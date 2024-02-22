На рынок вышли дешёвые квартиры: Где самая доступная недвижимость и на какое жильё ещё упадут цены Риелторы зафиксировали новый тренд — переход покупателей из Москвы в Подмосковье. Там появилось больше доступного жилья. Но и в Москве в продажу поступили недорогие квартиры. Где сейчас самое доступное жильё, какие это квартиры и как подобрать оптимальный вариант? 21 февраля, 21:42 Риелторы рассказали, где в Москве самые дешёвые квартиры. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Где продают самые дешёвые квартиры на вторичном рынке

По данным аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимости", на вторичном рынке Москвы насчитывается порядка 300 самых экономичных квартир (без комнат и без апартаментов). Стоимость их — до 6 млн рублей. В основном это студии (то есть бывшие новостройки) либо старый жилой фонд за МКАД.

Традиционно сравнительно дешёвое жильё располагается в удалённых районах ЗелАО. Там стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 9,99 млн рублей. Недорогое жильё есть в ВАО (среднестатистическая квартира стоит 11,29 млн), ЮВАО (средняя стоимость квартиры — 11,49 млн). В Новой Москве расценки такие: средняя стоимость квартиры в Новомосковском АО — 10,67 млн, в Троицком АО — 7,63 млн.

Если говорить о подмосковных локациях, то самые дешёвые квартиры находятся в удалённых городских округах. Таких, например, как Зарайск (средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 1,35 млн), Серебряные Пруды (средняя стоимость квартиры — 2,40 млн), Шатура (средняя стоимость квартиры — 2,71 млн).

Среди наиболее экономичных вариантов в Старой Москве можно привести такие примеры. Студия площадью 10,5 кв. м на первом этаже восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в 5–10 минутах транспортом от ст. м. "Университет" (Ломоносовский р-н, ЮЗАО) выставлена за 5 млн рублей.

Студия площадью 13 кв. м на третьем этаже четырёхэтажного дома недалеко от ст. м. "Нагорная" (Нагорный р-н, ЮАО) оценивается в 5,2 млн. Студия площадью 12 кв. м на первом этаже девятиэтажного дома недалеко от ст. м. "Домодедовская" (р-н Орехово-Борисово Южное, ЮАО) продаётся за 4,5 млн рублей.

В Новой Москве цены ниже. Там за такие деньги можно купить уже не студию, а однушку. Однокомнатная квартира площадью 28,8 кв. м на первом этаже шестиэтажного дома в Филимонковском посёлке продаётся за 5,7 млн рублей. Студия площадью 19,5 кв. м на первом этаже 21-этажного дома в Щербинке оценивается в 4,5 млн.

Самые низкие цены на квартиры — в дальнем Подмосковье. Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Самые низкие цены — в Московской области. Например, однокомнатная квартира площадью 30 кв. м на первом этаже двухэтажного дома в р.п. Фосфоритный (городской округ Воскресенск) стоит 1,9 млн рублей. Однокомнатная квартира площадью 31 кв. м на втором этаже пятиэтажного дома в г. Ивантеевке (городской округ Пушкинский) продаётся за 3,7 млн.

Какие районы можно назвать самыми перспективными

Выгодно приобрести жильё сегодня можно вдоль строящихся веток метро: Бирюлёвской, Троицкой и Рублёво-Архангельской.

Если говорить не о самых дешёвых, а о наиболее перспективных локациях, сейчас стоит обратить внимание на те, где будет проходить новая ветка метро — Рублёво-Архангельская линия. Само название говорит о принадлежности к западной части Москвы и Подмосковья. Начинаться она будет от Шелепихи и заканчиваться станцией "Ильинская". То есть практически от "Москвы-Сити" до усадьбы Архангельское, в районах Хорошёвский, Мнёвники, Строгино и Рублёво. Такую рекомендацию дала руководитель офисов "Митино" и "Крылатское" "ИНКОМ-Недвижимости" Наталия Борзенкова.

