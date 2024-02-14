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В России построят опытную взлётно-посадочную полосу из алюминия

В России впервые построят взлётно-посадочную полосу из алюминия. Перспективное решение рассчитано на развитие аэродромной инфраструктуры для малой авиации и повышение транспортной доступности в том числе удалённых и труднодоступных районов.

14 февраля, 15:26
Обложка © ТАСС / Пресс-служба "Байкал-инжиниринга"

Обложка © ТАСС / Пресс-служба "Байкал-инжиниринга"

РУСАЛ, MASS GROUP и ГК "Сиал" объединились и заключили соглашение о взаимодействии в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и строительстве опытной взлётно-посадочной полосы из алюминия. С помощью испытаний, которые проводились при участии ведущих профильных институтов, планируется устранить нормативные ограничения на применение алюминиевых решений в строительстве ВПП. Это будет первый подобный объект в России.

Длина экспериментальной алюминиевой ВПП составит до 600 м. На её создание уйдёт порядка 300 тонн упрочнённого алюминиевого сплава. Среди возможных вариантов её локации рассматриваются несколько действующих аэродромов.

— Мы рассчитываем, что алюминиевые ВПП станут очень эффективным и экологичным решением для инфраструктуры гражданской авиации, особенно на отдалённых и труднодоступных территориях. Благодаря прочности и антикоррозийной стойкости алюминий может заменить традиционный бетон, а благодаря его лёгкости в разы сократятся расходы на доставку и строительство. По нашим оценкам, стоимость полноценной алюминиевой ВПП с учётом логистики, монтажных и эксплуатационных затрат будет на 15–20 процентов дешевле, чем бетонной, рассказал директор по развитию рынка дирекции по сбыту РУСАЛа Евгений Васильев.

— Наша компания в дополнение к основной деятельности осуществляет комплексное техническое сопровождение "под ключ" проектов вертолётных площадок из алюминия. Алюминиевые площадки успешно эксплуатируются в различных регионах России, в том числе в экстремальных климатических условиях. Алюминиевые покрытия обеспечивают безопасность при взлёте и посадке вертолётов любого класса, от лёгких до самых тяжёлых грузовых машин типа Ми-26. Успешная эксплуатация алюминиевых покрытий в качестве посадочных площадок для вертолётов повлияла на принятие решения о разработке взлётно-посадочной полосы из алюминия. Это серьёзный вызов для нас, но мы верим в успех алюминиевых решений, совместно с разработчиком алюминиевых аэродромных панелей ГК "Сиал" и при поддержке РУСАЛа планируем решить все технические задачи, что станет настоящим прорывом для инфраструктуры гражданской авиации, рассказал генеральный директор АО "МАСС ГРУПП" (MASS GROUP) Александр Соболев.

На всём жизненном цикле изделие из алюминия за счёт долговечности и коррозионной стойкости сплава показывает значительную экономию по сравнению с аналогами. Алюминиевые ВПП рассчитаны на малую авиацию, в том числе на активно эксплуатируемые в Сибири и на Дальнем Востоке самолёты Ан-2, а также на разрабатываемый в России перспективный самолёт "Байкал". Малая авиация для значительной части территорий Сибирского и Дальневосточного федеральных округов является безальтернативным видом транспорта.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
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