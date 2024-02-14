Стало известно, сколько миллиардов кешбэка получили россияне от банков в 2023 году

В 2023 году крупные банки выплатили клиентам около 200 миллиардов рублей кешбэка. Суммы раскрыли представители Сбербанка, ВТБ, "Совкомбанка" и "Тинькофф банка", отметив, что выплаты и траты по программам лояльности существенно выросли в сравнении с 2022 годом. Тогда граждане получили 150 млрд рублей кешбэка, сообщают "Ведомости".

Больше всего за прошлый год гражданам вернул "Тинькофф банк" — 83 млрд рублей, что на 28% больше, чем годом ранее.

Сбербанк по программе "Сберспасибо" списал за покупки почти 140 млрд бонусов. Это в 2,3 раза больше, чем в 2022 году, когда россияне потратили 60 млрд бонусов.

Клиенты ВТБ в 2023 году получили 24,3 млрд начислений в бонусах и рублях, что на 6% больше, чем в 2022-м. 22,8 млрд (+12% относительно 2022 г.) банк перевёл в мультибонусах, из которых 7,4 млрд граждане потратили на покупку товаров из программы.

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"Совкомбанк" выплатил более 3,5 млрд рублей баллами кешбэка, это примерно на 10% больше, чем годом ранее. В Промсвязьбанке (ПСБ) выдали почти на 20% больше год к году, "Альфа-банк" и банк "Дом.рф" — в два раза больше кешбэка. При этом в "Альфе" клиенты получали рубли или мили.

Банки объясняют рост выплат по кешбэку увеличением количества партнёрских сетей, держателей карт и краткосрочных акций. Также, по некоторым данным, выросло общее число трат клиентов на фоне роста рынка. В 2023 году сменился лидер в категориях списания полученного кешбэка. Если в 2022-м первые места занимали сферы строительства и развлечений, то в прошлом году — супермаркеты, кафе и рестораны.