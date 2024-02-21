Не связывайтесь с ними: 8 надоедливых и злых знаков зодиака, которые отравят вам жизнь Некоторые представители зодиакального круга невыносимы в повседневной жизни. Life.ru рассказывает, от людей с какими знаками зодиака лучше держаться подальше, если поругались. Месть их будет страшна... 21 февраля, 14:00 У этих представителей зодиакального круга самый противный характер. Лучше с ними не шутить. Обложка © Shutterstock

Вместе со знаком зодиака человеку с рождения передаются как положительные, так и негативные черты характера созвездия. Но у некоторых людей раздражающих характеристик больше, чем вызывающих симпатию. С кем лучше не дружить и избегать отношений?

1. Знак зодиака Рыбы

Самый обидчивый знак зодиака — Рыбы. Фото © Shutterstock

Отличительная черта знака зодиака — осторожность в каждом шаге и чрезмерная чувствительность. Поэтому Рыбы постоянно грустят и переживают, даже если дело не стоит и выеденного яйца. К тому же они часто мыслят по-детски, постоянно рассеянны и не всегда надёжны. А ещё при возникновении малейших трудностей личности со знаком зодиака Рыбы либо начинают плакаться, либо впадают в ступор.

2. Знак зодиака Весы

Они не умеют вступать в конфликты и отстаивать свои интересы. Из-за неспособности постоять за себя обладатели знака зодиака Весы часто раздражительны, что бесит людей, находящихся рядом с ними. Чтобы психологически отгородиться от проблем, представители знака зодиака Весы ко всему относятся с сарказмом. Такие слова и фразы часто выглядят не как шутки, а как абьюз и выплёскивание желчи.

3. Знак зодиака Близнецы

Ещё один не самый положительный знак зодиака — Близнецы, ведь они слишком разговорчивы. Фото © Shutterstock

Представители знака зодиака Близнецы любят много болтать сами, но ненавидят слушать других людей. Также они распускают сплетни и часто издеваются над приятелями и знакомыми. Те, кто по гороскопу Близнецы, обожают быть в центре внимания. Они эгоистичны, поэтому во время диалогов в основном говорят на те темы, которые интересны им. Хоть беседы могут быть неинтересны собеседникам, представителей знака зодиака Близнецы это не волнует. Также они не умеют хранить секреты.

4. Знак зодиака Овен

Представители знака зодиака Овен не любят делиться достижениями ни с кем. Они всегда и во всём хотят быть на первом месте. Поэтому, вместо того чтобы договориться и прийти к компромиссу, проявляют агрессию и добиваются своего силой. Причём даже в ситуациях, когда решить спор можно мирно. Также Овны не любят зависеть от других людей. Они привыкли быть самодостаточными, поэтому любые задачи решают самостоятельно.

5. Знак зодиака Телец

Совместимость в любви по гороскопу. Почему ленивый и трусливый Телец мало кому подходит. Фото © Shutterstock

Они не любят никаких резких перемен. В повседневной жизни Тельцы стремятся к стабильности, живут по девизу: "Пусть будет хуже, но зато впереди не будет неизвестности". Также представители знака зодиака Телец не любят много работать и совершать хоть какие-то поступки, требующие усилий и энергии. Им нравится лежать на диване и ничего не делать. Часто имеют довольно скромные амбиции.

6. Знак зодиака Рак

У этих вторых половинок довольно взрывной характер. Усидеть на одном месте представителям знака зодиака Рак непросто. Но при этом любые трудности встречают слишком эмоционально: плачут, нудят и обижаются на людей. В прямой конфликт представители знака зодиака Рак почти никогда не вступают. Высказывать всё, что думают о человеке, они предпочитают с помощью обид, погружения в себя и самокопания.

7. Знак зодиака Дева

Другой противный знак зодиака — Дева, поскольку она невыносима в повседневной жизни. Фото © Shutterstock

Эти личности любят придираться к друзьям и родственникам. Постоянно требуют от них соответствия определённым нормам. Поэтому тем, кому не повезло оказаться рядом с Девами, придётся постоянно терпеть их токсичные выходки. Представителю этого знака зодиака присущи постоянные обиды на других людей. Девы запоминают каждое зло, которое им причинили, и мстят в неожиданный момент. К тому же Девы постоянно недовольны собой, из-за чего часто впадают в депрессию.

8. Знак зодиака Стрелец

Они не любят терпеть. Всегда пытаются сделать дело как можно быстрее, игнорируют осторожность. К тому же Стрельцам неизвестно слово "тактичность". Эти личности привыкли говорить людям в лицо всё, что о них думают. У представителей этого знака зодиака есть и другие негативные черты: раздражительность и беспокойность. Они часто рискуют там, где делать это опасно.

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Авторы Никита Фартов