого человека в споре, соревновании или бизнесе — это одно. Но победить себя: лень, страхи и предубеждения — это путь к истинному могуществу. В эпоху, когда успех часто ассоциируется с властью над людьми, миллионами подписчиков в соцсетях и размером банковского счёта, Лао-Цзы предлагает другой взгляд.

"Наведение порядка надо начать тогда, когда ещё нет смуты"

Наставления Лао-цзы: как навести порядок в жизни до наступления хаоса? Фото © morethantravel.livejournal.com

Лао-цзы подсказывает: лучше всего решать проблемы, пока они ещё маленькие и управляемые. Мудрец говорит не только о физическом порядке вокруг нас, но и о порядке в нашей голове, делах и отношениях. Подумайте, сколько раз вы откладывали что-то на потом, пока это "что-то" не превратилось в гигантскую проблему?

Например, задача, которая казалась незначительной, но вы её игнорировали до последнего момента и в итоге провели бессонную ночь, пытаясь всё решить. Или маленькое недопонимание с другом, которое вы не обсудили сразу, и оно выросло в серьёзный конфликт. Лао-цзы советует предвидеть и предотвращать хаос, а не ждать, пока он нас застигнет врасплох.

Надеемся, эти слова Лао-цзы дали вам пищу для размышлений и, возможно, вдохновили на изменения в жизни. Помните: каждый день даёт нам шанс начать всё с чистого листа. Главное — сделать тот самый первый шаг, о котором говорил Лао-цзы.

Авторы Сергей Трофимов