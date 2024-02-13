10 интерьерных решений, которые с ходу выдают плохой вкус хозяйки

Деньги тут ни при чём: даже самый дорогой предмет декора или мебели может испортить всю обстановку, а бюджетный, наоборот, украсить. Рассказываем, какие 10 особенностей интерьера выдают плохой вкус хозяина.

1. Избыток декора

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Симпатичные безделушки и памятные статуэтки, милые мелочи — это всё создаёт эффект захламлённости. С одной стороны, хочется окружить себя приятными сердцу и взгляду вещами, с другой — во всём нужно соблюдать баланс.

"Оставьте на виду лишь несколько самых эффектных предметов декора, желательно функциональных, чтобы не захламлять пространство. А остальное уберите в ящик, симпатичный интерьерный сундук или даже на антресоли", — рассказывает Life.ru архитектор-дизайнер, основатель архитектурно-строительного бюро Flatsdesign Евгения Матвеенко.

2. Всё в одном цвете

Прочно прижившийся в России скандинавский стиль нередко доводят до абсолюта: нейтральные цвета, базовые вещи. Всё это создаёт блёклый, унылый интерьер. Бывает и другая крайность: за базу берут яркий оттенок, который потом крайне сложно обыграть аксессуарами и акцентными предметами. В итоге интерьер выглядит безликим или скучным.

3. Слишком много ярких цветов

Яркие экзотические птицы или тропическая оранжерея — это красиво и интересно. Но жить в обстановке, которая их напоминает, не очень приятно.

Красный диван, синий ковёр, изумрудные шторы и аксессуары цвета металлик — внутри такой пестроты недолго и мигрень заработать. И, конечно, никаким хорошим вкусом здесь и не пахнет. Евгения Матвеенко Архитектор-дизайнер

4. Ламбрекены и сложные шторы

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По словам эксперта, такие решения уже давно вышли из моды, как и жалюзи. "Шторы с кистями и ламбрекенами, конструкции из тюля и органзы уместны разве что в театре. А в доме живого человека им делать абсолютно нечего, если вы не хотите заработать себе репутацию анахронизма", — подчёркивает дизайнер. В моде сейчас простые и лёгкие занавески.

5. Искусственные растения и муляжи плодов

Есть множество растений, которые отлично себя чувствуют при минимальном уходе: фикус, замиокулькас, сансевиерия и другие. Поэтому ставить искусственные нет просто никакого смысла. Они всё равно не будут выглядеть как настоящие, а вот ассоциацию с кладбищем создадут легко.

Восковые груши и виноград в корзинке для фруктов тоже максимально странное решение, вы ведь не в музее живёте. И наверняка вполне можете себе позволить настоящие яблоки. Евгения Матвеенко Архитектор-дизайнер

6. Постеры со звёздами

Как говорит дизайнер, тут всё просто: если вам 12 — это нормально. Если больше, то позвольте себе менее инфантильный декор для стен. А постер в квартире взрослого человека уместен, только если на нём расписался сам исполнитель.

7. Разномастные принты и узоры

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Принты — это сложная вещь, далеко не в каждом интерьере уместная. А сочетать леопардовое покрывало, кресло-зебру и павлиньи перья на шторах или обоях так, чтобы это смотрелось гармонично, далеко не каждому под силу.

8. Бордюр на обоях

Одно время это было популярное решение: клеить бордюрную ленту под потолком или на стыке двух видов обоев на стене.

Сейчас это уже категорически вышло из моды, разве что декоративный плинтус можно себе позволить. Но лучше и без него обойтись — чем проще, тем лучше. Евгения Матвеенко Архитектор-дизайнер

9. Цитаты на стенах

По словам эксперта, одно время это было популярно — вешать на стену постеры с мотивирующими или вдохновляющими высказываниями, цитатами. Дизайнеры от этой тенденции никогда не были в восторге: стена становится похожа на паблик в соцсети, где собирают пафосные цитаты.

10. Шкаф-купе со странным дизайном

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