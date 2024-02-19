Кто объявил войну независимой прессе Обнинска Небольшой городок на севере Калужской области — наукоград Обнинск с населением всего 130 тыс. человек — лихорадит из-за раздражения местного бизнеса работой одного из частных издательских домов, позволяющего себе критиковать деятельность уважаемых в городе бизнесменов. 18 февраля, 21:41 Василий Рябошапченко, Евгений Серкин. Коллаж © LIfe.ru Фото © Shutterstock, vestnik-obninsk.ru, Vk / Евгений Серкин

Из-за этого в местных прессе и соцсетях уже несколько месяцев идёт настоящая информационная война, в которой дошло до откровенной травли руководителя издательского дома Евгения Серкина и членов его семьи, включая несовершеннолетнего сына.

Местные анонимные телеграм-каналы полны оскорбительных и клеветнических материалов в адрес сотрудников издания. Многие из них вполне достойны внимания силовых органов. Их деятельность Серкин напрямую связывает со структурами влиятельного обнинского бизнесмена Василия Рябошапченко. И с ним же — нежелание обнинской полиции искать авторов клеветы.

Апогея накал страстей достиг осенью прошлого года после публикации в канале Серкина о работе местного мусоросортировочного предприятия "Проминдустрия40", принадлежащего семье Рябошапченко. В октябре читатели его изданий жаловались на разносящийся по округе сильный запах, рои мух и прочих насекомых, а также на разбитые из-за постоянно курсирующих мусоровозов дороги.

Момент нападения на журналистов, приехавших на площадку "Проминдустрии40" проверить информацию о неприятном запахе, идущим с места хранения отходов. Видео © t.me / ES! -Канал Евгения Серкина

Отправившихся на объект корреспондентов издания сотрудники свалки попытались задержать, с их стороны дошло до рукоприкладства и попыток отобрать фото- и видеотехнику. По факту нападения на журналистов обнинское УМВД на замдиректора предприятия возбудило дело о самоуправстве, но, поскольку за установленный законом срок в три месяца его не успели рассмотреть, оно было закрыто в связи с истекшим сроком давности.

Свалка раздора

"Проминдустрия40" — владелец объекта — оформлена на супругу бизнесмена Ольгу. Официально предприятие открылось в 2021 году и с тех пор успело пройти две плановые проверки со стороны Межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства и Росприроднадзора. Обе — без нарушений.

Судя по отсутствию пометок в графе "Нарушения", контролирующие органы не увидели проблем с работой предприятия. Фото © СПАРК

У Росприроднадзора Евгений Серкин затребовал ещё одну — внеплановую, и, судя по ответу, нарушений оказалось аж три, но какого они рода, по словам журналиста, в ведомстве говорить отказываются. Как рассказал Life.ru Серкин, ему сообщили, что все необходимые предписания нарушителю сделаны, фирме даётся три месяца на исправление.

— Если за это время изменений в работе предприятия не произойдёт, ему дадут ещё три месяца. Получается, как минимум ближайшие полгода жители окрестных домов будут продолжать травиться продуктами разложения, — говорит журналист.

После многочисленных публикаций в СМИ, по словам Серкина, "Проминдустрии40" лишь выдали предписание получить в установленном законом порядке решение об установлении санитарно-защитной зоны. А она, согласно законодательным нормам, должна иметь тысячу метров.

По инициативе Серкина на площадку "Проминдустрии40" выехали специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области

Сам Евгений считает, что по прошествии шести месяцев "Проминдустрия40" вполне может попросту ликвидироваться и открыться под другим названием, чтобы не заниматься рутинным делом приведения бизнеса в порядок. На эти мысли журналиста наталкивает ситуация с тем, что существующая фирма даже не платит за аренду земли, на которой занимается сбором и сортировкой отходов.

Действительно, в судебных реестрах есть сведения об иске, поданном МТУ Росимущества к "Проминдустрии40" в августе 2023 года. Владелец предприятия задолжал государству по аренде без малого полтора миллиона рублей. С того времени дело до сих пор находится в первой инстанции, так как заседания суда постоянно откладываются. Следующее назначено на март этого года, то есть, если оно состоится, это произойдёт спустя семь месяцев после подачи искового заявления.

Судя по регулярно откладывающимся заседаниям, Арбитражный суд Калужской области взялся за дело с неохотой. Фото © СПАРК

Свалки со скандалами

"Проминдустрия40" — не первая ласточка бизнесмена в сфере утилизации отходов. Кроме неё в городе работает принадлежащее семье Рябошапченко "Спецавтохозяйство Обнинск". С момента своего основания в 2009 году фирма вплотную работала с госзаказчиками, однако её доходы от госконтрактов всё это время не превышали 10 млн рублей.

