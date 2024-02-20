8 вещей в ванной, из-за которых все гости перемывают вам косточки за спиной Эта комната может рассказать о хозяине квартиры больше, чем думаете! Собрали 8 моментов, которые нужно скорее исправить, а то они навредят не только вашему здоровью, но и имиджу. 20 февраля, 16:00 Какие ошибки в ванной комнате не только отпугнут гостей, но и заставят вас поплатиться здоровьем? Обложка © Shutterstock

Каждый из нас хочет, чтобы его дом был уютным и привлекательным не только для себя, но и для гостей. Однако есть вещи, особенно в ванной комнате, которые могут вызывать недоумение или даже раздражение у посетителей. Давайте разберёмся, что именно может стать предметом критики и как это исправить.

1. Косметический беспорядок

Как сделать вашу ванную комнату более привлекательной для гостей. Фото © Shutterstock

Тушь, кремы и помада в хаотичной россыпи у раковины… выглядят крайне неопрятно. К тому же ванная не лучшее место для хранения косметики из-за высокой влажности, способствующей размножению бактерий. Решение простое: организуйте отдельное место для косметики в сухом и прохладном уголке вашего дома, желательно подальше от ванной.

2. Мочалки на смесителе

8 вещей в ванной, которые могут испортить ваш имидж. Фото © Shutterstock

Мочалки, скопившиеся на смесителе, кричат: "Хозяева — настоящие неряхи!" Лучше всего найти для них отдельное место, например специальные крючки. Так они будут всегда под рукой и не станут портить вид вашей ванной.

3. Угловая полка из хромированной стали

Важные детали ванной комнаты, о которых вы могли не подумать. Фото © Shutterstock

Такие полки хоть и доступны по цене, недолговечность в условиях влажной ванной ставит под сомнение их практичность. На хромированной стали ржавчина появится неизбежно, что в итоге испортит внешний вид всей ванной комнаты. Выбирайте полки из материалов, устойчивых к влаге, например из нержавеющей стали или стекла.

4. Влажные халаты

Как создать стильную и уютную ванную комнату для себя и гостей. Фото © Shutterstock

Хранение халатов в ванной рано или поздно (скорее рано) приведёт к тому, что, после того как вы надели их на себя, вам придётся принимать душ заново. Мягкий материал отлично впитывает влагу, начинает тухнуть, что сопровождается размножением бактерий… М-м-м, мёд! Лучше повесьте халаты в сухое место, чтобы они оставались свежими и приятными на ощупь.

5. Пожелтевшая краска на змеевике

Бактерии и грязь: за чем в ванной комнате нужен особый уход? Фото © Shutterstock

Чугунные стояки с облупившейся краской могут испортить вид любой, даже самой модной ванной комнаты. Проверьте, а не пора ли обновить краску на ваших трубах в ванной. В 90 процентах случаев ответ будет положительный.

6. Творческая самодеятельность

8 вещей, которые нужно исправить в вашей ванной комнате прямо сейчас. Фото © Shutterstock

Желание украсить ванную комнату своими руками… похвально, но важно помнить о гармонии и стиле. Избегайте декоративных излишеств, которые могут смотреться неуместно. Если хочется разнообразия, лучше выбрать стильную фурнитуру или яркие акценты в плитке.

7. Коврики с длинным ворсом

Рассадник бактерий: почему коврику с высоким ворсом в ванной не место. Фото © Shutterstock

Коврики из микрофибры с длинным ворсом чаще всего отвратительно выглядят, собирают мусор и, так же как и халаты с полотенцами, становятся рассадником бактерий. Лучше выбирать коврики резиновые, пластиковые, то есть из материала, который не начнёт дурно пахнуть через три недели.

8. Тряпки на виду

Секреты создания комфортного пространства в ванной комнате. Фото © Shutterstock

Тряпки, висящие на полотенцесушителе, создают впечатление неопрятности. Лучше хранить их в специальном месте после высыхания, чтобы они не портили общий вид комнаты.

Создание уютной и стильной комнаты не требует значительных усилий или затрат. Достаточно внимания к деталям и желания создать комфортное пространство как для себя, так и для гостей.

Авторы Сергей Трофимов