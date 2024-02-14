В России построят опытную взлётно-посадочную полосу из алюминия В России впервые построят взлётно-посадочную полосу из алюминия. Перспективное решение рассчитано на развитие аэродромной инфраструктуры для малой авиации и повышение транспортной доступности в том числе удалённых и труднодоступных районов. 14 февраля, 15:26 Обложка © ТАСС / Пресс-служба "Байкал-инжиниринга"

РУСАЛ, MASS GROUP и ГК "Сиал" объединились и заключили соглашение о взаимодействии в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и строительстве опытной взлётно-посадочной полосы из алюминия. С помощью испытаний, которые проводились при участии ведущих профильных институтов, планируется устранить нормативные ограничения на применение алюминиевых решений в строительстве ВПП. Это будет первый подобный объект в России.

Длина экспериментальной алюминиевой ВПП составит до 600 м. На её создание уйдёт порядка 300 тонн упрочнённого алюминиевого сплава. Среди возможных вариантов её локации рассматриваются несколько действующих аэродромов.

— Мы рассчитываем, что алюминиевые ВПП станут очень эффективным и экологичным решением для инфраструктуры гражданской авиации, особенно на отдалённых и труднодоступных территориях. Благодаря прочности и антикоррозийной стойкости алюминий может заменить традиционный бетон, а благодаря его лёгкости в разы сократятся расходы на доставку и строительство. По нашим оценкам, стоимость полноценной алюминиевой ВПП с учётом логистики, монтажных и эксплуатационных затрат будет на 15–20 процентов дешевле, чем бетонной, — рассказал директор по развитию рынка дирекции по сбыту РУСАЛа Евгений Васильев.

— Наша компания в дополнение к основной деятельности осуществляет комплексное техническое сопровождение "под ключ" проектов вертолётных площадок из алюминия. Алюминиевые площадки успешно эксплуатируются в различных регионах России, в том числе в экстремальных климатических условиях. Алюминиевые покрытия обеспечивают безопасность при взлёте и посадке вертолётов любого класса, от лёгких до самых тяжёлых грузовых машин типа Ми-26. Успешная эксплуатация алюминиевых покрытий в качестве посадочных площадок для вертолётов повлияла на принятие решения о разработке взлётно-посадочной полосы из алюминия. Это серьёзный вызов для нас, но мы верим в успех алюминиевых решений, совместно с разработчиком алюминиевых аэродромных панелей ГК "Сиал" и при поддержке РУСАЛа планируем решить все технические задачи, что станет настоящим прорывом для инфраструктуры гражданской авиации, — рассказал генеральный директор АО "МАСС ГРУПП" (MASS GROUP) Александр Соболев.

На всём жизненном цикле изделие из алюминия за счёт долговечности и коррозионной стойкости сплава показывает значительную экономию по сравнению с аналогами. Алюминиевые ВПП рассчитаны на малую авиацию, в том числе на активно эксплуатируемые в Сибири и на Дальнем Востоке самолёты Ан-2, а также на разрабатываемый в России перспективный самолёт "Байкал". Малая авиация для значительной части территорий Сибирского и Дальневосточного федеральных округов является безальтернативным видом транспорта.

Авторы Валерия Мишина