Всё изменилось через десять лет, когда владельцем предприятия стал старший сын бизнесмена Игорь. В октябре 2019 года он вошёл в состав учредителей, а уже в декабре фирма выиграла тендер на головокружительную сумму — 300 млн рублей. Когда стало понятно, что госконтракт у фирмы в кармане, в долю вошёл отец и в итоге потеснил остальных совладельцев, став единственным собственником "Спецавтохозяйства Обнинск".

С тех пор чем больше самосвалов заезжало на территорию площадки с отходами, тем больше возмущались жители невыносимой вонью. А летом 2021 года, судя по материалам местной прессы, там случился пожар. Весь город задыхался от гари, но, похоже, владельцам предприятия тогда тоже всё сошло с рук.

Сумма претензий к "Спецавтохозяйству Обнинск" впечатляет. Фото © СПАРК

Кстати, "Спецавтохозяйство Обнинск", как и "Проминдустрия40", очень не любит платить по счетам: последние годы судебные приставы ходили на предприятие как на работу — 262 исполнительных производства на сумму почти 9 млн рублей. С 2019 по 2023 год фирма стала ответчиком по 52 искам на общую сумму около 70 млн рублей. Большинство претензий — нарушения исполнения обязательств по договорам поставок, аренды и возмездного оказания услуг.

На что ещё власти не обратили внимания

30 октября 2022 года на автостоянке, принадлежащей местному ТЦ "Обними", владельцем которого является семья Рябошапченко, от порывов ветра на припаркованный автомобиль свалилось дерево. В этот момент в машину садились двое маленьких детей. Они получили тяжёлые травмы и в итоге остались инвалидами.

Тот самый автомобиль, на который упала берёза. Фото © smi24.net

ЧП оказалось настолько резонансным, что в него вмешался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший и.о. руководителя СУ СК России по Калужской области Марку Харламову в срочном порядке возбудить уголовное дело. Но после начавшегося расследования дело спустили в отдел дознания ОМВД по городу Обнинску, а там пришли к выводу, что это был несчастный случай.

Как писали местные СМИ, никакой реальной помощи семье пострадавших детей владельцы торгового центра изначально не оказывали. Семье подарили фломастеры, комплект раскрасок и картонную настольную игру, подчёркивала обнинская пресса. При этом, по мнению журналистов, следствие велось из рук вон плохо, упавшее дерево даже не отправили на экспертизу, сославшись на то, что на эту процедуру нет денег.

Директор ТЦ "Обними" Альбина Нечитайло. Фото © ngregion.ru

Обнинский барин

Василию Рябошапченко 65 лет. Бизнесмен, судя по всему, выходец из Одесской области, по крайней мере — оттуда его родной младший брат Владимир, однажды бросивший там свою торговую палатку с продуктами и перебравшийся в Обнинск. Здесь он и был замечен журналистами Серкина среди нападавших на них на территории "Проминдустрии40".

В Обнинске у Василия Рябошапченко не только свалки. Несколько больших торговых центров, городские газеты "Обнинск" и "Обнинский вестник", обеспечивающие ему пиар в СМИ, машиностроительное предприятие "Ратибор", сельскохозяйственная компания, строительная фирма "Спарта". Странно, но большинство предприятий этой огромной бизнес-империи, судя по финансовой отчётности, работают либо в минус, либо на грани рентабельности.

Вот такое имение отгрохал для своей семьи Василий Рябошапченко. На территории 12,5 га большая парковая зона, пруд и спортивная площадка. Чтобы жители соседних высоток меньше заглядывали во двор к бизнесмену, между ЖК и особняком построили высокий многоуровневый паркинг (длинная двускатная крыша бордового цвета в нижней части овала). Фото © Yandex Карты

При этом семья Василия Рябошапченко живёт по-барски: у него, пожалуй, самый большой и дорогостоящий особняк во всём городе. Судя по кадастровой карте, он расположен на нескольких участках земли общей площадью более 12,5 га в престижном районе Обнинска. На территории раскинулся целый парк на берегу собственного пруда, питаемого ручьём. В тени деревьев за высоким забором от любопытных глаз скрывается несколько корпусов двухэтажных строений.

Чтобы жители соседних многоквартирных высоток не подглядывали за уважаемым семейством сверху, между особняком и ЖК построили многоуровневый паркинг, закрывающий вид на быт миллиардера. По периметру усадьбы в большом количестве установлены камеры видеонаблюдения, а если в проезде Полянка появляются чужаки, из центральных ворот тут же выходят охранники.

Бизнесмен женат на Ольге Рябошапченко (Штаниной), на которую записаны пять семейных предприятий. Супруга моложе его на 20 лет, вместе они воспитывают 16-летнего сына — внешне копию возрастного отца.

