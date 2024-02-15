В Подмосковье 10-летний отличник бьёт и издевается на троечниками

В Подмосковье родители учеников гимназии № 4 написали коллективную жалобу на одноклассника их детей из-за того, что тот постоянно затевает драки. На первый взгляд, стандартная история, но дело в том, что мальчик — круглый отличник, а его жертвами становятся те, кто плохо учится.

Так, одного одноклассника умник-задира толкнул за то, что тот хотел списать, другого побил на перемене, потому что он медленно отвечал у доски, жалуются родители в беседе с kp.ru. До этого написали директору, в областное Министерство образования и даже в полицию с просьбой возбудить уголовное дело.

"Дело возбуждать отказались, наверное, это и невозможно в случае с десятилетним ребёнком. Благо он никого пока не покалечил. Но это пока! Выходки он себе позволяет с первого класса! Отчислить, перевести в другую школу его не могут, с учёбой у него всё в порядке, а нарушения дисциплины почему-то не принимают в расчёт", — негодуют родители.

По их словам, родители буйного отличника проблемы в поведении сына не видят.

14 февраля в гимназию нагрянула большая комиссия проверяющих. Затем подключились прокуратура и Следственный комитет, которые проверят обстоятельства и дадут оценку действиям либо бездействию работников образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.