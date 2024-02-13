Дата Судного дня: 5 пугающих пророчеств о конце света, в которые верил весь мир, а они не сбылись Различные "ясновидящие", "провидцы" и фанатики каждые несколько лет убеждают людей, что приближается конец света. Life.ru рассказывает про пять пророчеств об апокалипсисе, в которые поверили во всём мире, но... они не сбылись. 13 февраля, 16:30 5 раз мир готовили к концу всего живого, но ничего так и не произошло. Обложка © Shutterstock

Когда появляется очередное "предсказание" о гибели человечества, СМИ подхватывают информацию и начинают подогревать панику, публикуя устрашающие новости. В результате богачи начинают скупать бункеры, а обычные люди — консервы. Но когда наступает дата "конца света", гибели планеты не происходит, поскольку прогноз изначально был высосан из пальца. Какие же предсказания об апокалипсисе, сделанные в последние 28 лет, оказались фейком?

24 февраля 2019 года

Пророчества о конце света, которые не сбылись, хотя все их ждали. Фото © Shutterstock

Наступление очередного дня, когда вся планета должна была погибнуть, предсказывали пять лет назад. Это должно было произойти 24 февраля 2019 года. Тогда многие люди по всему миру поверили, что Землю уничтожит таинственная планета Нибиру.

СМИ убеждали зрителей и слушателей в том, что приближение небесного тела очень опасно. Из-за Нибиру в морях и океанах могли подняться километровые волны, которые должны были затопить все города и страны. Но это не единственное плохое, что могло бы произойти. Из-за приближения Нибиру земная кора должна была расколоться на две части, а вулканы — начать извергаться.

Но эти заявления оказались пустым трёпом. К слову, контакта с Нибиру земляне ожидали и в прошлые годы, но апокалипсис всё никак не происходил.

21 декабря 2012 года

Про конец света говорят уже давно. Одной из предполагаемых дат гибели планеты было и 21.12.2012. Фото © Shutterstock

Про наступление конца света в этот день говорили и в странах СНГ, и на Западе. Люди были в панике и предвкушали скорую гибель. В 2012 году ожидалось смещение магнитного поля Земли. В результате апокалипсиса весь мир якобы должно было затопить.

Но затем наступило 22, 23, 24 декабря, и ничего не произошло. После теоретики конца света "переобулись" и стали говорить, что они имели в виду не физическое уничтожение всего мира, а духовное преображение его граждан.

10 сентября 2008 года

Год конца света много раз переносился. В том числе все думали, что Земля погибнет и в 2006 году при запуске Большого адронного коллайдера. Фото © Wikipedia / Maximilien Brice, CERN

До "смещения магнитного поля Земли" миру предсказывали гибель 10 сентября 2008 года. Именно тогда европейские учёные запустили Большой адронный коллайдер неподалёку от Женевы. Сторонники теории апокалипсиса "прогнозировали", что такой шаг якобы приведёт к появлению чёрной дыры. В неё, конечно же, должно было засосать всю Землю. Поэтому многие страны мира пытались помешать запуску проекта.

Однако французские и швейцарские учёные никого не послушали и реализовали проект. Как видим сейчас, весь мир жив и никакую чёрную дыру создать не удалось. Эта история оказалась не более чем пугалкой для обывателей.

1 января 2000 года

Даты, когда будет конец света, постоянно сдвигаются: 1 января 2000 года. Фото © Shutterstock

На стыке веков во многих странах мира активно использовали компьютеры. Те версии ПК были в разы хуже по технологичности, чем современные. Именно поэтому начала распространяться байка, что, как только 1999 год сменится на 2000-й, вся техника начнёт сбоить и отключится: перестанут ездить автомобили, попадают самолёты, утонут корабли.

Те, кто выдумали и распространяли эту страшилку, объясняли свою теорию довольно логично. Якобы устройства не понимают, что такое тысячелетия, и не смогут перелистнуть 1999-й на 2000-й, поэтому вынуждены будут отключиться навсегда. Поскольку в те времена мало кто знал, как устроен компьютер, люди верили во всё подряд. Поэтому со всей серьёзностью ждали апокалипсиса.

17 декабря 1996 года

Суть конца света у каждого теоретика была уникальной. Первый апокалипсис ждали ещё в 1996 году. Фото © Shutterstock

Американский "экстрасенс" Шелдон Нидл написал серию книг, посвящённых концу света. Он заявлял, что 17 декабря 1996 года произойдёт апокалипсис. Инопланетяне якобы спустятся на землю, чтобы поработить человечество и развить на планете новую цивилизацию. Эти данные, по словам медиума, пришельцы "сообщили" ему лично.

Согласно теории Нидла, 17 декабря 1996 года на земле должна была наступить тьма, температура воздуха упасть до экстремально низких показателей, а атмосферное давление поменяться. В результате такого воздействия внешний вид всех землян должен был преобразиться. Экстрасенс утверждал, что люди превратятся в "галактического человека". Но затем наступило 17 декабря 1996 года, и, естественно, ничего не произошло. Нидла посчитали шутом и перестали издавать его книги.

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Авторы Никита Фартов