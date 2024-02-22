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В России усиливается борьба с фишингом

Один из операторов "большой четвёрки" подключил к системе мониторинга фишинговых сайтов от Минцифры собственную антифишинговую платформу, которая выявила в январе 6700 мошеннических ресурсов.

22 февраля, 14:02
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Информсистему Минцифры "Антифишинг", которая выявляет сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, компаний, маркетплейсов и социальных сетей, дополнила платформа МегаФона. Ежедневно умные алгоритмы компании сканируют и анализируют более миллиона интернет-ресурсов. Подозрительные просматривают специалисты, после чего список фишинговых сайтов передаётся уполномоченным органам власти, и те принимают решение о блокировке ресурса или разделегировании домена.

Только за январь 2024 года платформа выявила порядка 6700 мошеннических сайтов. Чаще всего злоумышленники маскируют интерфейс входа под учётную запись в соцсетях или мессенджерах, таких как VK, Telegram или WhatsApp. На втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов — сайты-имитации "Госуслуг", а на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков.

Мошенники часто создают фальшивые формы оплаты, используемые для кражи данных банковских карт, сайты несуществующих инвестиционных платформ и ресурсы, на которых якобы продаются билеты на востребованные мероприятия. В январе большинство из них размещалось в доменных зонах ru, shop, com и top.

В распоряжении оператора большой объём вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, использующиеся для кражи конфиденциальных сведений пользователей. По итогам 2023 года так было выявлено свыше 200 тысяч фишинговых сайтов и других вредоносных ресурсов, что в четыре с половиной раза больше показателя 2020 года.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
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