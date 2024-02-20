Белая полоса: Каким знакам зодиака выпадет шанс наладить жизнь во второй половине февраля

Как говорят эзотерические практики, представители определённых знаков зодиака могут рассчитывать на особую удачу в последнюю декаду февраля. Первыми в списке на звание счастливчиков окажутся Рыбы. Этим личностям должно повезти больше всех. Можно рассчитывать на стабильность, урегулирование проблем и творческое вдохновение.

"Тельцы сейчас с большой вероятностью смогут реализовать всё ранее задуманное. Кроме того, их ждёт успех на любовном фронте: у одних произойдёт вспышка страсти в постоянных отношениях, у других начнётся новый бурный роман", — рассказывает таролог и нумеролог Ирина Листовская.

Знаки зодиака Лев, Рыбы и Телец — вот кому будет сопутствовать удача под конец февраля 2024 года. Фото © Shutterstock

Также во второй половине февраля повезёт и представителям знака зодиака Лев. Эти люди могут рассчитывать как на рост доходов в семье, так и на личное преображение.

Девы тоже, по словам нумеролога, отмечены светом счастливой звезды. Под конец февраля представители этого знака зодиака станут победителями в профессиональной сфере. Получат долгожданное признание. Поэтому, если ваш знак зодиака Дева, можете надеяться на выгодное сотрудничество с кем-либо.

Знаки зодиака Водолей и Дева — ещё одни счастливчики. Фото © Shutterstock