Василий Рябошапченко заядлый рыбак и любовь к удочке прививает своему сыну Ивану, участвуя с ним в различных состязаниях. Фото © goldsudak.ru

Почему злоупотребления бизнесмена сходят ему с рук

Похоже, бизнесмен умеет окружать себя нужными людьми во власти. В Обнинске ходили слухи, что Рябошапченко достиг многого не без поддержки бывшего мэра города Николая Шубина. Их совместные фотографии, кстати, без труда можно найти в Интернете.

Шубин имеет репутацию опытного аппаратчика с обширными связями практически на всех уровнях не только городской, но и областной власти. Помимо должности главы Обнинска он имеет за плечами опыт работы директором Департамента развития Калужской области, служил областным министром промышленности, науки и малого предпринимательства. О его влиянии может говорить тот факт, что в свои 74 года он не отошёл от дел.

Бывший мэр Обнинска Николай Шубин (слева) и Василий Рябошапченко. Фото © LIFE

Сейчас Николай Шубин, помимо того что курирует работу нескольких изданий Рябошапченко, является совладельцем фирмы его сына Игоря "Хэлзфарм". Под этой вывеской работает самая большая сеть аптек в Обнинске. Работает необычно: например, за 2022 год аптечная сеть продала горожанам таблеток на сумму 750 млн рублей, а чистая прибыль при этом ушла в минус почти на 2,5 млн рублей.

С "Хэлзфармом" связаны ещё несколько людей из окружения Рябошапченко: третий совладелец сети (помимо Игоря Рябошапченко и Николая Шубина) — Лариса Зыкова. Женщина живёт прямо через забор от семьи Рябошапченко. Правда, хоромы поскромнее — дом площадью всего 220 квадратов на участке 10 соток.

Состав учредителей фирмы старшего сына Рябошапченко замыкает бывший мэр Обнинска Николай Шубин. Его доля в компании 6,5%. Семье Зыковых принадлежит 31% компании "Хэлзфарм". Фото © СПАРК

Её сын — 40-летний Андрей Зыков — генеральный директор сети, а параллельно оппозиционный депутат Обнинского городского собрания, он же — президент Федерации лыжных гонок города Обнинска. Кстати, живёт молодой депутат в том же элитном жилом комплексе на улице Звёздной, где находятся офисы семьи Рябошапченко.

О тесных связях семьи Зыковых с бизнесменом говорит и тот факт, что недавно Андрей Зыков и Василий Рябошапченко в Москве получили Императорский и Царский орден Святого Станислава из рук великой княгини Марии Владимировны Романовой. Вручение состоялось в декабре 2023 года во время визита августейшей особы в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.

Андрей Зыков у избирательного участка в 2021 году. Фото © Vk / Андрей Жуков

Этот эпизод отчасти проливает свет на появившиеся в 2021 году политические амбиции Зыкова стать депутатом Госдумы. Тогда он в качестве самовыдвиженца оппонировал местной "Единой России", но собрать нужное количество подписей для регистрации в качестве кандидата так и не сумел. В то время в обнинской прессе писали, что за активностью городского депутата может стоять желание Рябошапченко выйти на новые — федерального уровня — орбиты влияния. Бизнесмен якобы даже мог помогать своему сотруднику собирать подписи. После провала с их сбором Зыков пытался примкнуть к местной ячейке ЛДПР, но там ему отказали.

Кого ещё трудоустроил Василий Рябошапченко

Ещё один депутат Обнинского городского собрания — Альбина Нечитайло — работает генеральным директором фирмы Ольги и Василия Рябошапченко "Натурпроинвест", которому принадлежит злополучный местный ТЦ "Обними". Торговый центр хоть и приносит сотни миллионов рублей выручки в год, но, как и аптеки "Хэлзфарм", по бухгалтерской отчётности стабильно показывает чистый убыток в десятки миллионов.





Директор ТЦ — девушка непростая. Она дочь бывшего начальника ОВО ОМВД России по городу Обнинску Юрия Нечитайло. После увольнения со службы высокопоставленный полицейский без дела не остался. Именно он возглавил освоившую в 2019 году 300 млн рублей фирму "Спецавтохозяйство Обнинск" в период получения ею госконтракта. А после этого отправился на должность генерального директора в фирмы Ольги Рябошапченко "Титан" и "Оазис" с совокупной выручкой почти 100 млн рублей.

Критикой работы одного из обнинских предприятий, принадлежащих семье бизнесмена Рябошапченко, 42-летний независимый журналист Евгений Серкин и его команда, по сути, бросили вызов выстроенной системе взаимодействия бизнеса и власти. Разрубить гордиев узел этого конфликта, пожалуй, могут лишь власти федерального уровня.

Ситуация, при которой журналисты, защищающие интересы общества, подвергаются агрессивной диффамации ненормальна, аморальна и недопустима в современной России. Life.ru будет следить за ситуацией.

Авторы Евгений Кузнецов