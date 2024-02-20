В фокусе будущего: Что нужно сделать, чтобы остановить отток молодёжи из малых городов Эксперты Института экономики роста им. Столыпина выявили факторы и проблемы молодёжи до 35 лет, которые заставляют их покидать свои города, в исследовании "Внутрироссийская миграция молодёжи: повышение привлекательности малых городов". 20 февраля, 08:55 Что нужно сделать, чтобы остановить отток молодёжи из малых городов. Обложка © РУСАЛ

Институт экономики роста имени Столыпина презентовал исследование, посвящённое теме внутрироссийской миграции молодёжи с периферии в центр и обратно. В пресс-конференции приняли участие исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко, координатор исследования Михаил Тайц, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский и директор дивизиона "Городская экономика" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Ольга Захарова. Стоит учесть, что это не первое мероприятие, посвящённое проблемам оттока молодёжи из муниципалитетов. Институт Столыпина системно и второй год подряд изучает привлекательность малых городов.

В ходе исследования в десяти городах, расположенных вдоль миграционных потоков, было проведено 16 фокус-групп, в выборку попали молодые люди в возрасте 18–35 лет, то есть те, кто переезжает из малых городов в областные центры или отправляется в столицу. При этом учтён фактор переезжающих людей из центра на периферию. Исследователи выбирали города из наиболее больших показателей прироста и убыли населения, согласно данным Росстата.

Для подробного выяснения факторов, побуждающих молодых людей покидать свою малую родину, исследователи разделили молодёжь на две группы и выяснили интересные подробности.

Причины переезда

Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко отметил, что сейчас в более чем 70% городов России происходит процесс депопуляции при темпе 3% в год. По данным Минрегиона на 2021 год, существенную долю миграции составляет молодёжная. 47% внутренних переселений составляют люди до 35 лет.

Оказалось, что в так называемой младшей группе (в возрасте 18–24 лет) основным мотивом переезда в большой город являются открывающиеся перспективы, стремление получить более качественное образование, которое улучшит их позиции на рынке труда, возможность поступить в вуз на бюджетное место. Часть опрошенных заявили, что хотят начать самостоятельную жизнь, оторваться от родителей и увидеть что-то новое.

По словам Антона Свириденко, старшая группа (25-35 лет) обращает внимание не на возможности, а на уровень жизни, уровень зарплаты, качество жизни в большом городе, на возможность карьерного роста.

— Участники фокус-групп рассказали, что сначала ищут в крупном городе работу по специальности, а уже затем переезжают. Кого-то привлекает культурно-развлекательная инфраструктура, благоустройство города, его архитектура и атмосфера. Особое внимание переезжающие уделяют инфраструктуре для детей и проведения семейного досуга. Либо упор делается на помощь родственников и знакомых, — сказал Свириденко.

Проблемы, которые побуждают молодёжь покидать города

Эксперты сделали очень важную выборку, которая демонстрирует и проблемы молодёжи. Другими словами, от чего бегут молодые люди в региональные или федеральные столицы. Если для младшей группы такими факторами стали попытки разорвать связь с родственниками и друзьями, зависящими от алкоголизма и наркомании, и отсутствие перспектив в профессиональной деятельности, то для старшей — состояние медицины, плохое состояние городской среды, недовольство отсутствием инфраструктуры для детей и молодёжи. На многих влияет общая депрессивность периферийных территорий.

В ходе работы над исследованием эксперты выявили и ценностные феномены молодых людей, которым часто власти муниципалитетов не уделяют необходимого внимания. Тенденции последних десятилетий ставили на первое место в жизни школьников высшее образование, личный успех, саморазвитие. Теперь руководителям малых и средних городов предстоит проработать стратегию для привлечения и удержания молодёжи.

Среди рекомендаций, которые предлагают эксперты, есть такие предложения, как пересмотр таких позиций и создание актуальных новых трендов. Например, муниципалитеты могут сделать ставку на молодёжь, находящуюся в поисках опоры, что предполагает усиление социальных механизмов защиты и работу с молодыми людьми при выборе их жизненного пути, профессии. Упор на рекламу технических специальностей.

— Важны усилия по созданию имиджа и демонстрации перспектив развития. Если власти малых городов будут ориентироваться на удержание и возвращение земляков, отслеживать эти процессы и создавать программы, то со временем эта кропотливая и штучная работа принесёт свои плоды, — пояснила директор дивизиона "Городская экономика" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Ольга Захарова.

Почему будущее за малыми и средними городами

Исследователи обнаружили интересную тенденцию, крайне актуальную для российской государственной политики.

— При удалении от мегаполиса увеличивается коэффициент рождаемости. В городах-миллионниках он составляет 1,6%, а в муниципалитетах — 1,4%, — отметил начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский. — Тот есть развитие малых городов будет способствовать госцелям демографии.

Эксперт объясняет, что для тех, кто хочет остаться, вернуться или переехать в муниципалитет, большое значение имеет динамика развития города. Понятно, что по сравнению с мегаполисом это разные скорости жизни. Но при создании и внедрении новой концепции провинциальности можно и нужно работать над пересмотром и созданием у жителей ощущений позитивной динамики.

— Принципиально важно, чтобы люди на местах понимали это. Сейчас документы стратегического развития имеют чаще формальный характер, население при этом практически ничего не знает о них или не особенно верит в реализацию и сроки. Документы должны разрабатываться при другом отношении к ним. В первую очередь необходимо ставить реализуемые и обеспеченные ресурсами цели. Это будет создавать ощущение развития, понимания у горожан, куда движется их населённый пункт, — считает Заверский.

Заверский объясняет, что стратегия малого города может иметь решающее значение, при этом такие документы важны в связке со стратегиями транспортными, бизнеса и прочими. Муниципалитетам предстоит уйти от инерционного подхода при их разработке.

Ещё один крайне важный вывод, сделанный исследователями, в том, что малые города имеют потенциал для развития как в социальном, так и в инфраструктурном плане. Важный вклад вносят крупные промышленные компании, которые активно занимаются развитием территорий своей ответственности. В этом контексте одним из ярких примеров является РУСАЛ, чьи предприятия находятся в более чем 20 городах и небольших населённых пунктах.

Стратегия социальных инвестиций алюминиевого гиганта основана на индексе качества жизни и устойчивого развития городов ответственности компании, согласно которому оцениваются по 12 основным направлениям социально-экономического и экологического благополучия. Социальные инвестиции компании за последние пять лет превысили 28 млрд рублей. Эти средства идут на создание и развитие образовательных и медицинских учреждений, спортивной и коммунальной инфраструктуры, инфраструктуры для отдыха и самореализации местного населения. Именно эти меры повышают качество жизни на местах, удерживают население и привлекают в регионы специалистов, востребованных на современных производствах.

Авторы Альбина Александрова