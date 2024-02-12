МВД РФ объявило в розыск националиста Поткина

Александр Поткин — лидер националистического движения "Русские"*, который уже привлекался за легализацию похищенных средств и призывы к экстремизму. В 2016 году по его делу также был допрошен и Алексей Навальный. Он тогда был приглашён в суд как свидетель защиты и заявил, что считает деятельность Поткина полезной. Между тем позднее приговор в отношении националиста в части отмывания денег был отменён, а документы — возвращены в прокуратуру.