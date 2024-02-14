Мобильный оператор создал геопортал Ноябрьска Мобильный оператор разработал многофункциональный геопортал промышленной зоны Ноябрьска для администрации города. С его помощью заказчик сможет оптимизировать работу муниципальных структур и более эффективно принимать управленческие решения. 14 февраля, 13:08 Обложка © ТАСС / Ura.ru / Алексей Андронов

В Ноябрьске промышленная зона составляет практически половину (44,3%) от всей территории города — 17,2 кв. км. Там расположены крупные нефтегазовые и обрабатывающие предприятия. Для создания цифровой копии промзоны была проведена аэрофотосъёмка объектов и местности, а также интегрирована информация из Единой картографической системы (ЕКС) Ямало-Ненецкого автономного округа, ресурсов Роскадастра и Росреестра.

МегаФон разработал цифровую платформу в виде 3D-карты, которая содержит базы данных об объектах недвижимости, земельных участках, наземных и подземных коммуникациях, транспортной инфраструктуре, объектах с особыми условиями использования. По запросу пользователя цифровой портал может в режиме реального времени визуализировать необходимый набор данных. Технология цифрового двойника на основе больших данных является эффективным и инновационным инструментом для анализа и планирования городской инфраструктуры.

С помощью нового решения Администрация Ноябрьска сможет выявлять нецелевое использование земель, определять, какие объекты построены без разрешения, оценивать перспективы строительства новых, а также вести контроль за стройплощадками. В дальнейшем администрация города намерена создать цифровую 3D-модель всей территории города, которая будет также включать жилые кварталы и сопутствующую инфраструктуру: ЖКХ, транспорт, социальные объекты.

Мобильный оператор обладает большой цифровой экспертизой и технологическими возможностями для создания виртуальной копии городского пространства.

— 3D-карта помогает решать ряд важных для нашего муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы профильной информации в ведомствах. К примеру, перед глазами сотрудника управления экономического развития находится вся информация для детальных переговоров с потенциальными инвесторами, чтобы подобрать земельный участок, отследить охранные зоны и коммуникации на площадке. Руководство муниципалитета увидело большой потенциал в проекте и намерено развивать его возможности и площадь покрытия 3D-карты. Так, в 2024 году будет отснят подробный ортофотоплан жилых кварталов Ноябрьска и подключены все необходимые рабочие слои, — поделился заместитель главы города Ноябрьска Сергей Горбачёв.

Цифровой двойник города или района — это точная 3D-модель местности. Она применяется для планирования и мониторинга жилых, промышленных и социальных объектов.

Авторы Валерия Мишина