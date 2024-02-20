5 самых опасных семейных кризисов и как с ними бороться — инструкция от психолога Семейные кризисы — часть развития взаимоотношений в семье. Проходя через череду переломных моментов, супруги учатся находить новые средства решения острых вопросов и достижения целей. 20 февраля, 15:00 Freepik / Drazen Zigic

Психологи говорят о нескольких типах семейных кризисов. В зависимости от причин выделяют ненормативные и нормативные. Первые случаются вследствие физического, эмоционального или финансового насилия, трудностей с деньгами, проблем со здоровьем и других непредвиденных обстоятельств.

Нормативные кризисы подразумевают естественные изменения в семейной жизни. С такого рода "испытаниями" сталкивается большинство семей в той или иной степени, тогда как ненормативные кризисы свойственны не для всех пар.

Кризис в семье может быть спровоцирован личностными сложностями одного из супругов или изменением внешних обстоятельств. Татьяна Баранова Клинический психолог

Другой критерий — возрастной этап. Семейной жизни свойственны кризисы одного года, трёх лет, семи лет, 14 лет и 20 лет.

Семейный кризис первого года

Почему после года в браке так хочется развестись: первый семейный кризис и как с ним бороться. Фото © Freepik / gpointstudio

Кризис первого года семейной жизни, как рассказывает Life.ru клинический психолог Татьяна Баранова, связан с установлением взаимопонимания в паре. Происходит условное столкновение желаний, личных границ и представлений супругов о совместной жизни.

"Это период, когда романтика уходит на второй план, уступая место повседневным делам. Проще говоря, конфетно-букетный период сменяется бытом", — поясняет эксперт.

Кризис преодолим, если снять розовые очки и взглянуть на близкого человека реальными глазами. Нужно научиться видеть, слышать, принимать и любить своего партнёра без "дорисовывания" и ожиданий.

Семейный кризис трёх лет

Зачастую совпадает с рождением детей и изменениями в сексуальной сфере. Татьяна Баранова Клинический психолог

Когда вы уже научились понимать, слушать и слышать друг друга, на отношения давят новые обстоятельства. Это могут быть внешние изменения (пополнение в семье) или появление привычки. Всё, что радовало в партнёре раньше, теперь может раздражать. Усталость и нехватка времени друг для друга также могут стать причиной непонимания.

По словам клинического психолога, исправить ситуацию поможет искреннее общение, проговаривание своих чувств и эмоций. Не нужно винить партнёра — обратите внимание на распределение обязанностей и совместное решение вопросов.

Семейный кризис семи лет

На каком этапе в семье возникает кризис и как предотвратить развод после семи лет брака? Фото © Freepik

"Кризис семи лет проявляется в отдалении супругов: партнёры стремятся больше времени проводить по отдельности, доверие снижается, мелочи раздражают больше, чем прежде", — говорит эксперт.

Одна из причин может крыться в вопросе воспитания детей. Например, кто-то из родителей уделяет ребёнку мало времени, а другой отказывается с этим мириться.

На отношения влияет и общий климат в семье. В этот период особенно важно обсуждать проблемы и работать над сохранением уважения и взаимопонимания. Соглашаться на компромиссы, стремиться понять супруга и не нарушать личное пространство.

Семейный кризис 13–14 лет

Переломный момент в семейных отношениях совпадает с естественным возрастным кризисом и может быть осложнён детскими кризисами. Татьяна Баранова Клинический психолог

Отдаление и раздражительность, частые конфликты, утрата интереса друг к другу, чувство одиночества в браке и усиление разногласий, разочарование в партнёре или в ожиданиях от брака станут яркими признаками кризиса 14 лет.

На этом этапе важна проработка личностных вопросов — кризиса среднего возраста. Поможет поиск конструктивного увлечения, поля для самореализации, выделение времени для себя и качественное общение вне семьи.

Семейный кризис 20–28 лет

Что такое синдром пустого гнезда и как сохранить брак, если живёте вместе 20 лет? Фото © Freepik / DC Studio

"Кризис переоценки прожитых лет. Переломный этап связан с переходом семьи на новый уровень развития. Люди неосознанно анализируют достижения в карьере и семейной жизни", — уточняет клинический психолог.

Особое влияние на семью создаётся, когда дети становятся взрослыми, покидают отчий дом и строят собственные семьи. На фоне перемен может возникнуть чувство пустоты, потери смысла жизни, тотального одиночества и беспокойства за будущее. Меняется структура и динамика семейных отношений. Этот этап называют "синдром пустого гнезда".

Как итог эксперт подчёркивает, как важно помнить, что кризис может возникнуть на любом этапе жизненного цикла семьи и требует внимания со стороны всех участников процесса.