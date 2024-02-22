Снежное полнолуние 24 февраля во Льве: Как огненное сочетание с Марсом отразится на жизни зодиаков Пережить и правильно расставить приоритеты во время полнолуния, когда соединятся сразу два знака зодиака — Лев и Дева, помогут советы от астролога. Life.ru рассказывает, что можно делать 24 февраля в особенно мистическое полнолуние, а от чего лучше отказаться. 22 февраля, 05:00 Как знакам зодиака пережить Снежное полнолуние 24 февраля, когда Луна будет во Льве и Деве. Обложка © Shutterstock, © Freepik

Прежде всего стоит разобраться в терминологии, потому как полнолунием все любят напугать: то гуляющей по улицам нечистью, то проблемами в жизни. А многие ещё говорят, что женщины во время полной луны превращаются в фурий. Так ли это?

"Полнолуние — это своего рода повод для трансформации и очищения от всего старого. Например, если у вас эзотерическое мышление, можете через ритуалы очищать своё поле", — рассказывает Life.ru астролог и психолог Юлия Балабанова.

Если вы больше про материальный мир и психологию действий, продолжает эксперт, то Снежное полнолуние в знаке зодиака Лев — крутой повод начать прибираться дома, завершать ненужные контакты, заходить в трансформации. Кстати, начинать снижать вес по астрологии лучше всего во время убывающей луны. То есть после Снежного полнолуния 24 февраля.

Тогда мы более успешно заходим в диеты, чем на Луне, набирающей обороты, так как светило отвечает за нашу базовую безопасность. Юлия Балабанова Астролог, психолог

Также луна отвечает за эмоции человека, поэтому женщины в полнолуние, накопив эмоциональный заряд, взрываются и выгружают всё миру. А что они копили эти две недели, то окружающие и получают. "Так что мужчинам важно не раздражать своих женщин не перед Снежным полнолунием, а за две недели. Дарите ей цветы, делайте комплименты, помогайте, пополняйте счёт на карте, и любое ваше полнолуние будет идеальным", — советует эксперт.

Полнолуние в феврале 2024: когда будет

Снежное полнолуние 24 февраля 2024 года: когда точно наступит? Фото © Shutterstock

Если взять ведическую астрологию (Джйотиш), то полной луна станет в знаке зодиака Лев. Само же Снежное полнолуние будет идти уже с 23 по 24 февраля до 15:00 по московскому времени.

В западной астрологии пик полной луны будет засчитываться лишь в 15:30 по московскому времени, то есть светило округлится уже в знаке зодиака Дева. И созвездие это отвечает за аналитику, создание систем, здоровье, питание, служение.

В чём особенность Снежного полнолуния 24 февраля, которое будет в зодиаках Льва и Девы

Полнолуние в знаке зодиака Дева 24 февраля: чем отличается от остальных? Фото © Freepik

Во время Снежного полнолуния найдётся и опасный градус. Много планет так или иначе будут взаимодействовать с Луной, но особенно это станет делать Марс. А он отвечает за действия, агрессию и секс.

"Мужчинам рекомендовано отмечать 23 Февраля как 8 Марта, то есть в контакте со своими женщинами, чтобы день Снежного полнолуния 24 февраля прошёл хорошо", — подчёркивает астролог.

Что обязательно нужно сделать 24 февраля в Снежное полнолуние

Полнолуние февраль 2024: запреты и что делать можно. Фото © Freepik

Чтобы стойко перенести Снежное полнолуние и не нажить себе проблем на голову, есть несколько важных рекомендаций, что делать 24 февраля нельзя, а что нужно.

Первое. Проанализируйте, но без эмоций, все дела, особенно те, что забирают вашу энергию. "Составьте максимально детальный план действий в духе Девы. Чтобы было понятно, как каждый шаг будет вести к цели", — советует астролог. Можно также убрать из списка всё, что утратило актуальность, но при этом оставалось в вашей голове.

Лучше всё это писать, потому что через ручку вы лучше видите объёмы, очищаете голову и разгружаете психику. Юлия Балабанова Астролог, психолог

Второе. С 23 по 25 февраля лучше побыть на правильном питании и не употреблять алкоголь, так как влияние других планет будет давать импульсивные связки.

Третье. Хорошо во время Снежного полнолуния работать с установками в голове, которые мешают реализации.

Четвёртое. Со слов астролога, в эти дни важно анализировать, что обещаете людям, и сопоставлять с тем, что точно сможете исполнить. В общем, следите за словами и действиями.

Как мистическое полнолуние в Деве отразится на всех знаках зодиака, что им важно знать

Как знакам зодиака пережить Снежное полнолуние 24 февраля? Фото © Freepik

Овнам во время полнолуния 24 февраля важно не тратить импульсивно деньги и не принимать важных решений. Стоит следить за состоянием здоровья и воспользоваться шансом составить себе план, чтобы измениться в лучшую сторону.

Тем, кто по гороскопу Телец, стоит проанализировать все свои отношения — от личных до рабочих. Неплохо было бы подумать над планами, взвесить в них все за и против.

Близнецы, отбрасывайте сомнения. Если у вас есть внутренний самозванец — отменяйте программы и идите вперёд. Если во время Снежного полнолуния 24 февраля решаются вопросы недвижимости, то дни удачны для вас. Также держите больше контакта с близкими. Юлия Балабанова Астролог, психолог

Носителям знака зодиака Рак астролог советует работать с эмоциональным фоном и структурировать свой внутренний мир. А тем, кто по гороскопу Лев, — завершить все дела и расстаться с долгами. "Можете принять решение по дорогостоящим покупкам, но запланировать их не в эти дни, а дать пожить решению неделю", — комментирует эксперт.

Как людям со знаками зодиака Лев и Дева вести себя во время Снежного полнолуния 24 февраля? Фото © Shutterstock

Девам во время Снежного полнолуния 24 февраля важно достать все задвинутые дела и начинать их решать. Также было бы неплохо проанализировать людей, которые приходят в вашу жизнь в эти дни, а не делать выводов по первому впечатлению.

Весы, если есть запросы на финансы, пропишите, какие варианты решений видите. В течение нескольких дней, возможно, будет решение. И осторожнее с людьми, некоторые могут вызывать негативные эмоции нарочно. Юлия Балабанова Астролог, психолог

Тем, кто по гороскопу Скорпион, во время Снежного полнолуния стоит окружить себя друзьями. А если люди будут себя странно вести, то делайте выводы. Стрельцам стоит поставить на первое место карьеру и просканировать, что в ней хотелось бы изменить. Также полезный совет может поступить от более старших людей.

Козерогам астролог говорит следующее: "Будьте мягче с людьми как минимум до 26 февраля. Никому в эти дни ничего не доказывайте". А вот тем, кто по знаку зодиака Водолей, во время Снежного полнолуния 24 февраля круто решать вопросы с деньгами, особенно в теме кредитов. Им эксперт говорит следующее: "Понаблюдайте за своей жизнью со стороны, не принимайте решения, больше смотрите, что даёт силы, что отнимает. Потом построите планы".

Чего нельзя делать во время полнолуния 24 февраля всем знакам зодиакам? Фото © Shutterstock

А представителям знака зодиака Рыбы во время полнолуния стоит проанализировать своё общение и особенно рабочие моменты. Иллюзии могут слететь, и откроется реальное положение дел. Также не стоит торопиться и делать что-то на эмоциях.