— Так как ветка пойдёт от ТТК и выйдет далеко за пределы МКАД, можно выбрать вариант от новостройки в районе будущей станции "Звенигородская" (например, студия комфорт-класса площадью 18 кв. м от 11 700 млн рублей) до квартиры в посёлке Архангельское — однокомнатная в пятиэтажном доме за 6 млн рублей. Именно вдоль этой ветки есть широкий выбор жилья на текущий момент, — добавила Наталия Борзенкова.

Сейчас наблюдается тренд на перемещение покупателей из столицы в ближнее Подмосковье. Всё больше людей начинает смотреть на города-спутники как на альтернативу спальным районам Москвы. Среди городов с максимальным числом выгодных предложений лидирует Балашиха. Там сконцентрировано 62% дешёвого предложения по ближнему Подмосковью, а также Королёв, Мытищи и Дзержинский. Об этом рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

— В этих же городах самая низкая средневзвешенная стоимость квадратного метра — порядка 150 тыс. рублей. Для поиска ещё более дешёвых предложений можно углубиться дальше в Московскую область (Серпухов, Сергиев Посад, Наро-Фоминск и т.д.) либо же посмотреть на соседние регионы, — добавил Валерий Тумин.

Где продаются самые дешёвые новостройки

На первичном рынке Москвы в бюджете 8,5 млн рублей (первоначальный взнос 30% + 6 млн рублей льготной ипотеки) в Москве можно купить квартиру-студию площадью от 20 кв. м до 25 кв. м. К примеру, на Алтуфьевском шоссе предлагается студия общей площадью 20 кв. м с отделкой и сроком сдачи дома в 2025 году — от 6,7 млн. Об этом рассказал директор направления "Новостройки" "ИНКОМ-Недвижимости" Валерий Кочетков.

Студия с габаритами 22 кв. м у станции метро "Измайловская" обойдётся в 8,3 млн рублей. Дом будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. Студия площадью 25 кв. м у станции метро "Кантемировская" стоит 8,8 млн. Полноценная однокомнатная квартира площадью 35 кв. м в Новой Москве, недалеко от станции метро "Бунинская аллея", обойдётся в 8,4 млн руб. и будет готова в зависимости от корпуса в 2025-26 годах.

— Все эти варианты квартир расположены на средних этажах, дополнительных требований для оформления льготной ипотеки нет, — добавил Валерий Кочетков.

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

В настоящее время на рынке недвижимости России наблюдается непростая ситуация. Около 80% покупателей приобретают недвижимость с использованием ипотечных средств, процентные ставки по которым достигли максимума для вторичной недвижимости. Однако для новостроек ситуация иная: здесь есть возможность приобрести недвижимость за разумный процент по ипотечному кредиту. Особенно учитывая дополнительные условия, предлагаемые некоторыми застройщиками. Так охарактеризовала ситуацию эксперт по недвижимости Наталья Дикова.

— За последние пару лет спрос на вторичную недвижимость снизился по сравнению с первичной. Эта тенденция сохранится и в 2024 году. Если говорить о вторичной недвижимости, то в 2024 году наименьшим спросом будет пользоваться жильё старого фонда, что связано с неудачными планировками, малогабаритностью, отсутствием капитального ремонта в домах, устаревшими коммуникациями и отсутствием эстетики, — добавила Наталья Дикова.

Что касается аренды жилой недвижимости, в 2024 году не ожидается изменений. По-прежнему будет сложно сдать в найм или аренду квартиры с плохим ремонтом, старой мебелью, так называемые бабушкины варианты, квартиры, где хранится много личных вещей собственников.

— Поэтому перед сдачей квартиры в аренду необходимо провести тщательную подготовку, расхламление и желательно хоум-стейджинг. Это повысит шансы на скорейшее решение вопроса со сдачей квартиры, да ещё и по цене, немного превышающей среднерыночную, — добавила Наталья Дикова.

Авторы Нина Важдаева