7 ужасных советов, которые только могут дать родители своим детям и испортить им жизнь

Воспитание детей — это непростая задача, она требует от родителей не только любви и терпения, но и мудрости. К сожалению, не все советы, которые родители дают своим отпрыскам, оказываются полезными. Иногда слова могут даже навредить. Вот семь самых ужасных советов, которые только могут дать родители детям. Основаны на реальных историях пользователей Reddit.

"Настоящие друзья не ссорятся"

Как родительские советы портят жизнь детей. Фото © Shutterstock

Пользователь PegasaurusTrex рассказывает о совете, из-за которого он потерял очень много друзей. Его родители говорили, что, если друг обидел тебя, значит, это не друг и общение нужно сразу прекратить. С годами он понял, что настоящая дружба только крепнет, если наладить коммуникацию, обсуждать и преодолевать конфликты, а не избегать их.

"Используй обиды как оружие"

Mcbrian67 рассказал, как его родители учили "хранить" обиды, чтобы использовать их в будущем против обидчика. Но благо молодой человек вовремя понял, насколько этот совет мешает ему жить, и стал действовать по-своему. Только после этого человек смог найти любящую девушку, с которой он в браке уже несколько лет.

"Все приёмные родители — монстры"

Худшие советы, которые дети получали от родителей. Фото © Shutterstock

История от пользователя NickelAntonius освещает тёмную сторону родительской манипуляции. Отчим убеждал его, и братьев, и сестёр мальчика, что все приёмные родители — педофилы и преступники. Мужчина пытался запугать детей так, чтобы те никогда и не думали жаловаться на его жестокость. Взрослея, рассказчик встретил действительно замечательных приёмных родителей и понял, насколько лживыми были "наставления" его отчима.

"Игнорирование — лучший способ борьбы с задирами"

Совет от родителей для пользователя под ником 21stCenturyGW заключался в том, что лучший способ избавиться от задир в школе — просто игнорировать их. Удивительно, но он оказался неэффективным. Вот только в реальной жизни проблемы невозможно решить, просто их игнорируя. Требуется активное вмешательство, чтобы остановить травлю.

"Идеально либо никак"

Истории о том, как невинные советы могут навредить. Фото © Shutterstock

Gremlin-o-Chaos рассказывает, как его отец внушил ему идею, что успех — это только 100%-ный результат. Этот подход привёл к тому, что любой результат меньший, чем идеальный, вызывает у человека чувство вины и неудовлетворённости. А с таким подходом далеко не уедешь. Потому что успех, как принято говорить, это способность идти от одной неудачи к другой, не опуская руки.

"Не беспокой других со своими проблемами"

Совет родителей Soobobaloula "простой" — все проблемы нужно решать самостоятельно и никогда не обременять своими заботами других. Помните? "Я сама!"; "Спасибо, не надо мне помогать!" А знаете, к чему это приводит? К изоляции, невозможности выстроить близкие отношения и неумению просить о помощи, когда она действительно нужна.

"Если кто-то тронет тебя, бей его до последнего"

Родительская мудрость, или Как не стоит воспитывать детей. Фото © Shutterstock

История от ppppppppppython о том, как его отец советовал в ответ на любую агрессию отвечать ещё большей агрессией. Этот совет, к сожалению, привёл отца пользователя к целым трём обвинениям в покушении на убийство.