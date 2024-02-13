За год турпоток из Китая в Россию вырос в 2,5 раза В 2024 году в России резко выросло число туристов из восточных стран. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая. В сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 2,5 раза. Кроме того, Россию стали чаще посещать граждане ОАЭ, Вьетнама и Японии. 13 февраля, 12:54 Обложка © Shutterstock

Наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. На эти города с учётом их областей приходится более 57% всех поездок китайцев. Помимо приграничных регионов (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край) в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошёл богатый на исторические и культурные достопримечательности Татарстан. Таковы результаты исследования МегаФона.

Туристы из Китая во время путешествия по России тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети. На него приходится каждый четвёртый потраченный китайцами гигабайт.

На втором месте — самый распространённый в Китае мессенджер QQ. На него приходится около 5% всего трафика, а замыкает тройку популярных приложений поисковик Baidu.com. Кроме того, в российском роуминге китайские туристы часто смотрят видео в TikTok, а также посещают интернет-магазин Taobao.

Растёт интерес к России и среди путешественников из других восточных стран. Турпоток из ОАЭ по объёму уступает только китайскому среди азиатских государств и превосходит его по динамике. По сравнению с январём 2023 года число туристов из Объединённых Арабских Эмиратов выросло в 2,8 раза.

Туристы из Японии занимают третье место (рост на 31%). Также российские города пользуются большой популярностью у вьетнамцев (рост на 85% год к году) и иранцев. Их в январе 2024 года приехало на 75% больше, чем в прошлом.

Авторы Валерия Мишина