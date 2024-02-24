Эмиграция и трагическая смерть: Что стало с актёрами из "Приключений Электроника" 45 лет спустя Культовый советский мини-сериал вышел на экраны в 1979 году. Подростки, которые сыграли главные роли, давно выросли и бросили кино. А кое-кто и вовсе не дожил до наших дней. 24 февраля, 16:00 Как изменились актёры старого советского кино про мальчика и робота? Обложка © "Приключения Электроника", режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk.ru

Гусь стал моряком, Майка уехала во Францию, а Корольков выпал из окна. Как сложились судьбы исполнителей главных ролей в "Приключениях Электроника" спустя 45 лет.

Сыроежкин — Юрий Торсуев (57 лет)

Как сейчас выглядит и чем занимается Сыроежкин из "Электроника". Фото © "Приключения Электроника", режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk.ru, © YouTube / Телеканал НСК 49

Юрия и его брата-близнеца Владимира отобрали на главные роли в "Приключениях Электроника", когда им было 14 лет. После выхода фильма на братьев обрушилась слава: поклонники слали мешки писем и донимали телефонными звонками.

Но карьера в кино не заладилась. Братья хотели сниматься только вместе, а таких ролей почти не предлагали. В нулевых и 2010-х Юрий засветился в нескольких сериалах, а в 2023-м вышел раскритикованный всеми фильм "Брат-3", где Торсуевы сыграли генерала и криминального авторитета.

Но и помимо кино в жизни братьев было много интересного. Они пели песни, ремонтировали автомобили, продавали вино, владели ночными клубами. Юрий даже успел поработать на АвтоВАЗе и за границей. Сейчас Торсуевы помогают восстанавливать храмы.

Юрий дважды женился. Первый брак продлился десять лет, но детей в нём так и не появилось. Вторая жена родила Торсуеву сына и дочь.

Электроник — Владимир Торсуев (57 лет)

Как сложилась судьба Электроника, которого сыграл Владимир Торсуев. Фото © "Приключения Электроника", режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk.ru, © YouTube / Земля Талантов

После "Приключений Электроника" братьям Торсуевым прочили актёрскую карьеру. Но вместо театрального они поступили в полиграфический институт, откуда их отчислили на первом курсе. Близнецы пошли в армию, а потом снова поступили в вузы: Владимир учился на философа, но в итоге получил диплом юриста.

Между редкими съёмками Владимир вместе с братом занимался бизнесом. А ещё успел поработать на киностудии Никиты Михалкова "ТриТэ" и в одной московской фирме. Потом он переехал в Норильск: трудился специалистом по таможне в металлургической компании и "Норникеле". После этого Торсуева позвали в Красноярск на должность советника заместителя губернатора края.

Жён Владимир менял так же часто, как работу. Он был женат восемь раз, пять браков были официальными. Отцом он стал лишь в 42 года, но с матерью своей дочери тоже развёлся. Сейчас Торсуев снова свободен и всё ещё надеется встретить "ту самую".

Гусев — Василий Скромный (59 лет)

Хулиган Гусев из "Электроника": как изменился с годами. Фото © "Приключения Электроника", режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru

Василию было 15 лет, когда его отобрали на роль Гусева: кастинг проходил прямо в школе. На волне успеха фильма Скромный решил стать профессиональным артистом. Для этого он отучился на курсах актёрского мастерства в Одесской киностудии.

Василий снялся ещё в нескольких фильмах, а затем резко сменил курс. Он поработал спасателем на пляже, а потом два года служил в морской авиации. После армии Скромный окончил мореходное училище и стал работать боцманом на торговых судах дальнего плавания.

О личной жизни бывшего актёра ничего не известно. Он старательно избегает любых попыток узнать подробности его биографии. Не скрыто завесой тайны лишь его хобби: Скромный увлекается подводным плаванием.

Майка — Оксана Алексеева (58 лет)

Как с годами изменилась Майка из "Электроника", как выглядит сейчас? Фото © "Приключения Электроника", режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk.ru, © Kinopoisk.ru

На счету Алексеевой всего две роли. "Приключения Электроника" — вторая и последняя её работа в кино. После выхода фильма киностудию завалили письмами с признаниями в любви к ней и братьям Торсуевым.

Несмотря на популярность, Оксана не стала продолжать актёрскую карьеру. После школы она отучилась в вузе на экономиста-программиста. Потом вышла замуж и переехала в Минск. В Белоруссии Алексеева родила сына и заняла высокую должность в частной фирме.

С первым мужем она развелась. А в 2006 году снова вышла замуж и переехала во Францию. Исполнительница роли Майки владеет английским и французским языком, увлекается большим теннисом и горными лыжами.

Корольков — Максим Калинин

Кто умер из актёров советского кино: Максим Калинин из "Электроника". Фото © "Приключения Электроника", режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk.ru , © YouTube / Жизнь замечательных людей

Калинин тоже не стал кинозвездой. После школы он отслужил в армии, а потом поступил на экономический факультет МГУ. Окончив вуз, исполнитель роли Королькова сделал блестящую карьеру в сфере финансов.

Калинин был дважды женат. Первая супруга подарила ему дочь, вторая — сына. Всё в его жизни вроде бы складывалось удачно, но в 2011 году всех потрясло известие о его самоубийстве.

Тело Калинина нашли под окнами жилого дома, а в квартире обнаружили предсмертную записку. Родные и близкие не согласились с официальной версией о суициде. Они заявили, что Максим слишком сильно любил жизнь, чтобы лишаться её по собственной воле.

Авторы Семен Хафизов