Кто из миллионеров лишится доходов после истории с отравлением в России минералкой "Джермук" В России приостановили продажу минералки "Джермук" из Армении. Проверяется информация, что в одной из бутылок оказался уксус и это стало причиной смерти пенсионера во Владикавказе. Life.ru выяснил, кто зарабатывает на этой воде в Армении и в нашей стране. 14 февраля, 21:44 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jermuk, © manufacturing-journal.net

Почему приостановили продажи минералки "Джермук"

Известная в России армянская минералка "Джермук" попала под подозрение после гибели 65-летнего пенсионера во Владикавказе. Он выпил жидкость из стеклянной бутылки с фирменной этикеткой, а внутри оказался уксус. С ожогами пищевода бедолагу доставили спецбортом в столичный НИИ Склифосовского. Врачи не спасли. Продавщица лишь разводит руками: мол, продала, что привезли. Погибший был её постоянным покупателем и брал "Джермук" ящиками.

У пенсионера дома были пустые бутылки из-под минералки, возможно, он сам или кто-то из близких случайно налил уксус в одну из них.

Продукция из магазина изъята на проверку. В ожидании её результатов с продажи снимаются все последние поставки воды.

— Роспотребнадзором приостанавливается реализация партий минеральной воды "Джермук", расфасованных в стеклянную тару объёмом 0,5 л и ввезённых на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года, с датой производства 28.12.2023, — отреагировало ответственное ведомство.

Сейчас на прилавках и складах страны находится почти 2,5 миллиона потенциально опасных бутылок. Местонахождение всех определено и блокировано для легальной реализации. Содержащие их на балансе рознично-торговые фирмы получили уведомления в личные кабинеты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкшее смерть). Полиция опечатала склад дистрибьютора минералки.

Изъятые 24 упаковки минеральной воды "Джермук". Фото © t.me / Сергей Меняйло

"Джермук" экспортируется в Россию с начала нулевых, сейчас объём экспорта превышает 15 миллионов литров в год.

Кто владеет брендом Jermuk

В армянской компании Jermuk Group пока комментируют ситуацию дежурно. Мол, при выпуске минералки уксусная кислота не используется, производство автоматизировано в замкнутом цикле, рассчитываем на выяснение обстоятельств трагического случая.

Минеральная вода "Джермук" производится в одноимённом армянском городе с 1951 года. Завод построили советские власти. Сейчас брендом владеет Ашот Арсесян, человек известный и влиятельный в Армении. Но карьеру он сделал в Джермуке.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jermuk Group

В 80-х был закупщиком на городской автобазе и замом главврача местного санатория. После перестройки стал директором завода "Джермук". В 1996-м избран мэром города, в 1999-м выкупил производство минералки и основал Jermuk Group. В нулевых получил должность дистрибьютора международной компании PepsiCo в Армении и приобрёл 85% акций завода PepsiCo в Грузии. Долгие годы трудился депутатом от парламентского большинства, Республиканской партии Армении.

Ашот Арсенян. Фото © panorama.am

Кто зарабатывает на "Джермуке" в России

По данным деловой прессы, технически поставку осуществила новочеркасская компания ООО "Минеральная вода "Джермук". Это зарегистрированная семь лет назад дочерняя структура армянской Jermuk Group. Доходы за 2022 год составили 592 млн рублей. Налогов уплачено в бюджет страны на 7 млн рублей. Исполнительным директором там трудится Арсен Оганджанян. Судя по соцсетям, человек небогатый, живущий в Новочеркасске в скромном частном доме.

Последние 20 лет "Джермук" в России представляет одна торгово-оптовая компания — ООО "Торговый дом "Джермук". Журналисты связались с её гендиректором Александром Караоглановым. Тот ответил кратко: все исследования и протоколы на руках, иду на совещание с Роспотребнадзором.

Доходы "Джермука" всё время росли и в 2022 году достигли 850 млн рублей. При этом чистая прибыль, с которой выплачивается соответствующий налог, отсутствовала: был зафиксирован убыток минус 13 млн рублей. Согласно бухгалтерской отчётности, всего за позапрошлый год "ТД "Джермук" выплатил 15 млн рублей налогов. Предприятие зарегистрировано как малое. Формально в штате восемь человек. Надзорных проверок, если верить базе СПАРК, не было.

Александр Караогланов возглавляет "Торговый дом "Джермук" и владеет там контрольным пакетом акций недолго. Бизнес ему достался от отца Сергея Караогланова, генерала, скончавшегося пару лет назад в своём подмосковном коттедже. Караогланов-старший служил в ГРУ и возглавлял ВО "Оборонэкспорт". После перестройки занимался строительством и, по некоторым данным, хорошо сработался с вице-премьером Правительства Москвы времён Лужкова Иосифом Орджоникидзе. Незадолго до смерти контролировали компании по продаже осетра и чёрной икры.

Сергей Караогланов. Фото © ru.hayazg.info

Караогланов-младший тоже бывший чиновник. В его послужном списке управляющие должности в Минэкономразвития и Внешторгбанке. Соцсети ведёт не под своим именем. По некоторым данным, до сих пор прописан в бывшей служебной квартире отца. Речь о крупногабаритной трёшке в цековской брежневке на Большой Пироговской улице с окнами, выходящими на сквер Девичьего поля. Стоимость — около 60 млн рублей.

Фото © ТАСС / Софья Сандурская Откуда в бутылке минералки мог оказаться уксус? 0 Возможно, это была диверсия конкурентов Наверное, это была какая-то ошибка при производстве Возможно, в доме погибшего кто-то подменил бутылку Пусть в причинах разберутся эксперты и следователи

Авторы Пётр Егоров