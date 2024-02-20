Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В Кремле анонсировали встречу Путина с Шойгу

В Госдуме объяснили, когда цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением

Один человек погиб, ещё минимум трое ранены при обстреле ВСУ центра Донецка

В МИД РФ заявили о возможном наличии тайных пыточных ВСУ в Авдеевке

Уже был моральным трупом: Нарышкин жёстко высказался о лётчике-перебежчике Кузьминове

В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта

"Позиции Киева слабеют": Маск заявил, что мирное соглашение по Украине нужно было заключить ещё год назад

Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2025 года

Мадуро заявил, что Россия наносит поражение Западу в конфликте на Украине

Песков раскрыл, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

В фокусе будущего: Что нужно сделать, чтобы остановить отток молодёжи из малых городов

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина выявили факторы и проблемы молодёжи до 35 лет, которые заставляют их покидать свои города, в исследовании "Внутрироссийская миграция молодёжи: повышение привлекательности малых городов".

20 февраля, 08:55
Что нужно сделать, чтобы остановить отток молодёжи из малых городов. Обложка © РУСАЛ

Что нужно сделать, чтобы остановить отток молодёжи из малых городов. Обложка © РУСАЛ

Институт экономики роста имени Столыпина презентовал исследование, посвящённое теме внутрироссийской миграции молодёжи с периферии в центр и обратно. В пресс-конференции приняли участие исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, координатор исследования Михаил Тайц, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский и директор дивизиона "Городская экономика" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Ольга Захарова. Стоит учесть, что это не первое мероприятие, посвящённое проблемам оттока молодёжи из муниципалитетов. Институт Столыпина системно и второй год подряд изучает привлекательность малых городов.

В ходе исследования в десяти городах, расположенных вдоль миграционных потоков, было проведено 16 фокус-групп, в выборку попали молодые люди в возрасте 18–35 лет, то есть те, кто переезжает из малых городов в областные центры или отправляется в столицу. При этом учтён фактор переезжающих людей из центра на периферию. Исследователи выбирали города из наиболее больших показателей прироста и убыли населения, согласно данным Росстата.

Для подробного выяснения факторов, побуждающих молодых людей покидать свою малую родину, исследователи разделили молодёжь на две группы и выяснили интересные подробности.

Причины переезда

Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко отметил, что сейчас в более чем 70% городов России происходит процесс депопуляции при темпе 3% в год. По данным Минрегиона на 2021 год, существенную долю миграции составляет молодёжная. 47% внутренних переселений составляют люди до 35 лет.

Оказалось, что в так называемой младшей группе (в возрасте 18–24 лет) основным мотивом переезда в большой город являются открывающиеся перспективы, стремление получить более качественное образование, которое улучшит их позиции на рынке труда, возможность поступить в вуз на бюджетное место. Часть опрошенных заявили, что хотят начать самостоятельную жизнь, оторваться от родителей и увидеть что-то новое.

По словам Антона Свириденко, старшая группа (25-35 лет) обращает внимание не на возможности, а на уровень жизни, уровень зарплаты, качество жизни в большом городе, на возможность карьерного роста.

Участники фокус-групп рассказали, что сначала ищут в крупном городе работу по специальности, а уже затем переезжают. Кого-то привлекает культурно-развлекательная инфраструктура, благоустройство города, его архитектура и атмосфера. Особое внимание переезжающие уделяют инфраструктуре для детей и проведения семейного досуга. Либо упор делается на помощь родственников и знакомых, — сказал Свириденко.

Проблемы, которые побуждают молодёжь покидать города

Эксперты сделали очень важную выборку, которая демонстрирует и проблемы молодёжи. Другими словами, от чего бегут молодые люди в региональные или федеральные столицы. Если для младшей группы такими факторами стали попытки разорвать связь с родственниками и друзьями, зависящими от алкоголизма и наркомании, и отсутствие перспектив в профессиональной деятельности, то для старшей — состояние медицины, плохое состояние городской среды, недовольство отсутствием инфраструктуры для детей и молодёжи. На многих влияет общая депрессивность периферийных территорий.

В ходе работы над исследованием эксперты выявили и ценностные феномены молодых людей, которым часто власти муниципалитетов не уделяют необходимого внимания. Тенденции последних десятилетий ставили на первое место в жизни школьников высшее образование, личный успех, саморазвитие. Теперь руководителям малых и средних городов предстоит проработать стратегию для привлечения и удержания молодёжи.

Среди рекомендаций, которые предлагают эксперты, есть такие предложения, как пересмотр таких позиций и создание актуальных новых трендов. Например, муниципалитеты могут сделать ставку на молодёжь, находящуюся в поисках опоры, что предполагает усиление социальных механизмов защиты и работу с молодыми людьми при выборе их жизненного пути, профессии. Упор на рекламу технических специальностей.

Важны усилия по созданию имиджа и демонстрации перспектив развития. Если власти малых городов будут ориентироваться на удержание и возвращение земляков, отслеживать эти процессы и создавать программы, то со временем эта кропотливая и штучная работа принесёт свои плоды, — пояснила директор дивизиона "Городская экономика" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Ольга Захарова.

Почему будущее за малыми и средними городами

Исследователи обнаружили интересную тенденцию, крайне актуальную для российской государственной политики.

При удалении от мегаполиса увеличивается коэффициент рождаемости. В городах-миллионниках он составляет 1,6%, а в муниципалитетах — 1,4%, отметил начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский. Тот есть развитие малых городов будет способствовать госцелям демографии.

Эксперт объясняет, что для тех, кто хочет остаться, вернуться или переехать в муниципалитет, большое значение имеет динамика развития города. Понятно, что по сравнению с мегаполисом это разные скорости жизни. Но при создании и внедрении новой концепции провинциальности можно и нужно работать над пересмотром и созданием у жителей ощущений позитивной динамики.

Принципиально важно, чтобы люди на местах понимали это. Сейчас документы стратегического развития имеют чаще формальный характер, население при этом практически ничего не знает о них или не особенно верит в реализацию и сроки. Документы должны разрабатываться при другом отношении к ним. В первую очередь необходимо ставить реализуемые и обеспеченные ресурсами цели. Это будет создавать ощущение развития, понимания у горожан, куда движется их населённый пункт, считает Заверский.

Заверский объясняет, что стратегия малого города может иметь решающее значение, при этом такие документы важны в связке со стратегиями транспортными, бизнеса и прочими. Муниципалитетам предстоит уйти от инерционного подхода при их разработке.

Ещё один крайне важный вывод, сделанный исследователями, в том, что малые города имеют потенциал для развития как в социальном, так и в инфраструктурном плане. Важный вклад вносят крупные промышленные компании, которые активно занимаются развитием территорий своей ответственности. В этом контексте одним из ярких примеров является РУСАЛ, чьи предприятия находятся в более чем 20 городах и небольших населённых пунктах.

Стратегия социальных инвестиций алюминиевого гиганта основана на индексе качества жизни и устойчивого развития городов ответственности компании, согласно которому оцениваются по 12 основным направлениям социально-экономического и экологического благополучия. Социальные инвестиции компании за последние пять лет превысили 28 млрд рублей. Эти средства идут на создание и развитие образовательных и медицинских учреждений, спортивной и коммунальной инфраструктуры, инфраструктуры для отдыха и самореализации местного населения. Именно эти меры повышают качество жизни на местах, удерживают население и привлекают в регионы специалистов, востребованных на современных производствах.

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!