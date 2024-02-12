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12 февраля, 17:38

МВД РФ объявило в розыск националиста Поткина

Националист Александр Поткин (Белов) объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте МВД России.

"Поткин Александр Анатольевич 1976 года рождения разыскивается по статье УК", — следует из картотеки базы данных министерства.

Суд допросил Навального по делу националиста Поткина
Суд допросил Навального по делу националиста Поткина

Александр Поткин — лидер националистического движения "Русские"*, который уже привлекался за легализацию похищенных средств и призывы к экстремизму. В 2016 году по его делу также был допрошен и Алексей Навальный. Он тогда был приглашён в суд как свидетель защиты и заявил, что считает деятельность Поткина полезной. Между тем позднее приговор в отношении националиста в части отмывания денег был отменён, а документы — возвращены в прокуратуру.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

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ТАСС / Александр Щербак

Николь Вербер
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