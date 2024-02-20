Нумерологический календарь здоровья на 2024 год Дракона

В моментах, которые касаются здоровья, мы должны опираться на индивидуальные цифры — это дата вашего рождения. В этой статье мы дадим даты года, к которым стоит присмотреться всем. А планировать важные операции и изменения в теле и организме лучше заранее и индивидуально.

Важно понимать, что нумерология не даёт точную методику лечения и диагностики заболеваний, а лишь служит дополнительным инструментом для самопознания и развития.

Специально для Life.ru нумеролог Ирина Лидерман составила календарь подходящих и не очень дат 2024 года для походов к врачу и плановых операций.

Февраль

Опасные даты февраля 2024 года, когда нельзя ложиться под нож. Фото © Freepik

Подходящие даты: 20 февраля, 23 февраля. Неподходящие даты: 24 февраля, 26 февраля.

Март

Подходящие даты: 4 марта, 6 марта, 13 марта, 20 марта, 22 марта. Неподходящие даты: с 1 по 3 марта, с 26 по 31 марта.

Апрель

Подходящие даты: 3 апреля, 5 апреля, 12 апреля, 19 апреля, 21 апреля. Неподходящие даты: 1 апреля, 2 апреля, 24 апреля.

Май

Нумеролог рассказала, в какие даты мая 2024 года можно заниматься здоровьем, а какие считаются опасными. Фото © Freepik

Подходящие даты: 11 мая, 19 мая, 20 мая. Неподходящие даты: с 1 по 8 мая, 23 мая.

Июнь

Подходящие даты: 1 июня, 3 июня, 10 июня. Неподходящие даты: с 1 по 6 июня, 22 июня.

Июль

Подходящие даты: 1 июля, 9 июля, 17 июля, 18 июля. Неподходящие даты: с 1 по 6 июля, 21 июля.

Август

Подходящие даты: 16 августа. Неподходящие даты: с 1 по 4 августа, 19 августа.

Сентябрь

Какие даты сентября в 2024 году считаются опасными? Фото © Freepik / bristekjegor

Подходящие даты: 7 сентября, 14 сентября, 16 сентября. Неподходящие даты: с 1 по 3 сентября, 18 сентября.

Октябрь

Подходящие даты: 6 октября, 14 октября, 15 октября. Неподходящие даты: 1 октября, 2 октября, 17 октября.

Ноябрь

Подходящие даты: 5 ноября, 12 ноября, 14 ноября. Неподходящие даты: 1 ноября, 16 ноября.

Декабрь

Нумерологический календарь опасных дат на декабрь 2024 года. Фото © Freepik / Drazen Zigic